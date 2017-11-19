«Я думал, что Ким Чен Ын по нам ракетой долбанул!»

Чуть более месяца прошло с тех пор, как во время самого сильного в истории штата Калифорния (США) лесного пожара сгорела половина города Санта-Роза.

По официальным данным, тогда погибло 43 человека, еще 50 числились пропавшими без вести. Но в начале этой недели на одном из пепелищ снова нашли человеческие кости...

Выходец из СССР, из славного города Черновцы, а ныне гражданин США Юрий ОСТРОУМОВ геройски боролся за свою жизнь и сумел вырваться из огненного ада, о чем и поведал «Аргументам недели»...

«Еще одна минута - и я бы сгорел!»

- Меня до сих пор спрашивают: «Ты в 4 часа ночи выбежал из дома в одних трусах?» В каких трусах?! Без трусов, в тапочках и футболке! Еще одна минута — и я бы сгорел!..

Короче, дело было так. Как обычно, мой кот убежал на улицу, и в час тридцать я проснулся и встал, чтобы его впустить.

Точно помню, что и на улице, и в доме тогда был свет. Я впустил кота, лег спать и только потом узнал, что соседи эвакуировались где-то в половине первого ночи...

«В дом пошел дым»

Мне же в дверь никто не постучал, никто! Никаких сигналов тревоги не было, сирены полиции не гудели, и никто ни о чем вообще не предупреждал.

Мое счастье, что у меня было приоткрыто окно. В дом пошел дым, и начал визжать смог-детектор.

Я проснулся и думаю: интересно, что же это такое? Сел на кровати в дальней комнате - и чувствую, что-то горит, ну как барбекю...

Хотел свет включить - света нет, и вообще ничего не видно.

«Сгорело 15 тысяч долларов»

Я выглянул на улицу и вижу, как туда-сюда с огромной скоростью носятся торнадо из искр. Потом мне сказали, что ветер был под 140 км в час...

Заскочил домой, хотел забрать деньги, которые лежали в металлическом ящичке, но не нашел отвертку, чтобы его открыть.

У меня сгорело 15 тысяч долларов, весь кэш. Я даже не смог взять портмоне, в котором было 400 долларов, водительские права и все карточки. И особенно обидно, что сгорел паспорт с российской визой!

«Киса, киса, иди сюда!»

Но я думал, на фиг мне эти деньги, зачем мне всё это - надо спасать кота! Зову его, зову - киса, киса, киса, иди сюда! Но его нет...

Хватаю телефон (я его увидел потому, что он зажигается от прикосновения) и айпэд, лежавший под ним...

А в комнате уже показался огонь, потом из-под потолка повалил густой черный дым. Было 3.30 утра...









Юрий до последнего искал кота...

«... и забрасывать коктейлями Молотова!»

И вот в тапочках на босу ногу, в футболке и с голой задницей я вылетаю на улицу, а там...

Знаешь, это как посадить тебя в полностью темный подвал и забрасывать коктейлями Молотова!

Снаружи шел настоящий огненный дождь, взрывались машины, по воздуху с сумасшедшей силой летали куски металла...

Я думал, что Ким Чен Ын по нам ракетой долбанул!

«Дома вспыхивали один за одним»

Я прыгнул в машину - и ходу! Думал, что уже и не выберусь... На улице было абсолютно черно, вообще ничего не видно, света-то нет. Вернее, свет был только от огня...

Пламя с одной крыши перекидывалось на другую - и дома вспыхивали один за одним! Потом я узнал, что за 27 минут сгорело 154 дома.

По своей улице прямо я ехать не мог, потому что кругом был огонь. Я на вторую улицу - там то же самое...

Скорость у меня была сумасшедшая. Я как дал по газам и через все эти бампы (как у вас называют, лежачие полицейские) метров по 15-20 перелетал в воздухе!

«Я въехал в облако огня и дыма»

Оказывается, всё это случайно видели мои знакомые, Роберто с женой, которые стояли на балконе гостиницы на пятом этаже...

И вот они видят, как я въехал в облако огня и дыма, и меня нет и нет. Кстати, в машине я сразу задраил окна, чтобы пламя не лезло в кабину, иначе либо задохнулся бы, либо сгорел.

Температура воздуха была просто запредельная, и на следующий день я увидел, что у меня все колеса черные!

«Обнялись и стали плакать...»

И вот я мечусь в этом аду - кругом дым, огонь, взрывы, искры... Буквально горел воздух, контейнеры для мусора загорались от воздуха!

Потом даже поползли слухи, может, нас сверху кто-то лазером жёг... Ведь мусорники загорались сами по себе, а дома в некоторых местах города горели как-то точечно: один вспыхивал, как факел, а соседний вообще не задет...

Роберто с женой говорили, что как увидели, что я долго не появляюсь, то обнялись и стали плакать: мол, наш Юра погиб...

А потом смотрят, что я на сумасшедшей скорости задом вылетаю из этого облака и несусь по дороге...

«Выворачиваю руль, встаю на два колеса...»

Пешком я бы оттуда точно не ушел - это 100 процентов! Помню, ехал задом, развернулся, опять дал по газам, набрал скорость - а передо мной стена!

Выворачиваю руль влево, встаю на два колеса, потом не понимая как, но выравниваю машину и несусь уже на свободную улицу, где стоят в оцеплении 20-30 полицейских авто с мигалками, в которых я чуть не врезался!

Роберто сказал, что с ним рядом стояло 15-20 человек, и когда они увидели, что я вырвался, то начали хлопать!









Дом Юрия до пожара

«Потом там стали находить трупы»

Я и сам не знаю, как выскочил. Без трусов, но выскочил! А потом там стали находить трупы, кости... Там горело так, что кипел асфальт и плавился металл! Никакой крематорий не нужен!

Сгорел громадный отель «Хилтон», сгорел весь район на горе, где самый дешевый дом был за 2,5 миллиона, сгорели дома по 4-5 млн. долларов, где жили врачи. Посмотрим, как они по страховке теперь будут деньги выбивать!

В Санта-Розе сгорело более 3500 домов. Нас уже стали называть Хиросимой.

На следующий день ко мне подошел Роберто и говорит: «Юрий, вот, от всей души - возьми от меня с женой 200 долларов, потому что я знаю, что у тебя все сгорело... ну и то, что ты ехал без трусов, мы тоже это знаем».

Я говорю - не надо мне, я уже всё имею, не надо, спасибо! Тот же «Красный крест» очень помог «бабками»...

«Стала обнимать, плакала...»

Тогда многие мне предлагали деньги, а одна сотрудница с бывшей работы, Джулия, которая встретила меня в магазине, стала обнимать, плакала, говорила, чтобы обращался...

Через 2-3 дня я ей позвонил, а она стала как-то невнятно отвечать, мол, да-да, нет-нет, ха-ха, хи-хи...

Да и зачем я ей? Она живет в нормальном доме, и у нее нет никаких проблем. Зачем ей все это надо? Может, думает, вдруг я к ней жить попрошусь...

Те, кто не имеют проблем, стараются держаться подальше от таких, как я. А у меня нет никаких проблем. Я просто сгорел.









То, что осталось от дома после пожара

«Прислали чек на 15 тысяч долларов»

Сейчас живу в гостинице - это 120 долларов в сутки. Три месяца поживу - это тоже оплатят по страховке, а что дальше - не знаю...

Все гостиницы здесь были забиты просто насмерть, и многие владельцы сразу подняли цены, а в эту я попал случайно. Она тоже находится в Санта-Розе, но огонь сюда не дошел.

Как только я заявил обо всем, через день власти мне уже прислали чек на 15 тысяч долларов на проживание на три месяца, ну и чтобы покушать, какие-то вещи купить...

За вещи, которые я потерял в огне, - телевизор, холодильник, мебель и т.п. - должны дать страховку, ну и за дом тоже... Но, возможно, еще буду судиться.

Профсоюз организации, где работает моя бывшая жена, уже дал ей по страховке 5,5 тыс.долларов и неделю оплачиваемого отпуска, потому что ее водительские права оформлены на мой адрес...

«Хай, как дела?»

Всем погорельцам нашего парка уже выдают федеральную страховку от 80 до 110 тыс. долларов, и даже мои соседи уже получили чек, хотя они так и не застраховали свой дом.

(Парк - это микрорайон примерно на 150 домов, причем в одном бывают дома, собранные из модулей, как у Юрия, в другом - трейлеры, то есть дома на колесах и т.п. - Ред.)

Мои соседи всегда говорили: «О, мы - Америка!»... Вот трусливые твари, никто даже в дверь не постучал!..

Бывало, подойдут к забору, улыбаются - о, Юрий, хай, как дела? Кто соседи - да американцы, из наших только я жил в этом парке...

С тобой - «хай», а сами... Я бы всю улицу оббегал, пока их ни нашел! Если бы они ко мне постучали, когда эвакуировались, то кот бы жив остался.

Я целые сутки плакал по коту, думал, может он убежал, может, найдётся, ведь у него был чип...

Но он так и не нашелся. Наверное, просто спрятался... ну и сгорел заживо.









Юрий до сих пор горюет по котику...

«Какое сорри, пошел ты!..»

Они уехали в половине первого, я бы тоже за полчаса спокойно собрался, забрал бы с собой кота...

Потом я встретил соседа и спрашиваю: «Майкл, почему же ты меня не разбудил?» Он говорит: «Я думал, что ты уехал, ведь машины нет». - «Как нет, она же во дворе стояла!»

Тогда он полез обниматься - о, Юрий, сорри!.. Я ему говорю, какое сорри, пошел ты на ...!

А ведь я ему часто давал еду - шашлыки, пельмени, индейку, закрутки. Я же запасливый, брал продукты в благотворительных организациях, церкви...

Целый год я вообще мог в магазины не ходить - такой запас был! А теперь вообще ничего нет...

«Спокойно снимал на телефон»

Недавно я узнал, что менеджер нашего парка вместо того, чтобы спасать людей, весь пожар спокойно снимал на телефон «для доказательств ущерба». Его судить надо, он же никого не разбудил!

Были и другие соседи, но все эвакуировались в половине первого и ни одна тварь в дверь так и не стукнула!

«Жратвой забито буквально всё!»

Ну что еще сказать? Я до сих пор в шоке! Кормят тут, конечно, до отвала. Куда в первые дни после пожара ни зайдешь, в любом ресторане, даже самом дорогом, бесплатно кормят погорельцев.

Жратвой забито буквально всё! Медицина бесплатная, есть все медикаменты, лекарства... Душ - пожалуйста.

Открыты все большие магазины. Раз ты пострадал, то бесплатно набирай те товары, которые тебе надо.

Вчера опять звонили из Русской церкви, говорят, приходи... Из Сан-Франциско приедет батюшка, помогут продуктами, дадут денег, говорят, что будут за нас молиться...

«Объявились и халявщики»

Но я не ходил в дорогие магазины, мне девчонки из благотворительных организаций и так дали обувь, шорты, курточку, два одеяла, две подушки, а еще бритвенные принадлежности, шампунь, мыло, стерилизатор для рук и т.п.

Короче говоря, одеждой меня полностью упаковали, тут и разговора нет. Такие дорогие джинсы дали, что я сам такие сроду бы не купил...

Но объявились и халявщики, которые хотят не только бесплатно пожрать и одежду получить, но и бабла по страховке срубить. Но их отслеживают, тут за это очень строго наказывают.

Знакомые предлагали два огромных чемодана с одеждой, но я сказал «спасибо» и отказался. Зачем они мне - чтобы стояли, стояли и провонялись?









Юрию все время звонят из благотворительных организаций и предлагают помощь

«Я говорю, какую?»

А еще федералы через 3-4 дня после пожара спросил у меня - ваша машина уцелела? Я говорю, да, уцелела. Они говорят, что если бы не уцелела, мы бы тебе другую дали бесплатно.

Я говорю, какую? Они говорят, ну выбирать тут нечего, но машину дали бы свежую, такую, которые изымают у каких-то неплательщиков кредитов, алкоголиков...

То есть они сразу дают тебе машину, чтобы ты мог ездить, и вешают на нее федеральный знак, который знают все полицейские.

Ну а потом, говорят, когда все успокоится, ты мог бы ее зарегистрировать и свободно ездить дальше...

«Оттуда не возвращаются»

Первые три дня я ездил вообще без прав. Потом приехал в «ГАИ» и говорю, что у меня нет прав, сгорели, дайте мне какие-то временные с фотографией...

«Менты» спрашивают, а ты откуда, где погорел? Я говорю, что из Journeys End Mobil Home Park... У них аж челюсть отвисла: так ведь оттуда не возвращаются...

Короче, дали мне бумажку с моей фотографией, а потом я через 5 дней и права восстановил, причем без мороки и абсолютно бесплатно.

«Модульный дом я купил за 17 тыс. долларов»

Свой модульный дом 18 на 64 фута (1 фут равен примерно 0,3 метрам) я купил в 2001 году за 17 тысяч долларов, вложил в него, наверное, 13 тысяч, а теперь по страховке за него вроде бы дают 75 тыс.

Когда жил в доме, то платил только за землю под ним - 450 долларов в месяц. Учитывая мою пенсию (1300 долларов в месяц), это было очень хорошо, ведь питаться бесплатно я всегда смогу.

У меня был огородик, где я сажал огурцы, помидоры, лимоны, малину, виноград, фейхоа...

«Предлагают собрать такой же...»

Теперь мне предлагают привезти и собрать такой же дом, только в другом парке нашего города. Но там за землю я должен буду платить уже 700-900 долларов. Для меня это очень дорого, и нет смысла его ставить.

Предлагали такой же дом вообще в другом штате, но я пока думаю. А обычный дом на фундаменте стоит вообще от 500 тыс. долларов...

«У меня была мечта...»

А еще владелец фирмы, в которой продают трейлеры (дома на колесах), предлагает всем погорельцам купить их по себестоимости, то есть почти в два раза дешевле.

У меня была мечта - в таком автодоме поехать на север от Сан-Франциско через Канаду на Аляску. Там всё посмотреть и двинуть уже в сторону Флориды, Майами, а оттуда обратно в Калифорнию.

Здесь полно этих кемпингов, где кучкуются автопутешественники. В трейлере есть всё - кухня, газовая или электрическая плита, микроволновка, спутниковое ТВ, кондиционер, душ, туалет, спальня...

Но потом я подсчитал, что такое путешествие для меня пока дороговато. Чуть позже я узнал, что это был рекламный трюк и никто за полцены трейлеры продавать не собирался...

«Не хочу, чтобы меня жалели»

Знакомые зовут к себе жить бесплатно в гостевой домик, ну или чтобы я только за свет и воду платил.

Когда они только приехали сюда, то долго жили у меня, пока не устроились. А устроились очень хорошо, на 70-80 долларов в час, - они же врачи!..

Когда жили у меня, то говорили - давай мы тебе аренду будем оплачивать. Я отвечал - да не надо мне!

Сейчас они так и говорят: «Остроумчик, ты наш самый любимый в мире, и мы тебя никогда не бросим!»

У них огромный гостевой дом, и я могу за него 500 долларов в месяц платить, а не бесплатно, как они предлагают.

Но не хочу, чтобы меня жалели. Будут предлагать вместе завтракать, ужинать, куда-то съездить, а мне будет неудобно отказаться...

Я лучше в машине буду жить или куплю палатку и на зиму улечу на Гавайи. Жратва там кругом - кафешки, магазины, барбекюшницы... Поел - и сиди себе под пальмой на океане!

А еще один русскоязычный знакомый предлагает снять у него комнату за 300 долларов здесь же, в Санта-Розе...

«Просто возьму деньги»

Думаю, что просто возьму деньги по страховкам (за сгоревший скарб и дом), а потом буду у кого-нибудь снимать жилье долларов за 600...

Питание у меня бесплатное, я и до пожара на жратву ни цента не тратил, ну разве что на пиво. У меня все холодильники и морозилки всегда были забиты, и я сам тоже еду многим раздавал.

А теперь всё сгорело. У меня нет ни кастрюли, ни тарелки, ни ложки с вилкой. Но сейчас они будут нам давать все это бесплатно, я наберу, уже набрал.

И еще будет помощь - и федеральная, и от штата. То есть помощь тут, конечно, идет сильнейшая!

Одна организация дала карточку, чтобы я мог покупать продукты, другая - чтобы машину бензином заправлять...

Кстати, мне обещали вернуть мой кэш (или какую-то его часть), те 15 тыс. долларов из металлического ящичка, который я на следующий день нашел на пепелище.

Говорят, что специальная фирма сделает экспертизу дензнаков, смотрит их номера, ну а потом вернут сумму. Я уже послал всё это в Вашингтон, а теперь нужно ждать ответ 3-4 месяца...









То, что осталось от 15 тыс. долларов (хотя номера купют разглядеть можно)...

«Составляю план на день - и вперед!»

Тут многие американцы, которые погорели, даже для себя ничего не делают. Им бы только поплакать, пообниматься и бесплатно пожрать.

Мало того, только плакали, а потом сразу смеются, как дураки, честное слово!

А я тут гоняю с утра до ночи. Составляю план на день - и вперед! Уже до сенатора добрался, выбиваю себе страховки, сертификат гражданства (за него надо заплатить 555 долларов), паспорт и т.п.

«Как я мог указать свой адрес, если там пепелище?»

Теперь нужно восстановить еще и документы по соцобеспечению от 1989 года, иначе посольство России не восстановит трехгодичную визу (за нее я заплачу 457 долларов) и будет думать, что я их обманул. Вот и доказывай теперь все это!

Непонятно, почему нельзя в компьютере посмотреть, что у меня уже была виза! Но я не успел взять паспорт, потому что искал кота...

Посольство России в Сан-Франциско теперь закрыто, так что визу я буду делать через прибалтов...

А еще надо будет ходить в суды. Ведь я дал чужой адрес для того, чтобы мне кое-какие бумаги прислали, а, оказывается, нужно было указывать свой. Но как я мог указать свой адрес, если там пепелище?!

«После пожара было еще и землетрясение...»

Скоро специальная фирма начнет разгребать пепелища. До сих пор там нечем дышать, ведь горел пластик, «химия», вся эта синтетика. Нужно будет снимать весь этот слой земли.

До сих пор стоит этот запах! Только недавно начали спиливать сгоревшие деревья. Наверное, понадобится несколько лет, чтобы тут всё выветрилось и смыло дождями!

Не знаю, может цены на жилье из-за этого здесь просто рухнут. Вдруг тот же трейлер копейки будет стоить, и я осуществлю свою мечту о путешествии?

А ведь после пожара тут было еще и землетрясение, правда, слабенькое, 2,7 балла. Но после такого стресса я его вообще не почувствовал...









Таким котик и остался в памяти хозяина









Юрий до сих пор пребывает в шоке - и от минувшей стихии, и от неопределенного будущего...