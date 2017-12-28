С точки зрения «англичанки», она не гадит, а укрепляет демократию во всем мире!

На днях фрегат с управляемым ракетным оружием «Адмирал флота Советского Союза Горшков» ВМФ России грациозно проследовал Северным морем вдоль островного государства под названием Великобритания, ну и тамошний, как они говорят, боевой корабль «Сент-Олбанс», как мог, сопроводил его.

Кстати, читатели местной газеты, сообщившей об этом, назвали поразительным тот факт, что в составе Королевского ВМФ нашлось судно, находящееся в строю...

Ну а те британские товарищи, кто более трезвы и менее толерантны (которые, видимо, знают и помнят, что такое «Северный конвой»), в комментариях писали, что это «не русские наши враги, а наши политики, банкиры, полиция и судьи».

О том, с какой интенсивностью будет продолжать «гадить англичанка», размышляет зампред комитета Совета Федерации по международным делам, депутат Госдумы III-VI созывов, доктор экономических наук, профессор, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей КЛИМОВ:

«Они убеждены в том, что выиграли Вторую мировую войну!»

- С какой интенсивностью будет продолжать «гадить англичанка», - об этом лучше спросить у нее...

Понимаете, с ее-то точки зрения, она не гадит, а укрепляет демократию во всем мире и блюдет интересы Запада, причем иногда даже больше, чем сам Вашингтон!

Ну такое вот у них «мироздание»! Представьте, люди всю свою жизнь жили под этой пропагандой, в этом мирке...

Ведь они уже считают, что выиграли Вторую мировую войну. Понимаете, они в этом убеждены!

«Вот ведь с кем мы дело-то имеем...»

И они убеждены в том, что так, как живут у них, должны жить все без исключения - и негры, и белые, и азиаты, и латиносы, и мусульмане, и протестанты...

А если кто-то не хочет жить так, то их надо наказывать, переделывать, воспитывать...

Они же сотни лет по всему миру владели колониями, они же расстреливали из пушек тех людей, которые не были согласны получать их «уроки демократии».

Вот ведь с кем мы дело-то имеем!.. Понимаете, чего уж там стесняться-то...

«Мы же вежливые, мы с ними, как с детьми...»

Что ж, можно сказать, что Великобритания уже вышла из Евросоюза, и многие мои визави из разных партий оттуда говорят, что теперь антироссийских настроений в ЕС будет меньше.

Но, поскольку мы с этим государством имеем дипломатические отношения, оно входит в G20, у нас все-таки есть какая-никакая традиция отношений и имеется немало разных проектов, которые работают до сих пор, то нам есть смысл встречаться и в том числе и с их министром иностранных дел.

Хотя, по-моему, он не вполне понял, куда и с чем приезжал... Ну что ж, надо объяснять. Мы же вежливые, мы с ними, как с детьми...

«Не думаю, что Борис Джонсон прилетал на крыльях мечты...»

Да, Борис Джонсон добрался до нас на третий раз, а два раза отменял визиты. Но ведь не могут же они все время находиться в самоизоляции!

Заметьте, они сами себя загнали в этот тупик. Не мы, а они находятся в состоянии самоизоляции, и пора бы всем это понять.

И вот периодически, когда объективная реальность все-таки заставляет их переходить к каким-то практическим шагам, они их и вынуждены делать...

Не думаю, что Борис Джонсон прилетал сюда прямо на крыльях мечты, ну а куда им деваться...

«Британцы, в общем-то, не идиоты»

Конечно, британцам сейчас можно «воспользоваться» Россией так же, как это делают в Вашингтоне, и сказать, что во всех их проблемах виновата «плохая Москва»...

Но, судя даже по процессу брекзита, британцы, в общем-то, не идиоты, и они понимают, что к чему.

Это же не президент России прилетал к ним накануне брекзита, - это же Обама бегал там у них чуть ли не по подворотням и призывал граждан Британии оставаться в Евросоюзе, в который сами США вообще-то и не входят...

Это же конкретные вещи, это не требует доказательств, это же просто очевидно! А вот их измышления - это просто бред!

Больше нам в Москве нечего делать, как манипулировать их выборами. Ну и зачем? Глупость, конечно полная!..

«Высовывать голову из песка»

Просто люди очень быстро забывают очевидное, а очевидное заключается в том, что Вашингтон влез в их сугубо внутренние дела, причем сделал это нагло и открыто!

Но кто-то в Британии, между прочим, помнит это...

Так что объективная реальность понуждает и Вашингтон, и Лондон, и всех остальных все-таки чуть-чуть высовывать свою голову из песка и оглядываться по сторонам.

«Понуждают правительство Великобритании...»

И вот они видят возрастающую роль Китая, Индии, вообще стран БРИКС, видят, что АСЕАН стала по-другому реагировать на бывших колонизаторов, как Латинская Америка все более явно выходит из подчинения Северной Америки...

Британцы не могут не видеть, как растут внутренние противоречия в континентальной Европе. А уж отмахиваться от такого солидного международного игрока и партнера, как Россия, было бы крайне не рационально!..

Поэтому те люди, которые там живут не на лозунгах и не на былом опыте антисоветской, а потом и антироссийской работы, понуждают правительство Великобритании заниматься и допущенными просчетами, и пересчетами или расчетами на российском треке.

Но, скажу вам честно, получается у них пока не очень хорошо...

«Пальто и ЛГБТ»

Например, из всего того, что я услышал об итогах визита Бориса Джонсона, были в основном разговоры про пальто. Ах, да, еще про проблемы ЛГБТ...

Но, надеюсь, кроме пальто и ЛГБТ, на переговорах шла речь и еще о чем-то, хотя Борис Джонсон там все смешал просто в кучу.

У него ЛГБТ приравнялось действительно к глобальным и важнейшим темам. Что ж, там искаженное представление о реальности, и они живут в созданной системе каких-то своих декораций...

«Хохочут и аплодируют!»

Но мы живем во взаимозависимом мире, и нам надо беседовать на эти темы и с нашими, и с не нашими людьми.

Знаете, когда я разговариваю со своими зарубежными коллегами с разных континентов, они поддерживают разговоры такого рода...

Некоторые молча кивают, некоторые хохочут и аплодируют, а некоторые говорят, а может быть, мы вместе с вами поработаем в этом направлении...

Никто еще мне не сказал, мол, что это вы, доктор Климов, говорите такое неправильное, мы с этим категорически не согласны!..

Такие от нас просто бегают. Они самоизолируются.

«По привычке баловались подобной тематикой»

Можно ли до такой степени раздувать весь этот бред про ЛГБТ? Знаете, очень многие наши партнеры, которые раньше тоже по привычке баловались подобной тематикой, теперь все-таки перестали этим заниматься.

Более того, они сейчас всерьез думают, как бы начать разговор так, чтобы мы вообще окончательно не отвернулись от них.

С другой стороны, я не могу не упомянуть об еще одном немаловажном аспекте...

«Шутки шутками, но...»

Шутки шутками, но у меня, как у человека, возглавляющего Комиссию Совфеда по защите государственного суверенитета, есть данные, что у наших извечных оппонентов имеется серьезный расчет в преддверии чемпионата мира по футболу использовать эти ЛГБТ-темы так же, как они делали это накануне сочинской Олимпиады...

Ведь они могут вполне накалять эти страсти. И поэтому у Бориса Джонсона могла быть, что называется, оговорка по Фрейду. Я уверен, что он посвящен в подобные планы... ну или должен быть посвящен.

«Как говорит наш Верховный главнокомандующий...»

Трудно ли нам реагировать на всю эту грязь? Ну а чего реагировать-то? Как говорит наш Верховный главнокомандующий, мы врагов не ищем, мы ищем друзей!

Мы же ни перед кем не закрывали двери: Москва готова разговаривать и с Пхеньяном, и с Лондоном...

У нас же с ними есть дипотношения, и это нормально, когда страны, у которых есть дипотношения, устраивают встречи своих министров иностранных дел!

А вот ненормально, когда они бегают от нас, как от нашего посла бегает весь Конгресс, весь Белый дом и еще бог знает кто!

Я же говорю, это просто паранойя, такая чистая самоизоляция!..

«Мы давно переболели этими болезнями»

Можно ли с такими вообще о чем-то договариваться? Знаете, в отличие от неолибералов, мы люди мудрые и давно переболели всеми этими болезнями... еще во времена Троцкого.

Правда, он строил некую нон-стоп пролетарскую революцию, а эти пытаются делать нон-стоп неолиберальную революцию...

Так вот мы, повторяю, люди более мудрые, я в этом уверен, люди, которые в ХХ веке испытали такое, что не дай бог никому, и вышли из всего этого победителями, а еще мы строим новую Россию!

«... доказывать, что мы не верблюды»

Мы не отворачиваемся от возможности сотрудничества, просто нам надо, что называется, фильтровать. Некоторое время назад у нас была такая тактика, которая, кстати, мне не нравится...

То есть когда нас обвиняли в некоей дискриминации по отношению к представителям ЛГБТ, мы начинали долго и нудно доказывать, что мы не верблюды.

И вот сказали мы один раз, сказали два, но зачем же говорить это каждый день? На мой взгляд, мы должны рассказывать им о своих повестках и работать по тем моментам, где совпадает, а там, где не совпадет, просто заканчивать разговор - вот и все!

Кстати, с некоторыми партнерами в Евросоюзе у нас эта формула сейчас и срабатывает...

«Ни разу не была упомянута тема ЛГБТ!»

Недавно в Белграде я разговаривал с представителями Европарламента, которые желают сотрудничать, так вот мы с ними нашли темы, где явно возможен и прогресс, и совместные документы.

То есть оказалось двадцать совпадающих тем, и там ни разу не была упомянута тема ЛГБТ!

Между прочим, первые две темы мы решили подробно разработать уже в середине апреля, а это касается сбережения природы, то есть экологический аспект, - и это на фоне того, что США собираются выйти из Парижского соглашения по климату...

«Международный терроризм»

Вторая тема - это, конечно, международный терроризм и, как следствие, незаконная миграция.

Что ж, обе темы абсолютно понятны, абсолютно прагматичны и на самом деле действительно имеют решение. Более того, они имеют решение с нашим совместным участием, то есть это взаимовыгодно.

Повторюсь, мы насчитали два десятка таких тем, и среди них, подчеркиваю, нет темы ЛГБТ...

«США находятся в странном состоянии»

Что ж, Британия выходит из Евросоюза, а ее «старший партнер», США, находится в странном состоянии, когда верхи до сих пор не очень понимают, в какую сторону, с кем и зачем идти...

Тем временем увеличивается финансовая нагрузка на экономику Британии, ее доходы падают, потому что уходят многие финансовые европейские структуры.

Что ж, США заинтересованы не в лондонских, а в немецких торговых площадках и других своих финансовых центрах развития, а, скажем, Япония - в своих. Кстати, Токио и Сеул уже разворачивают работу с Россией....

Ну и куда деваться бедной островной державе? Вот они и пытаются сейчас посмотреть и увидеть что-нибудь полезное для своего «двуспального» льва. Собственно говоря, поэтому к нам и приезжал Борис Джонсон.

«И брекзит, и правительственный кризис...»

Да и на Ближнем Востоке Британия была не шибко активна. По-моему, та же Франция там больше давала жару, тем более что в значительной степени это бывшие французские владения.

Британцы же в это время все больше брекзитом занимались...

Знаете, в последние два-три года им вообще ни до кого и ни до чего, у них там и правительственный кризис, и выборы, и референдумы...

Их внутренний валовый продукт, мягко выражаясь, растет не так, как бы им хотелось, а тут еще такие знаковые переговоры с Брюсселем с утра до вечера...









Если толерантная девушка Тереза Мэй так прогибается перед «бабой Лизой» (ну традиция, чё!..), то от вида нашего «Адмирала Горшкова» она просто свалится с копыт!