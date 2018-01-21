«Благодать может настигнуть всех, включая послов США!»

Посол США в России Джон Хантсман окунулся в купель Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье. Помимо Хантсмана, это сделали ещё семь мужчин и две женщины из того же посольства.

Вопрос: «Неужели завербован?»

Михаил Леонтьев, ведущий телепрограммы «Однако»:

«Орденом Дружбы с ним поделится Рекс Тиллерсон...»

- Ну и отлично, что Джон Хантсман сделал это! У меня исключительно позитивное отношение к этой новости.

Благодать может настигнуть всех, включая послов Соединенных Штатов Америки!

Получит ли он от Госдепа теперь какую-то награду? По-моему, от Госдепа он может получить только Орден Дружбы, которым с ним поделится Рекс Тиллерсон...

А вот от нас Хантсман не получит Орден Дружбы. Ведь посол США общается с Богом, а это еще лучше. И получить он может только благодать.

Вы спрашиваете, с какой целью он приезжал в монастырь? Ну, знаете, это из серии, «кто организовал вставание»...

Человек прикоснутся к Таинству, и зачем же мы будем его обижать?

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:

«Господин Хантсман - мормон»

- Можно сколько угодно зубоскалить на эту тему, но на самом деле речь идет о банальных человеческих вещах.

Учтите, что американские дипломаты, приезжая в Россию, попадают в другую жизнь, и им крайне любопытно и интересно узнать о некоторых особенностях русских традиций.

Например, Джон Теффт обожал и обожает пельмени, а вот господин Хантсман решил попробовать более экстремальный способ познания русской жизни...

Понимаете, это элемент американской культуры - воспринимать все новое с какой-то детской непосредственностью.

Судя по всему, господин Хантсман считает, что как типичный американец должен «держать марку», а уж если пошло такое поветрие, что все окунаются в прорубь, то и «наша американская гордость» тоже не должна быть задета!

«Пойду-ка окунусь и я», - подумал господин Хантсман. Вот, собственно, и всё. И не надо искать какую-то конспирологию, мол, завербован или не завербован...

Здесь есть простые человеческие свойства, которые проявились таким вот интересным образом.

Не забывайте, что господин Хантсман - мормон, и он с большим вниманием относится к христианским традициям разных стран.

С его стороны это было обычное любопытство, и не более того. И не стоит искать здесь какой-то скрытый политический смысл.

Господин Хантсман является представителем влиятельнейшего американского сообщества, и он не зря попал на эту позицию...

Александр Михайлов, член Совета по внешней и оборонной политике, начальник Центра общественных связей ФСБ РФ (1993-1996 гг.), генерал-майор ФСБ:

«У нас и Беркова окунулась...»

- Да какой там «завербован»! Просто они пытаются использовать наши обряды и традиции, чтобы как-то приспособиться к нам.

У нас вон и Беркова окунулась, и вообще, кто только ни окунается!

Нет, Хантсман не проникнется нашей верой. Для него это... ну так, некий фантом. Да и в Госдепе этот подвиг, думаю, не заметят.

