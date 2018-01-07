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«Как-то председатель КГБ СССР Владимир Крючков объявил мне...»

7 января 2018, 19:19 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Как-то председатель КГБ СССР Владимир Крючков объявил мне...»
M.glavnoe.ua

Президент России Владимир Путин исключил из перечня сведений, которые относятся в РФ к государственной тайне, геопространственную информацию по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ), полученную с зарубежных и российских гражданских спутников.

Вопрос: «Станет ли гостайное явным?»

 

Виталий Коротич, литератор, главный редактор журнала «Огонек» (1986-1991 гг.):

«Вы слишком много болтаете и выбалтываете тайны!»

- Когда-то у нашей цензуры была толстая книга гостайн, и тогда, например, изымались все упоминания о природных катастрофах, неурожаях и т.п.

Но ведь гостайной можно было объявить всё, что угодно! Например, вы возьмете и напечатаете, что корова – дура, а вам постфактум объявят, что вы оскорбляете колхозный строй и что у нас не держат глупых коров... 

Как-то председатель КГБ СССР Владимир Крючков объявил мне: «Вы слишком много болтаете и выбалтываете тайны!»

Когда я спросил, какие тайны я могу знать как журналист и что именно выбалтываю, он не нашел что ответить...

А ведь очень важно действительно определить круг государственных тайн, как важно и то, чтобы он охранялся и был четко сформулирован!..

Анатолий Трушкин, писатель:

«Что такое «неумышленное разглашение» – выпил и проговорился, что ли?»

- Мне такие тайны никто и никогда не доверял, да лучше их и не знать!

А если каким-то людям их доверяют, то, наверное, сначала надо проверить, а что эти люди сами из себя представляют...

Но если уж человек дал подписку о неразглашении, а потом что-то распространил, то, значит, клятву нарушил.

И я не понимаю, что такое «неумышленное разглашение» – выпил и проговорился, что ли? 

Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор:

«... чтобы этот опыт пригодился»

- Я бы рассекретил какие-то моменты из нашего прошлого, чтобы это не коснулось будущих поколений.

Скажем, какие-то революционные решения, чтобы люди знали, что происходило на самом деле и чтобы этот опыт пригодился им для недопущения каких-то повторных ненормальных вещей.

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