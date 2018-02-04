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«Раньше создавался образ страдальца Ходорковского, теперь - страдальца Белых!»

4 февраля 2018, 01:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Раньше создавался образ страдальца Ходорковского, теперь - страдальца Белых!»
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Генпрокуратура России не исключает, что обжалует приговор экс-губернатору Никите Белых, поскольку cуд не в полной мере согласился с позицией гособвинения.

О том, не мало ли дали взяточнику Никите Белых, размышляет генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ:


«Пострадал за политику»

- Мы помним и дело Ходорковского, и еще многие дела по, так сказать, значимым людям...

Помним и то, как некоторые СМИ из того же Ходорковского начинали создавать образ политического деятеля, который и пострадал за политику...

Использовалась очень интересная тактика. Например, на том же оппозиционном радио, в других СМИ эксперты давали Ходорковскому личностную характеристику.

Говорилось о его положительных чертах, деяниях, скажем, о том, что он занимался благотворительностью...

Что ж, это действительно так, у каждого человека есть как отрицательные, так и положительные стороны.

«Никогда не говорилось, в чем его обвиняют»

Я много слышал о том, что это действительно был умный и активный человек с нестандартным мышлением, бывший комсомольский работник, он занимался благотворительностью, - и это, конечно, прекрасно!

Но дальше-то говорилось, что его преследуют, прессуют именно за это, за его справедливость, ум и т.п.! Дескать, в его преследовании замешан лично президент...

И таким образом изо дня в день, из недели в неделю в СМИ лепился образ политического страдальца. И всё это постоянно нагнеталось, нагнеталось...

А потом эти СМИ проводили опрос слушателей, и многие были за Ходорковского. Но самое главное, никогда не говорилось о том, а что же он сделал, в чем его обвиняют и какова доказательственная база!

«Скромно жил в небольшом домике»

И теперь мы видим то же самое: создается образ страдальца Белых. Я абсолютно не знаю Белых, не защищаю и не обвиняю его, да и не мое это дело.

Просто на основе той информации, которую я слышу и по тому же радио, и в других СМИ, получается, что и Белых - это отличный человек.

Всё то же самое - он мыслит нестандартно, ярко, опять же не человек Кремля. Вообще, необычайно хороший человек, который очень скромно жил в небольшом домике, а тут еще и начались болезни...

То есть опять лепят образ абсолютной добродетели! Дескать, это не борьба с коррупцией... ну и начинаются обвинения и даже оскорбления власти.

Вот так и лепится новый страдалец от власти, а суд, дескать, не учел, прокуратура не доказала...

Как это «не учел»? Как это «не доказала»?! Суд учел всё, в том числе и его болезнь, поэтому дал 8 лет, а не 10 или 15! И прокуратура тоже прекрасно все доказала.

«У каждого зэка есть такое право»

Что касается того, что Белых вышел на суд, опираясь на палочку и с катетером, ну это такая линия защиты, плюс здоровье. У каждого зэка, у каждого гражданина есть такое право.

Есть перечень заболеваний, которые, по усмотрению суда, позволяют освобождать из мест лишения свободы. Например, двухсторонний туберкулез, рак в последней стадии и т.д.

«Помогай, направляй туда деньги!»

Оппозиционные СМИ утверждают, что вот так брать деньги для области (по сути, собирать общак), оказывается, не только можно, но и разрешимо, и «все так делали»...

Черта с два, никто так не делал! Если хотят помочь какой-то области, то имеются расчетные счета ее администрации, больниц, детских домов и т.д.!

Пожалуйста, помогай, направляй туда деньги! Но чтобы собирать в ресторанах сотнями тысяч евро... в любом случае это классический факт взятки!

«Карманник скажет, что борется с ротозейством, шулер - с алчностью...»

А ведь так можно оправдать любое преступление!..

Карманник скажет, что борется с ротозейством, шулер - с алчностью, а маньяк, убийца женщин легкого поведения, мол, очищаю общество от этой заразы (да они так и говорят).

Когда я работал в конвойном полку милиции, то часто сталкивался с этим, но ведь это тоже определенная линия защиты...

«Жил-то Белых на широкую ногу»

Но вот по телевидению показывают другую картинку: ошарашенный Белых, весь в оранжевом цвете, сразу после того, как он взял эти деньги...

Идет сюжет, в котором говорится, что жил-то Белых на широкую ногу, обеспечивая и жену, с которой не жил, и массу, так сказать, друзей женского пола...

А еще говорится о том, что он ездил на дорогостоящие курорты, а его сын за границей учится за 25 тысяч фунтов стерлингов в год.

Ну да, учись, ради бога, но любой человек скажет, что сумма 25 тысяч фунтов стерлингов как-то не вписывается в зарплату губернатора...

Но, к сожалению, это была единственная информация подобного рода в СМИ среди всей этой вакханалии про «страдальца Белых»...

«Уехали из Кировской области, чтобы не умереть с голоду»

А разве он не признает себя виновным только потому, что хотел эти деньги использовать на помощь народу?

Я живу в Подмосковье, и у нас в магазине работают две молодые женщины, которые как раз уехали из Кировской области, чтобы не умереть с голоду.

Так вот они проклинают этого губернатора, говорят, что при нем жить стало просто невыносимо!

А спроси у людей из Тверской, Ивановской, опять же из Кировской областей, где официально занимаются продажей леса, и они расскажут много интересного о тех фигурах, в том числе и о помощниках губернаторов, которых обвиняли в махинациях при продаже леса...  

«У людей, которые слушают подобные СМИ, настоящая каша в голове!»

Те же СМИ говорят, что раньше ничего подобного не было, а сейчас идет настоящая политическая кампания. Ну нет же никакой кампании, - просто идет усиление борьбы с коррупцией, вот и вся «политика»!

Но у некоторых людей, которые слушают подобные СМИ, настоящая каша в голове, и вот тут, конечно, недоработка государства и правоохранительных органов, которые информационно проигрывают.

Да, свобода слова - это, конечно, хорошо, я за нее, но должна же быть свобода и с другой стороны, чтобы народ знал истину о том, что на самом деле творится в стране!

«... мы бы знали, кто патронировал того же Родченкова!»

И еще. В соответствии с УПК (Уголовный процессуальный кодекс) правоохранительные органы, ведущие расследование, обязаны устанавливать причины, породившие то или иное преступление, и условия, которые ему способствовали!

Вот если бы соответствующие структуры четко выполняли это, то мы бы знали, кто на все это толкал того же Родченкова, кто его патронировал и создавал ему условия!

И так по каждому конкретному случаю - и по Ходорковскому, и по Белых, и по другим!..

«В какой стране вы видели, чтобы так оскверняли президента?!»

Государство должно всё это доводить до населения, потому что идет умышленное формирование комплекса неверия во власть, веры в беззаконие и еще бог знает во что!

Причем нередко затрагивается президент, который вообще к этому не имеет и не должен иметь никакого отношения.

Ну в какой другой стране вы видели, чтобы так оскверняли президента?! Да, я считаю, что это просто осквернение!

К сожалению, мы это понимаем, к этому даже привыкли, а в западных странах подобное просто не понимают! 

А наши правоохранительные органы, прокуратура почему-то реагирует на все это абсолютно спокойно.

«Очень убедительно было показано задержание Белых!»

Когда Белых только взяли, главный редактор одного СМИ кричал - это провокация, я его лично знаю, он не может это сделать априори и т.п.!

Но когда показали эту подсветку и любому нормальному человеку всё стало понятно, тот редактор и слова об этом больше не говорил.  

Видимо, он понял, что свой-то имидж дороже, чем имидж того, кого они защищают. То есть стало очень невыгодно защищать Белых...

К тому же очень убедительно было показано задержание Белых, и нашим правоохранителям надо всегда так же четко и доказательно освещать подобные дела!

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Михаил Делягин о "Кремлёвском списке Путина»

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