«Не случайно туда выезжал мэр Москвы Сергей Собянин!»

Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором среди прочих обсуждались вопросы обеспечения экологических прав граждан, в частности, их доступа к информации о состоянии окружающей среды и строительстве объектов переработки бытовых отходов.

Вопрос: «Когда сильно воняет - это всегда неприятно?»

Владимир Кашин, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН (председатель комитета Госдумы VI созыва по природным ресурсам, природопользованию и экологии):

«Должны отвечать по полной программе!»

- Насколько мне известно, недавно на крупном заводе на юго-востоке Москвы, к которому было много претензий по поводу загрязнения окружающей среды, снова побывал Сергей Семенович Собянин и осмотрел там очистные сооружения.

Знаете, на этом направлении уже сделано очень многое. Постепенно исчезают эти черно-грязные «моря», эти ужасные лагуны, которые добавляли вредные вещества в атмосферу, в грунтовые воды и т.д.

А вот что касается того невыносимого запаха, не так давно царившего на юго-востоке Москвы и в прилегающий районах Подмосковья, то, как выяснилось, в этом виновно не только одно конкретное предприятие...

Сегодня там активно работает и предметно разбирается в ситуации группа экспертов под руководством заместителя начальника департамента Росприроднадзора по ЦФО Константина Юрьевича Елисеева.

Недавно эксперты снова всё там осмотрели и доложили о том, какая работа была проведена, какие дополнительные организации-виновники еще были выявлены, то есть кто сегодня еще добавляет бед жителям.

Насколько я знаю, после последней вспышки этих запахов виновникам было еще дано время для исправления ситуации.

Кстати, с 2019-го года начнет действовать закон № 219 (об охране окружающей среды), в соответствии с которым к виновникам будут применяться более жесткие меры.

И еще. Это ведь не государственное предприятие, которому, как говорится, иногда можно что-то «простить», поскольку оно формирует бюджет.

Это акционерные структуры, и, конечно, они должны отвечать по полной программе!

Не нужно усугублять экологическую ситуацию в Москве, она и без того достаточно сложная!

Поэтому люди, безусловно, должны защищать свои права - писать письма, делать обращения, проводить пикеты, митинги и т.п. То есть действовать всеми законными способами.

А журналисты должны им в этом помогать, способствовать разрешению ситуации.

Еще раз хочу сказать, что эта ситуация чрезвычайно волнует власть, и не случайно туда выезжал мэр Москвы Сергей Собянин!

Там продолжает работать группа, которая каждый день мониторит обстановку. А теперь там еще поставлены дополнительные наблюдательные пункты.

То есть власть людей не бросает, и работа там идет полным ходом.

Виктор Савиных, летчик-космонавт СССР, президент Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), доктор технических наук, профессор, членкор РАН, дважды Герой Советского Союза:

«Из космоса можно контролировать экологическую обстановку»

- Если есть дымы, то, конечно, из космоса можно визуально наблюдать неблагополучную экологическую ситуацию в том или ином регионе Земли.

Но и без наличия дымов, естественно, из космоса можно контролировать экологическую обстановку.

Это можно делать с помощью спектрального анализа и лазерного зондирования атмосферы.

Помню, еще в своем первом полете в 1981 году мы с Володей Коваленком (для него это был уже третий полет) занимались в том числе и вопросами экологии и мониторили ситуацию над многими городами Советского Союза...

Николай Герасименко, член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор, действительный член (академик) Российской академии медицинских наук:

«Такие предприятия нужно выводить за пределы города!»

- Если станция автоматического контроля в этом районе Москвы отмечала превышение предельно допустимой суточной концентрации (ПДК) сероводорода в 51 раз, то предприятия, на которых были допущены эти вопиющие загрязнения воздуха, однозначно нужно выводить за пределы города!

Нефтехимическое производство, сероводород и тем более такие его выбросы в атмосферу - всё это очень опасно для организма человека.

Ведь возможно возникновение разных, в том числе токсических заболеваний, скажем, поражений печени, легких...

Нужно собрать данные по заболеваемости в этом районе и обратить пристальное внимание на болезни, которые, возможно, связаны с этими выбросами.

Естественно, нужно подключаться экологам, правоохранительным и остальным структурам, проверять, каким образом сделана защита на том или ином предприятии соответствующего профиля, то есть делать все, чтобы сероводород в таких диких количествах не проникал в атмосферу!

По-моему, этот вопрос уже поднимался раньше, но потом было заключение, что у них там вроде все нормально и таких выбросов нет...

Но если возникли новые обстоятельства, то снова надо провести официальную проверку. Здесь надо действовать не на эмоциях, а провести соответствующие замеры и посмотреть, насколько превышены допустимые нормы, не вышли ли из строя защитные сооружения и т.п.

В Москве же есть соответствующие экологические лаборатории, которые должны это сделать. Есть и власть...

Но самое лучшее - это, конечно, вывод за город предприятий, которые виновны в загрязнении окружающей среды. По-моему, нефтехимические производства не очень хорошо смотрится внутри мегаполиса...

Что тут можно посоветовать жителям... Знаете, та же маска не поможет, если даже ходить в ней постоянно. Да и нельзя круглосуточно ходить в маске, тем более в комнате.

Но ведь и комнату нужно проветривать и хотя бы изредка открывать форточку...

Единственное, что может помочь - это кондиционер. Нужно плотно закрыть форточки, и пусть кондиционер работает и очищает воздух.