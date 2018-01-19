«Важно модернизировать сектор экономики, работающий на производство вооружений!»

Правительство РФ приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.

Вопрос: «Оборонка - локомотив экономики?»

Андрей Кокошин, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, депутат Госдумы III-Vсозывов, секретарь Совбеза РФ (1998 г.), доктор исторических наук, профессор, академик РАН:

«Появились десятки молодых быстро растущих предприятий...»

- Действительно, сейчас крайне важно продолжать осуществлять комплексную модернизацию того сектора нашей экономики, который работает на производство вооружений и военной техники.

Как правило, это предприятия, которые одновременно выпускают и военную, и гражданскую продукцию.

Сейчас в стране, в различных секторах промышленности, появились десятки молодых быстро растущих предприятий, которые производят военную и гражданскую продукцию.

В частности, это касается, скажем, компонентов электроники, лазерной техники, производства новых материалов...

Вот и нужно обращать на них особое внимание, и тогда многие из этих предприятий станут тем, что принято называть «точками роста».

Конечно, они должны находиться как в системе координат гособоронзаказа, так и в системе рыночных координат, выпуская конкурентоспособную гражданскую продукцию, потому что это тесно взаимосвязано.

Я знаю такие предприятия, которые успешно конкурируют на международном рынке, получая заказы из-за границы.

И они же работают на гособоронзаказ...

Виктор Глухих, почетный президент-председатель Экспертного совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей, член Совета Федерации (2001-2011 гг.), доктор технических наук:

«Любая задача, которая ставится перед промышленностью, должна быть государственной!»

- Минобороны – это одна из госструктур, которая, естественно, одна не может определять всю политику государства.

Но именно в сфере обороны страны у нас должна быть государственная политика, перед которой ставятся конкретные задачи о том, что именно она должна сделать.

А что не может сделать, значит нужно купить (правда, если продадут).

Любая задача, которая ставится перед промышленностью, должна быть государственной, а вот ход ее выполнения может быть разным...

Владимир Рубанов, член президиума Совета по внешней и оборонной политике, вице-президент Лиги содействия оборонным предприятиям:

«Оборонка может дать стране высокие технологии»

- Оборонная промышленность – это достаточно узкий сегмент экономики, и она своим производством, естественно, не даст нам замещения отечественной продукции бытового потребления.

Правда, оборонка может дать стране высокие технологии, которые в будущем могут быть применены в гражданке.

Так что позитивные факты роста оборонки, безусловно, есть, но полного замещения гражданки по определению просто быть не может.