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Одни регионы РФ убирают хлеб, другие, используя труд рабов, гонят паленую водку!

14 февраля 2018, 22:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Одни регионы РФ убирают хлеб, другие, используя труд рабов, гонят паленую водку!
Фото: Александр Саргин

В рамках беспрецедентной антикоррупционной зачистки в Дагестане правоохранители планируют задержать чиновников уже из федеральных ведомств Москвы.

О «ликвидации» размышляет генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ:

 

«Преступное сообщество представителей власти»

- За последние два десятилетия в Дагестане фактически было создано преступное сообщество, состоящее из представителей власти.

Хочу подчеркнуть, что народ Дагестана здесь абсолютно ни при чем, но все местные властные структуры (я даже не хочу говорить о том, что в этих структурах кто-то мог быть хорошим или плохом) были настолько криминализированы, что это было уже неприлично видеть!

По сути, это дискредитировало властные структуры не только в самом Дагестане, но и федеральную власть в центре!

«Паленой водкой завалена вся страна»

Одни губернии России, что называется, упираются рогом, докладывают, сколько убрали хлеба, Медведев объявляет на весь мир, что мы заняли первое место...

Другие же регионы давно организовали рабство на заводах по производству «паленой» водки, которой завалена буквально вся страна!

Я это хорошо знаю потому, что мы с Васильевым, который сейчас является врио главы Дагестана, 20 лет назад работали в комиссии (он был ее председателем, а я в нее входил) по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией.

«Геноцид русского народа»

Это было как раз после того, как Ельцин отдал в частные руки производство водочных изделий...

Тогда в течение года сразу было умерщвлено 50 тысяч человек (это только согласно официальной статистике), а за четыре года от «паленой» водки погибло 200 тысяч человек. Васильев тогда сказал, что это геноцид русского народа!

Конечно же, на первых позициях тогда фигурировал Дагестан, там куда-то пропадали целые составы с водкой... Так что уже давно было пора что-то делать!

«Во всех странах, кроме России, был жесточайший контроль!»

Так вот когда мы с Васильевым работали в этой комиссии, «демократическая оппозиция» орала, что нельзя применять подобные меры в отношении бизнеса, что «народ этого не поймет» и т.п.

Но мы взяли и провели специальный опрос, и выяснилось, что более 70% населения голосуют за ужесточение борьбы с пьянством и самогоноварением.

Тогда оппозиция начала кричать, что нас не поймут за рубежом, что это драконовские меры...

Мы взяли и провели анализ зарубежного законодательства и практики - и открылась потрясающая картина: во всех странах, кроме России, за производством алкогольной продукциим был жесточайший контроль со стороны государства!

«Нашли золотые пистолеты и платиновые пули»

Я считаю, что новый премьер-министр Дагестана Артем Здунов сказал очень правильные и даже святые слова о том, что новое правительство республики должно возвратить доверие людей к власти!

Да, конечно, это надо сделать, но те восемь человек, у которых нашли золотые пистолеты и платиновые пули, не могут подорвать доверие к власти.

Значит, там есть что-то более серьезное - поэтому сейчас и идет полнейшая зачистка всех властных структур республики Дагестан от криминала.

«Васильеву была поставлена стратегическая задача»

Я уверен, что сотрудники ФСБ, МВД, Таможни, СК и Генпрокуратуры поехали в Дагестан не для того, чтобы заниматься одной экономикой...

Возьму на себя смелость утверждать, что в Дагестане сейчас задействована такая модель, которая будет применима и в других регионах, где высокий рост преступности, коррупция и т.п.

Но сам Васильев вряд ли мог взять на себя такие функции, а значит, ему была поставлена стратегическая задача.

Что касается разработки тактики, так это было уже на нём, тем более что опыт проведения таких операций у него имеется...

«Спасайте, работаем на мафию!»

Помню, лет 20 назад руководитель «АвтоВАЗа» Каданников буквально с криком обратился в высшие органы власти, мол, спасайте, мы работаем на мафию!..

И действительно, в Тольятти тогда творилось что-то страшное! Каждую заводскую линию контролировал мафиози, продажи осуществлял только криминал, а рабочие просто собирали машины...

И тогда в Тольятти поехала бригада - милиция, ФСБ, таможенники, налоговики, гаишники, по сути, все силовые структуры. Эту бригаду возглавил Васильев, и они устроили там чистку, похожую на ту, которая сегодня идет в Дагестане.

Оттуда было изгнано порядка 600 человек, которые «курировали» завод. В этот момент начались разборки мафии между собой, и там было совершено около десятка убийств. Короче говоря, изгнали всех - и завод заработал нормально.

«Народ Дагестана верит в Верховную власть»

Простой народ Дагестана приветствует нынешние меры и рад тому, что теперь республикой будут управлять не свои клановые бандиты, а компетентные люди со стороны.

То есть народ Дагестана верит в Верховную власть. Простые дагестанцы верят, что именно Верховная власть не оставит их один на один с той бедой, в которую они невольно попали.

Думаю, что перед силовиками как раз и стоит задача по расчистке этого рассадника коррупции, злоупотреблений и беззакония.

«Там одному губернатору дали 8 лет, тут другому - 13...»

Власть в предвыборный период не желает ажиотажа - и правильно делает. На самом деле и нет никакого ажиотажа...

То есть власть придает всему этому спокойный характер с тем, чтобы лишний раз никого не раздражать. В общем, работа идет в правильном направлении.

Это уже превратилось в обыденное дело: там арестовали одного губернатора, тут - другого, там одному губернатору дали 8 лет, тут другому - 13...

«Белых - свой, а представители дагестанской мафии - чужие»

А вот наша оппозиция по-разному реагирует на то, когда за коррупцию получают сроки те или иные крупные чиновники.

Например, относительно Белых оппозиционные СМИ кричали о том, что это «беззаконие», опять «власть давит», «страдают хорошие люди», «не человек Кремля» и т.п.

А вот дали Хорошавину 13 лет - и молчок.  И насчет беспрецедентной антикоррупционной чистки в Дагестане я тоже почему-то не услышал, что «власть давит», «взяли республику», «хотят поставить своего»...

О чем это говорит? Это говорит о том, что сработали чисто, вовремя и крыть тут нечем.

Ты правильно говоришь, у них есть позывные - «свой - чужой». Белых - свой, Ходорковский - свой, а Хорошавин или представители дагестанской мафии - чужие, то есть те, кого защищать не нужно...  

«На Кадырова, кроме извращенцев, никто не жалуется»

Что касается соседней с Дагестаном Чечни, то я думаю, что там в этом смысле всё зачищено. И я не думаю, что там большая коррупция. В Чечне правит клан Кадырова, и на него жалоб, кроме как от извращенцев, нет. Ну а это пережить можно.

Да, Чечня присутствует в бизнесе, в том числе и большом, ну бывает, что ее представители тоже себя, как говорится, ведут как-то не очень, но самое главное, что это не преступная республика.

«Сколько веревочке ни виться...»

А вот Дагестан до последнего времени был преступным сообществом чиновников всех видов - и правоохранительных органов, спаявшихся страшной пайкой, и с ними не могли абсолютно ничего сделать.

Но сколько веревочке ни виться...

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