«Серебренников думал, что все дураки, а уж он-то такой умный!..»

Суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 апреля. Напомним, что Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении режиссера Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», а заявленный ущерб вырос вдвое, с 68 до 133 миллионов рублей. Сегодня его адвокат признал факт обналичивания 133 млн. рублей.

Это преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в миллион или более рублей...

О воровстве размышляет генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ:





«И форточник действует так же...»

- Да, это всегда трагическое событие для того человека, которого задерживают и которому предъявляют обвинение. Ведь Серебренников этого не ожидал, он думал, что все дураки, а уж он-то такой умный!..

Почему карманный вор постоянно идет на кражу? Он считает, что именно его-то никто и не поймает!

И форточник действует так же. И он думает, что поймают кого-то другого, который не такой ловкий, не такой настырный, а вот его уж точно не поймают. У него всегда есть надежда, что он уйдет...

Одним словом, так действует любой правонарушитель.

«За хищение 10 тысяч рублей давали высшую меру»

Я не знаю материалов «дела Серебренникова», не знаю, чистая там «экономика» или нет...

Но я могу сказать, что посягательство на государственное, общественное имущество всегда считалось более опасным, чем посягательство на имущество личное!

Более того, в советское за хищение 10 тысяч рублей давали высшую меру. Я с этим не совсем согласен, все-таки это жизнь человека, но по тем временам 10 тысяч - это большие деньги.

«Если бы была конфискация...»

А ведь расхититель всегда боялся только одного - конфискации имущества! Потому что нет смысла воровать, если у тебя всё отнимут.

И у нас конфискация была как дополнительная мера наказания, и пока не будет этой нормы, все эти штрафы, которые напринимали, ни к чему не приведут!

Если бы была конфискация, можно арестовать его имущество и частично погасить ущерб, а сейчас всё это втуне...

«Радетели свободы тогда не вопили»

И еще. Правоохранительные органы сейчас проигрывают так называемую информационную составляющую, - и это несмотря на то, что у каждого начальника теперь есть пресс-секретарь.

У нас их не было, и мы напрямую работали с прессой. А ведь у нас были очень серьезные дела - и касающиеся армии, и по контрабанде, по Минсельхозу, но все эти радетели свободы тогда не вопили, а замолкали!

Почему? Да потому что мы сами давали информацию (естественно, дозированную), разъясняли, что произошло, что предпринято, и какие доказательства у нас имеются.

«Выходит симпатичная девушка...»

А сегодня чуть ли не у каждого у каждого начальника есть целая пресс-служба, пресс-секретари... И что же мы от них слышим?

Выходит симпатичная, миловидная девушка и говорит следующее: совершено такое-то преступление, задержаны люди, возбуждено уголовное дело, всё находится под контролем...

Да не нужна мне такая информация, абсолютно не нужна! Не нужно и говорить об этом, это же настолько очевидно!

«Цель - настроить часть населения против власти!»

А вот если бы она сказала (естественно, с подачи начальника), что существуют конкретные доказательства, в частности, и это, и то...

Но и опять, не надо раскрывать все карты, а приоткрыть только определенную часть, чтобы предотвратить все эти вопли наших «свободолюбивых людей».

И обязательно надо говорить с народом! То есть кто-то должен выступить и обрисовать эту картину, чтобы не будоражить общественное мнение, не расслаивать страну на лагеря, которые «за», «против» или тех, кто преследует свои интересы...

По-моему, цель такой кампании одна - настроить определенную часть населения и против власти, и против объективного расследования таких дел работниками правоохранительных органов!

«Не говорю о том, что рискуют жизнью...»

Обидно, когда нашу правоохранительную систему обвиняют чуть ли не во всех смертных грехах, которые они совершали и не совершали! И порой очень противно слушать всё это, будто там одни дебилы работают!

А ведь сотрудники правоохранительных органов проводят громадную оперативную работу, учитывают каждую мелочь (я уж не говорю о том, что нередко рискуют жизнью)...

«... порой даже президенту»

Такая работа связана с применением различных технических средств, наблюдениями, накапливанием, информации, носящей доказательства, и т.д. и т.п.

И над этим работают не просто лейтенанты Иванов, Петров и Сидоров, нет. Это докладывается на уровень генералов, а порой даже и президенту, как это было в отношении того же Улюкаева...

«Когда арестовали того же Белых...»

Но, смотри, когда арестовали того же Белых, то очень известные люди, среди которых были даже те, коим по 70, 80, а то и по 90 лет, ну и, конечно, многие журналисты подняли в СМИ жуткий скандал!

Но почему я их не слышу сейчас? Где же они, почему его бросили?

Просто они неглупые люди, и они убедились в том, что на Белых действительно что-то есть. Ну и чтобы уж совсем себя не компрометировать, они прекратили вопли о душителях свободы. Вот и насчет Серебренникова вопли потихоньку ослабевают...

«Работа адвоката - это не работа со СМИ»

И еще. У нас адвокаты сейчас нередко превращаются в политиков и начинают выступать в СМИ, что, на мой взгляд, просто недопустимо!

Работа адвоката - это работа с документами и в суде, но не со средствами массовой информации! Почему? Да потому что это можно расценить (и расценивается!) как давление на следствие и на суд.

Я не очень понимаю, почему в нашей стране процветает такого рода практика...

«Можно поднять определенные категории людей на действия определенного рода...»

Нормальный адвокат, профессионал никогда не пойдет на шоу обсуждать какой-то правовой вопрос, который он ведет.

И именно такой адвокат соблюдает традиции своих предшественников, русских адвокатов, начиная с Плевако, Кони, Александровича и т.д.

У нас хорошая адвокатская школа, а эти люди делают просто себе пиар и с помощью средств массовой информации пытаются воздействовать на суд!

А это и есть психологическое и информационное воздействие на суд!

Кстати, в этом есть большая опасность, потому что можно поднять определенные категории людей на действия определенного рода...