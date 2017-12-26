26 декабря в некоторых странах отмечают так называемый День подарков. Ну чем не повод за несколько дней до прихода Нового года начать праздновать, а также порадовать родных и близких, купив им что-нибудь!

Вопрос: «Какие подарки вы делаете - полезные или просто как знак внимания?»

Александр Гуров, генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, член Союза писателей РФ:

«Могу кому-то купить патронташ или нож...»

- Делаю только полезные подарки, то есть хозяйственного назначения, ну или цветы... Да, правда, еще люблю дарить какие-то картины и памятные статуэтки.

А так - садово-хозяйственный инвентарь, какие-нибудь лопатки, набор тарелочек или шашлычницу, - это в том случае, если человек любит заниматься дачей и стремится туда в любую свободную минуту.

А если он мастеровитый и любит заниматься, скажем, плотницким делом, то я ему подарю хорошие инструменты!

Могу кому-то купить патронташ или нож, если знаю, что он охотник.

А женщинам чаще всего я все же дарю цветы...

Виктор Рыбин, певец, композитор, продюсер:

«Всё зависит от конкретного человека и от конкретной ситуации»

- Мой подарок может быть и полезным, но может быть и приятным. Так сразу точно и не скажешь...

Когда я кому-то делаю подарки, то все равно все зависит от конкретного человека и от конкретной ситуации.

А вот новогодними подарками обычно занимается моя жена Наталья, а сам я никогда никому и ничего на Новогодний праздник не покупаю, и жене тоже ничего на Новый год не дарю.

Почему? Так уж сложилось - просто не дарю и не анализирую, почему же я так делаю...

Роксана Бабаян, певица, народная артистка России:

«Я ее все равно покупаю, потому что она красивая»

- Всё всегда бывает абсолютно по-разному, и каких-то стереотипов в подарках, по-моему, не существует.

С одной стороны, если я знаю, что кому-то нужна, скажем, соковыжималка, то я, конечно, и дарю соковыжималку.

С другой - если я вижу в магазине какую-то очень красивую вещь и понимаю, что она не нужна, - все равно ее покупаю, потому что она красивая.

А с Михал Михалычем мы просто выбираем время, идем в магазин и делаем какие-то покупки, которые соразмерны тому, что действительно необходимо...