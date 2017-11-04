В Госдуме ко второму чтению проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов будут подготовлены поправки, в том числе и о реструктуризации долгов регионов.

Вопрос: «Кому в России к 2020 году будет жить хорошо?»

Давид Якобашвили, президент ООО «Орион Наследие»:

«Главное, чтобы мы сами себе всё не испортили...»

- Хорошо будет жить тому, у кого под рукой останется труба и у кого коровы не подохнут!

Я абсолютно согласен с тем, что Россия к 2020 году имеет все шансы войти в пятерку крупнейших экономик мира. У нас для этого не то что «имеется возможность», а таких возможностей даже гораздо больше, чем надо!

Главное, чтобы мы сами себе всё не испортили и сумели использовать те преимущества, которые у нас, несомненно, есть.

Например, можно было бы существенно снизить административную нагрузку на бизнес и дать возможность ему развиваться, то есть выработать правила игры на определенный период времени и не менять их.

И тогда можно было бы войти не то что в пятерку, а в тройку ведущих экономик мира! Бизнесмены у нас с головой, люди тоже умом не обделены, так что какие могут быть проблемы?

Просто бывает так, что мы мешаем себе и сами рубим тот сук, на котором сидим...

Николай Рыжков, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета министров СССР (1985-1990 гг.):

«Огромный разрыв между богатыми и бедными!»

- Если у нас все будет хорошо и мы будем нормально развиваться, то почему бы нашей стране к 2020 году не выйти на некие привлекательные позиции в мире?

Также привлекателен будет и Китай, да и Америка к тому времени еще не успеет погибнуть...

Да, США будут топтаться на месте, но у них еще слишком большой запас, хотя противоречия в этой стране, безусловно, будут только обостряться.

Что касается России, то у нас за последнее время, конечно, сделано очень многое, но если мы будем оставаться только на этих позициях, то нам не одолеть того, что намечено к 2020 году.

Сейчас требуется много дополнительных компонентов в социально-экономическом развитии государства, а некоторые проблемы, например, огромный разрыв между богатыми и бедными, только обозначены...

И не очень понятно, что именно мы будем делать, чтобы его ликвидировать, - и это только один из примеров.

Наше правительство постоянно говорит, что надо уходить от сырьевой направленности. Да, мысль, конечно, правильная, но ее все-таки надо наполнить реальными делами.

Алексей Немов, заслуженный мастер спорта, четырехкратный олимпийский чемпион:

«И страна, и люди просто уникальны!»

- Я не Нострадамус, и точно сказать не могу, но уверен в том, что в нашей стране к 2020 году будет жить интересней, где б это ни было, ведь у нас и страна, и люди просто уникальны!

По-моему, у нас много всего того, чтобы мы не только к 2020 году, но и в веках жили успешно.

Единственное, надо, чтобы государство так построило свою политику, чтобы и простому народу все-таки жилось легче и чтобы если не все, то по крайней мере большинство наших граждан были довольны, причем не к 2020 году, а и сегодня, и завтра, и послезавтра...