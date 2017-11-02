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«Выпить, посмотреть демонстрации и праздничные флаги – это же всегда приятно!»

2 ноября 2017, 14:24 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Выпить, посмотреть демонстрации и праздничные флаги – это же всегда приятно!»
Ru.armeniasputnik.am

Все ближе и ближе, как это называли в недалеком прошлом, праздник Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября исполняется 100 лет событию, перевернувшему буквально весь мир.

Вопрос: «Вы будете отмечать 7 ноября?»

 

Левон Оганезов, музыкант, телеведущий, народный артист России:

«И даже неважно, по какому поводу!..»

- Даже в суровые советские годы я никогда не праздновал 7 ноября как день революции. Мы отмечали это как выходной день и возможность собраться и выпить...

А вот родители моей жены отмечали, потому что у нее папа был военным и чтил память революции.

Мой же папа называл этот праздник переворотом, а не революцией, и никогда его не отмечал. Так что все этот день проводили по-разному.

Но, согласитесь сами, что абсолютно невозможно упускать возможность выходного дня и время, когда все гуляют! И даже неважно, по какому поводу – будь это День Парижской коммуны или еще что…

Скажем, 1 мая никто не был солидарен с трудящимися, да и сами трудящиеся вряд ли были солидарны между собой, но выпить, посмотреть демонстрации и праздничные флаги – это же всегда приятно!  

Михаил Державин, актер театра и кино, народный артист России:

«Я был на гостевой трибуне Красной площади и смотрел парад»

- Да, как всегда, я буду отмечать этот праздник в творческом порыве!

Но, с другой стороны, с этим праздником перманентно происходит какая-то странная история: победили в октябре, но праздновали 7-го ноября, и я всю жизнь его в этот день и отмечал.

Теперь же вообще перенесли на 4-е число, но и праздник уже другой – какой-то плавающий... Знаете, мне до сих пор как-то непривычно, что 7-е ноября теперь не выходной. По-моему, это уже в генах сидит.

Но, может быть, молодые и привыкнут. Судя по всему, уже привыкают...

Так что это для меня будет обычный насыщенный будничный день.

Но ведь я парень, который с этим праздником вырос, а моим тестем был Семен Михайлович Буденный – если не устроитель, то уж точно участник революционных действий!

Я, как его родственник, в свое время был на гостевой трибуне Красной площади и вместе с другими милыми людьми и передовиками производства смотрел парад, а Семен Михайлович либо стоял на трибуне, либо участвовал в торжественном заседании в Кремле...

К празднику он относился, естественно, с огромным уважением, но дома в этот день всегда вспоминал нашу армию, потому что был не только маршалом Красной армии, но в другое время и офицером царской армии и полным Георгиевским кавалером.

Он просто обожал Россию!..     

 

 

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