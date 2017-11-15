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«Наше некомпетентное правительство проводит антисоциальную политику!»

15 ноября 2017, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

«Наше некомпетентное правительство проводит антисоциальную политику!»
Ussr21.ru

Средняя зарплата в России по-прежнему гораздо меньше, чем в Западной и даже Восточной Европе.

Если перевести зарплаты россиян в доллары, то видно, что доля потребителей с доходами ниже среднего выросла на треть, подсчитали аналитики рейтингового агентства Fitch Rating.

Примерно так же снизилась доля тех, кого можно причислить к людям с доходами выше среднего...

Вопрос: «Если не подтянем зарплаты, то затянем пояса или просто протянем ноги?»

 

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

«200 миллиардеров сосредоточили у себя 500 миллиардов долларов»

- Зарплата должна стимулировать как желание готовиться к будущей профессии, так и желание постоянно совершенствоваться.

Естественно, зарплата должна быть в несколько раз выше прожиточного минимума.

Однако наше некомпетентное правительство проводит в стране антисоциальную и даже, я бы сказал, антигосударственная политику!

При том курсе, которым сегодня идет страна, и при нынешней власти зарплаты наших бюджетников никогда не подтянутся до европейского уровня.

Что ж, провалы власти в социально-экономической сфере становятся для России политической проблемой...

Власти заявляли, что средний класс является основой стабильности, но он за два года сократился на 14 миллионов человек.

В чем же причина того, что в богатейшей стране мира девять десятых ее граждан продолжают нищать?

Соотношение фонда зарплаты к ВВП с 2014 по 2017 год снизилось на 2 процента, а это 1 триллион 660 миллиардов рублей.

В новом бюджете этот показатель еще больше – 2 триллиона 100 миллиардов рублей...

Но ведь эти деньги берутся из карманов граждан и в основном перекладываются в карманы олигархии!

В результате 200 миллиардеров сосредоточили у себя 500 миллиардов долларов, а это в два раза больше, чем доходная часть всего российского бюджета.

Неудивительно, что в прошлом кризисном году, когда наши граждане нищали, олигархи увеличили свои доходы на 100 миллиардов долларов... 

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН:

«Цены опять повысятся...»

- В так называемых цивилизованных странах 95 процентов людей получают свои зарплаты либо от государства, либо от частного бизнеса.

У нас же из-за инфантильного либерализма, продолжающегося до сих пор, произошла глупость, которая охватила наши правительственные круги.

Началось всё это еще в начале 90-х годов, когда практически был брошен клич «Спасайся, кто может!», вот сегодня две трети нашего населения и выживают сами по себе...

Они просто борются за существование, причем делают это без наших указаний и работают, где только могут. Но это называется просто - самоэксплуатация и унизительное существование!

По  сути, у нас в стране сейчас установился асоциальный строй, который я бы назвал неким семейно-клановым капитализмом, - и это, конечно, очень далеко от здоровой рыночной экономики.

Подобное может вести только к одичанию, ведь у людей практически нет времени ни на отдых, ни на учебу...

Я являюсь противником таких структурных реформ, в результате которых человек платит за все - за образование, здравоохранение, науку, культуру и т.п.

По-моему, всё это по определению требуют государственной поддержки и не должно попадать в зону коммерциализации.

Конечно, если бы реформы проводились у нас не так дико, тогда бы и инфляция была меньше, и граждане бы получали больше денег на своей работе.

Половина населения сегодня тратит все свои деньги на питание. К тому же, очень сомнительно, что произойдет массовый выход бизнеса из тени.

Но цены опять повысятся, что даст новый толчок снижению покупательной способности граждан нашей страны...

 

 

 

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