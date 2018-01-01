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«Я опять вижу на телеэкранах людей, которые уже давно деградируют!»

1 января 2018, 21:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Я опять вижу на телеэкранах людей, которые уже давно деградируют!»
Rutube.ru

Отбушевали новогодние ночные телеизыски! Все та же мишура, те же лица, те же голоски. Те же хиленькие задумки извращенцев, воплощенные ими же...

Примечательно, что даже телеканал, скажем так, для верующих в первые минуты 2018 года умилённо предоставил трибуну теледеятелю, который на протяжении почти двух десятилетий на многомиллионную аудиторию по главным каналам страны, заикаясь, ведёт передачки, воспевающие пустоту, сплетни, равнодушие и т.п.!

О «шедеврах», которые под Новый год изобрели телевизионные деятели искусств, размышляет депутат Госдумы Виталий МИЛОНОВ:

 

«Я уже мало что смотрю по телевизору»

- Честно говоря, по традиции я уже мало что смотрю по телевизору, тем более что еще перед Новым годом я видел телеанонсы, в которых опять замелькали одни и те же лица...

И все же мне кажется, что на Первом канале чуть-чуть, совсем немного, но все-таки что-то поменялось (я имею в виду какие-то передачи после Нового года), а вот на других каналах, скажем, на той же «России», к сожалению, опять всё то же самое...

«Не в соответствии с предпочтениями телезрителей...»

То есть наше предложение - при составлении новогодних программ учитывать мнение россиян, к сожалению, разбилось о коммерческие и какие-то иные интересы рекламодателей каналов.

Более того, могу сказать, что подавляющая часть новогодней ночной программы была составлена не в соответствии с предпочтениями телезрителей.

«Если существует нечестное голосование, так это именно такое!»

Да, тот же Первый канал декларировал, что новогодняя сетка вещания будет составлена именно путем голосования зрителей...

Однако примерно таким же «путем голосования» каким-то непонятным мифическим образом никому неизвестные «поющие трусы» периодически представляли нас на конкурсе «Евровидение».

Среди кого происходит такое голосование?! Если существует нечестное голосование, так это именно такое, когда выбирают подобных!

Нет, действительно не было проведено никакого исследования. Почему? Да потому что все это бизнес, огромные деньги!..

«Опять демонстрировать людям всю эту кашу»

А то, что на Первом канале обнаружились хоть какие-то микротенденции к изменениям, так это, видимо, из-за того, что, проводя опросы даже среди полузависимых людей, они обнаружили, что то, что они обычно выдавали в эфир, мягко говоря, не очень подходило.

Что ж, это положительный сигнал, но ведь остальные каналы, к сожалению, решили ничего не менять и опять демонстрировать людям всю эту кашу из уже надоевшего и набившего оскомину!

«Всё это поющее, фонограммное и безголосое»

Поэтому снова все эти Полины Гагарины, Киркоровы, всё это поющее, фонограммное и безголосое опять плясало и блистало у нас на экранах.

Искусства - мало, талантов - мало, зато много мишуры и фальшивых стразиков!

«Телепрограммы вообще не отличаются друг от друга»

Да, лично мне хочется плеваться, потому что я опять вижу на телеэкранах людей, которые уже давно дрейфуют и деградируют в сторону от нашего большого культурного российского и советского наследия!

Если раньше новогодний «Огонек» все-таки был такой квинтэссенцией талантов и концентрацией действительно великолепных вещей, то сейчас это какой-то третий сорт.

И самое главное, что все эти телепрограммы вообще не отличаются друг от друга. Они нам показывали это и десять лет назад, и сейчас показывают то же самое.

«Как она открывала рот под фонограмму...»

Вы меня извините, но София Ротару уже лет пятнадцать поет одну и ту же песню!..

Сама певица не меняется, вернее, с каждым годом внешне она становится все моложе, а песня у нее... ну как она открывала рот под фонограмму, так вот уже на протяжении пятнадцати лет его и открывает!

«Опять много Киркорова»

Почему у нас опять так много Киркорова? Ну что ж, видимо, его любят очень многие, но вместе с тем надо понимать, что Киркоров - это всего лишь исполнитель, а не тот единственный человек, кто должен определять музыкальные вкусы.

Видимо, Киркоров выступает еще и в качестве продюсера (к сожалению!), и естественно, что он под свой вкус и предлагает соответствующих исполнителей...

«Понравилось только поздравление президента»

Я честно вам могу сказать, что ради душевного комфорта часто выключаю телевизионные каналы.

Что касается новогодней программы, то в ней понравилось только поздравление президента, которое в этом году мне действительно запомнилось, потому что было очень хорошим и новым.

А вот всё остальное... ну извините!..

 

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