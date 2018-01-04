Нас не будет, а гениталии Нуриева, как новые светила, будут висеть над Москвой!

Большой театр в марте начнет продажу билетов на июньский показ балета Серебренникова «Нуреев».

Напомним, что совсем недавно в очень теплой обстановке для узкого круга лиц состоялась премьера этого судьбоносного спектакля. Там было настолько тепло, что некоторые ходили в футболках с нелепой надписью о свободе. Что ж, такие свободные персонажи на другой московской сцене спокойно скачут и без штанов...



Еще напомним, что кинорежиссер Никита Михалков так прокомментировал недавнюю премьеру: открывается занавес Большого театра, и там мы видим гениталии танцора Нуриева величиной, так сказать, с трехэтажный дом...

Об этом богомерзком событии размышляет писатель Александр ПРОХАНОВ:

«Спал с мужиками»

- Ну и пусть в Большом театре продают билеты на этот балет! Это же изумительный, красивый балет, а Нуриев спал с мужиками, - ну и что может быть прекрасней?..

Более того, на это действо пришла вся наша элита - значит, они любят этот балет, любят Нуриева, любят тех мужеподобных существ, которые спят друг с другом!

«В Большом театре собираются элитарные мужеложцы»

Вот и наша страна должна подражать своей элите, поэтому я сейчас пойду и выкуплю, наверное, штук пятьсот билетов на этот балет!

Я посмотрю, как в Большом театре под хрустальной люстрой и среди позолоченных лож собираются наши элитарные мужеложцы!

Как же это прекрасно, что теперь в Большом театре можно созерцать, как сказал Михалков, гениталии Нуриева величиной с трехэтажный дом! Тьфу!!!

«Причиндалы Нуриева, похоже, присутствуют в кабинетах...»

И тем, что причиндалы Нуриева теперь, похоже, присутствуют в огромных кабинетах нашей элиты, тоже можно только гордиться, ведь так, да?

Это говорит о том, что наша элита теперь имеет своего бога и поклоняется яйцам Нуриева! Что ж, это новая вера, которая возникла в России, и сегодня всем нужно примыкать к ней!

«Абрамович, опасаясь санкций Запада...»

Да, я тоже слышал версию о том, что Роман Абрамович, опасаясь санкций Запада в отношении «ближнего круга», наступающих 1 февраля, и пробил эту эпохальную постановку в Большом...

Насколько я знаю, Абрамович патронирует все наше современное искусство, например, у него есть целый музей...

Он занимается окармлением художников-авангардистов, среди которых очень много гомосексуалистов...

«Из-за любви к ...»

Но ведь Абрамович делает это не из-за боязни санкций, поскольку и он, и другие олигархи могут спокойно уйти от них, уведя свои активы.

Видимо, он делает это просто из-за любви к чужим гениталиям, к такому вот «искусству»...

«Это не кончится после выборов президента»

Вот ты говоришь, что это не кончится и после выборов президента. Нет, Александр, это не кончится и после нашей смерти!

Это же навечно, это существовало еще в библейские времена, когда нас с тобой не было!

«... призывавших их одуматься»

Города Содом и Гоморра были наполнены содомитами, а Господь прислал туда двух ангелов, призывавших их одуматься...

Думаю, все знают, какая судьба постигла эти города. Что ж, это было очень давно, но это идет через все человеческое бытие.

Так что и нас с вами не будет, а гениталии Нуриева, как новые светила, будут висеть над Москвой!..