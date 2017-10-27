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«Наша армия должна быть способна отразить удар противника и нанести контрудар!»

27 октября 2017, 22:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Наша армия должна быть способна отразить удар противника и нанести контрудар!»
Newsbalt.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна уходит от военной службы по призыву и через некоторое время такая служба будет отменена.

Вопрос: «Какова российская армия будущего?»

 

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ (1996-2001 гг.), доктор исторических наук, профессор, генерал-полковник, член Союза писателей РФ:

«Армия должна быть полностью перевооружена на «умное» оружие»

- Во-первых, наша армия должна быть технически оснащена по самым современным меркам.

То есть она должна быть полностью перевооружена на «умное» оружие и иметь в своем составе мобильные, дерзкие и высоко подготовленные соединения и части.

Во-вторых, она должна быть готова к ведению современных военных действий с избирательным применением высокоточного и другого современного оружия.

Но, с другой стороны, наша армия должна быть готова и к ведению военных действий против массовых армий и многочисленных вооруженных сил вероятного противника.

То есть где-то мы можем сработать «умным», в том числе и информационные оружием, а где-то должны быть не только мобильные бригады, но и специальные группировки с оружием площадного поражения.

Ведь если против нас попрёт миллион человек, то мобильная бригада с ним, конечно, не справится.

То есть наша армия должна быть способна отразить массированный удар противника и сама нанести мощный контрудар!

Виктор Заварзин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник:  

«Роль человеческого фактора в вооруженных силах будет чрезвычайно велика»

- Сегодня перед нами стоит задача создания инновационной армии, оснащенной вооружением, воплотившим в себе все революционные достижения науки и техники.

В такой армии к профессионализму, техническому кругозору и компетентности военных предъявляются требования самого современного уровня. 

Поэтому ироль человеческого фактора в вооруженных силах образца 2020 года будет чрезвычайно велика.

В этой связи к солдатам будут предъявлены соответствующие требования, потому что это должен быть хорошо подготовленный и образованный человек.  

Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования:

«Пока целый и невредимый солдат не ступит на некую территорию...»

- Российский солдат будущего прежде всего должен быть специалистом, причем для нашей страны сержант и офицер должны быть равнозначными, то есть контрактниками.

Говорят, что война будущего – это бесконтактная война. Ничего подобного!

Это будет такое же огневое боевое столкновение, и до тех пор, пока целый и невредимый солдат не ступит на некую территорию, нельзя будет считать, что армия овладела ею.        

Виктор Алкснис, депутат Госдумы III и IV созывов, полковник:

«Наша армия всегда была сильна традициями и боевым духом!»

- Наша армия всегда была сильна именно традициями и боевым духом, который и невозможен без традиций.

И в ней будет служить такой человек, который хорошо знает историю России, а также хранит позитивные традиции русской, советской и российской армии и ее славного боевого пути!

Кстати, невзирая на все то негативное, что происходило с нашей армией в 90-е годы ив  начале 2000-х годов, она сумела сохранить боевой дух. И в первую очередь именно это надо сохранять, приумножать и укреплять!

   

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