Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в обществе веселых девчонок.

Напомним, что один блогер выловил в мутной воде Рыбку, которая не только исполняет кое-какие желания, но и, как он, хочет заработать...

О ситуации размышляет бизнесмен Герман СТЕРЛИГОВ:

«Никакой особой дискредитации этих ребят»

- Главный вывод всей этой истории, что ни Дерипаска, ни Приходько не являются извращенцами!

Что ж, по нашим временам, это уже немало, и никакой особой дискредитации этих ребят я не вижу.

«Все говорят о взятках и проститутках»

Есть констатация того факта, что они не гомосексуалисты, а это уже очень хорошо!

Но ведь никто не делает такого вывода, и все говорят о взятках, домах, лифтах, проститутках и т.п., а о том, что эти двое мужиков не «голубые», почему-то никто не говорит...

«У людей нормальная ориентация»

Сейчас часто слышишь, дескать, во власти одни извращенцы... Нет же, там огромное количество нормальных людей!

В конце концов, какая разница, если проститутка хочет с кого-то «срубить бабла»? Главное, что у людей нормальная ориентация, а в наше извращенческое время это уже хорошо!

«Специализируется на разоблачении мужиков традиционной ориентации»

Очень интересно, почему этот мутный блогер никогда не разоблачает извращенцев? Посмотри, что у нас творится в руководстве крупных банков, на телевидении, школах экономики, в театрах!..

Почему блогер специализируется на разоблачении мужиков только традиционной ориентации? А вот извращенцев он защищает, что наводит на определенные размышления...

«Без такого греха как раз только извращенцы!»

И вообще, кто именно будет осуждать Дерипаску и Приходько? А кто вообще без греха?

По-моему, без такого греха как раз только сами извращенцы (ну или особые святые люди, которых очень мало и которые, думаю, не смотрят никакой Интернет)...