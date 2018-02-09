«Ни Дерипаска, ни Приходько не являются извращенцами!»
9 февраля 2018, 13:39 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в обществе веселых девчонок.
Напомним, что один блогер выловил в мутной воде Рыбку, которая не только исполняет кое-какие желания, но и, как он, хочет заработать...
О ситуации размышляет бизнесмен Герман СТЕРЛИГОВ:
«Никакой особой дискредитации этих ребят»
- Главный вывод всей этой истории, что ни Дерипаска, ни Приходько не являются извращенцами!
Что ж, по нашим временам, это уже немало, и никакой особой дискредитации этих ребят я не вижу.
«Все говорят о взятках и проститутках»
Есть констатация того факта, что они не гомосексуалисты, а это уже очень хорошо!
Но ведь никто не делает такого вывода, и все говорят о взятках, домах, лифтах, проститутках и т.п., а о том, что эти двое мужиков не «голубые», почему-то никто не говорит...
«У людей нормальная ориентация»
Сейчас часто слышишь, дескать, во власти одни извращенцы... Нет же, там огромное количество нормальных людей!
В конце концов, какая разница, если проститутка хочет с кого-то «срубить бабла»? Главное, что у людей нормальная ориентация, а в наше извращенческое время это уже хорошо!
«Специализируется на разоблачении мужиков традиционной ориентации»
Очень интересно, почему этот мутный блогер никогда не разоблачает извращенцев? Посмотри, что у нас творится в руководстве крупных банков, на телевидении, школах экономики, в театрах!..
Почему блогер специализируется на разоблачении мужиков только традиционной ориентации? А вот извращенцев он защищает, что наводит на определенные размышления...
«Без такого греха как раз только извращенцы!»
И вообще, кто именно будет осуждать Дерипаску и Приходько? А кто вообще без греха?
По-моему, без такого греха как раз только сами извращенцы (ну или особые святые люди, которых очень мало и которые, думаю, не смотрят никакой Интернет)...