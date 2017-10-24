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«В ЕСПЧ на душу населения Россия подает исков не больше Испании или Франции»

24 октября 2017, 19:45 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«В ЕСПЧ на душу населения Россия подает исков не больше Испании или Франции»
Фото: Newspile.ru

В Госдуме заявили, что прекращение Россией работы с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) может повлечь за собой выход из Совета Европы, но ставить вопрос в такой плоскости сегодня не стоит.

Вопрос: «С ЕСПЧ работа - еще одна забота?»

 

Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор:

«... прошел по инстанциям буквально снизу и доверху»

- От России в Европейский суд по правам человека подается достаточно много исков, но на душу населения мы подаем их ничуть не больше, чем, например, те же Испания или Франция...

Страсбургский суд нередко даже поправляет российское законодательство, которое наш гражданин, который туда обратился, прошел по инстанциям буквально снизу и доверху.

И после этого наше государство начинает относиться к тысячам своих граждан более справедливо.

Согласитесь, это большое благо, когда люди, не найдя справедливости у себя в стране, могут обратиться в международный суд...

Ведь нередко бывает так, что они именно там защищают свои права, что гораздо лучше, чем заканчивать свою жизнь с помощью самоубийств в знак протеста или тому подобных диких поступков...

Александр Амелин, член Ассоциации юристов России, гендиректор юридического бюро, эксперт по вопросам уголовного, административного и гражданского права:

«Решения ЕСПЧ зачастую носят откровенно антироссийский характер!»

- Инициатива о снижении выплат в Совет Европы и приостановлении участия в деятельности Европейского суда - это, на мой взгляд, вполне адекватная реакция на тенденции, которые происходят по отношению к России со стороны Совета Европы в целом и Страсбургского суда в частности. Это, так сказать, наш ответ Чемберлену!

Основной аргумент в пользу принятия такого решения – это, конечно, лишение России права голоса при выборе судей ЕСПЧ.

Но не нужно забывать и о так называемом антироссийском синдроме. Можно долго спорить о том, имеет ли он место быть или нет, но просто глупо отрицать политическую ангажированность Европейского суда!

По-моему, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что его решения зачастую носят откровенно антироссийский характер, и достаточно проанализировать лишь некоторые факты!

В ЕСПЧ ежегодно подаются десятки тысяч жалоб, но принимаются к рассмотрению лишь единицы. При этом иногда решения нужно ждать годами!

Однако почему-то (по какому-то невероятно странному стечению обстоятельств) дела тех, кто борется против российской власти, очень быстро там берут в оборот.

Одно только «дело Навального», которое приняли к рассмотрению уже через три месяца, чего стоит! А жалоба Немцова?! А история с ЮКОСом?! Про дело «Баев, Киселев, Алексеев против России», то есть о пропаганде однополых отношений я вообще молчу...

Скажу больше, нередко Европейский суд принимал решения, которые противоречили основополагающим принципам и ценностям нашей страны. А ведь так быть просто не должно!

Является ли решение о сокращении выплат жестким? Я считаю, нет. У Европейского суда периодически возникают стычки с разными странами - Великобританией, Швейцарией, Голландией, Швецией, а Франция вообще предлагала упразднить эту инстанцию...

Мы не делаем таких громких заявлений, - мы всего лишь сокращаем вливания...

Повлечет ли за собой прекращение сотрудничества с ЕСПЧ выход из Совета Европы? Возможно.

Но несмотря на все риски, продолжать сотрудничество, на мой взгляд, нужно лишь при условии восстановления России в законных правах принимать участие в процессе выбора судей.

Светлана Горячева, первый зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности: 

«Никакой международный суд не поможет!»

- К сожалению, мы сами дали повод для излишне политизированного отношения к нам со стороны международного суда.

Мне часто приходится иметь дело с обращениями граждан. Так вот к этим обращениям часто прилагаются копии тех или иных судебных решений, приговоров и т.п.

Знаете, иногда читаешь - и волосы просто дыбом встают: как же можно было принять такое решение?!

Сплошной бюрократизм, формализм, полное бездушие и нежелание понять то, что произошло с человеком!

Да, международные нормы – это, конечно, замечательно. Но если со стороны высших органов власти самой России не будет политической воли навести порядок, то никакой международный суд не поможет!

 

 

 

 

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