«Видимо, схема «майдана» устарела, и теперь нужно распыление силовых структур»

28 января на акцию под названием «Забастовка избирателей» по всей стране вышел буквально и стар, и млад!

В Екатеринбурге пришло около тысячи человек, в Новосибирске - 600, в Нижнем Новгороде - 550, в Перми - 380, в Челябинске - 350, в Омске - 270, в Саратове - 230, в Самаре - 220, в Красноярске - 205...

Ну и венец акции - Москва, где около 1 тыс. человек приняло участие в несогласованной «забастовке избирателей», среди которых было много случайных прохожих и журналистов.

В общей сложности акция по всей стране собрала, по разным оценкам, от 3,5 тысяч до около 5 тыс. человек, и около 250 человек были задержаны.

А вообще, когда «российский аналог Саакашвили» в своем блоге жалобным голосом начинает «разоблачать», то сразу становится смешно...

О самой недомассовой акции оппозиции размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:

«Если человек ведет подрывную работу, его надо изолировать!»

- Знаете, береженого бог бережет, и если человек ведет подрывную работу, его надо изолировать!

Вот сейчас говорят, мол, ничего не будет, всё успокоится. Дескать, кто встанет на его защиту, если по всей стране на митинги вышло менее 5 тыс. человек...

Но и недооценивать это тоже нельзя. Недооценка может привести ко всяким нехорошим событиям...

«Дважды условно осужденный негодяй готовит у нас...»

А вообще, было бы странно, если бы на фоне приближающихся выборов Запад не устраивал нам никаких сюрпризов!..

Я не удивлюсь, если они устроят в России нечто похожее на недавние события в Иране. У нас на это почти не обращают внимания, и недавние дроны в Сирии для многих были гораздо интересней...

Но ведь стратегия тех действий в Иране очень сильно напоминает то, что известный дважды условно осужденный негодяй готовит у нас...

«По отработанной схеме в 101 городе начались массовые демонстрации»

Напомню, что в Иране по отработанной схеме в 101 городе начались массовые демонстрации школьников, студентов.

90 процентов участвующих в этих беспорядках в Иране были людьми моложе 25 лет. Вам это ничего не напоминает? Причем это произошло одновременно по всей стране...

Понятно, что всё это готовится в едином центре. Видимо, схема «майдана» уже устарела, и теперь используется такая, чтобы было некое распыление силовых структур.

Так что и нам надо готовится к чему-то подобному...

«В Иране нет радиостанции, которая за государственные деньги предоставляет эфир негодяям»

К чему все эти заигрывания, которые у нас ведутся с так называемой несистемной оппозицией?

В Иране, слава богу, нет радиостанции, которая существует за счет газового монополиста и за государственные деньги каждый день вещает антигосударственные передачи, предоставляя эфир разным негодяям, в том числе и этому дважды условно осужденному придурку!

В Иране нет ни таких вещей, ни такого придурка, который бы в открытую бегал и призывал к свержению законной власти!

Конечно, там есть другие нюансы, но недавние иранские события - это именно то, что нам надо изучить прежде всего для нашей внутренней безопасности!

Это же очевидная отработка новых схем, подготовленных в едином центре.

«Их надо выжечь, как термитов!»

Что касается борьбы с «цветными революциями» и дважды условно осужденными придурками, то, например, Ислам АбдуғаниевичКаримов, став в свое время руководителем Узбекистана, сразу очень жестко начал наводить порядок у себя в стране.

Это же Ислам Абдуганиевич сказал, что пусть пострадают двести человек, чем тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей и вся страна окажется на грани серьезных проблем!

Вот и нашему начальству наконец-то надо понять это! Поэтому их просто надо выжечь, как термитов!

«Опять же был поп Гапон»

На мой взгляд, сейчас есть недооценка ситуации у нас в стране. Ведь так же думали и в 1917-м году в канун февраля, потом октября, дескать, все контролируется, все нормально, опять же был поп Гапон, ля-ля-ля...

И в 1991 году, я думаю, многие помнят, когда говорили, мол, всё отлично, у нас большая армия, спецслужбы, КГБ... Ну и чем всё это закончилось?!

Нельзя недооценивать врага! Их надо выжечь, ну, естественно, в рамках законов Российской Федерации...

«Негодяи пытаются дестабилизировать ситуацию»

Вот у нас говорят, да чего там, их всего-то 4-5 тысяч человек, а «Единая Россия» может вывести миллионы!

Ну вот они сейчас шумели, шумели, а «Единая Россия» сегодня вывела эти народные массы?

Недавно в Иране вывели проправительственную демонстрацию, которая просто походила с портретами имама Хомейни - и всё, на этом вся «революция» закончилось.

А у нас эти негодяи бегают и пытаются дестабилизировать ситуацию. Сколько в России перед революцией 1917 года было большевиков - 25 тысяч человек. Все на них плевали, говорили, да что это, мол, ерунда... А что получилось?

Поэтому нам надо делать выводы и из своих событий, и из иранских событий тоже!

«Это не клоун, а антигосударственный элемент!»

Недавние события в Иране в открытую показали, по какой стратегии всё это готовится, а мы всё смотрим, смотрим, заигрываем... Бред какой-то!

И никакой это не клоун, а антигосударственный элемент, которого нужно локализовать соответствующим образом!