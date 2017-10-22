22 октября свой профессиональный праздник отмечает финансово-экономическая служба Вооруженных Сил России. В качестве официального праздника он был учрежден президентом 24 августа 2015 года.

Вопрос: «Деньги для армии - это дело не последнее?»

Виктор Озеров, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, бывший председатель комитета СФ по обороне и безопасности:

«Обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны»

- На финансирование армии выделяются достаточно большие деньги, которые сегодня надо эффективно использовать.

Известно, что на протяжении 90-х и в начале 2000-х годов финансирование нашего оборонно-промышленного комплекса шло по остаточному принципу, так что теперь мы, можно сказать, отдаем тот долг, который тогда накопили перед ним.

Строить систему обороны, исходя из угроз национальной безопасности, которые были в прошлом веке, значит следовать вчерашнему дню.

Поэтому сегодня приоритетом в финансировании военного бюджета России являются такие направления, как ядерно-оружейный комплекс, закупка новейших образцов военной техники, а также выполнение социальных обязательств.

Деньги надо расходовать разумно, поэтому нужно четко представлять угрозы и знать, как на них реагировать и как устранять.

И, безусловно, нужно ясно понимать, какие для этого нужны силы и средства.

К сожалению, нашей стране (впрочем, как и многим другим странам) для реализации всех поставленных задач не хватает военного бюджета.

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны - это, конечно, является важнейшим направлением.

Но, с другой стороны, нельзя забывать и про обеспечение тех социальных обязательств перед гражданами, которые страна взяла на себя...

Поэтому нам нужно эффективное управление и четкое понимание того, какие вооруженные силы и против какого противника необходимы стране.

Тогда и будет понятен облик тех современных вооруженных сил, которые в ХХI веке могут отвечать вызовам национальной безопасности.

Магомед Толбоев, почетный президент Международного аэрокосмического салона МАКС, депутат Госдумы I созыва, секретарь Совбеза Республики Дагестан (1996-1998 гг. ), заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России, доктор исторических наук:

«Финансовое обеспечение - это основа основ вооруженных сил»

- Финансовое обеспечение - это и есть основа основ вооруженных сил: закупка новой техники, перевооружение, зарплаты…

Что касается нынешнего состояния нашей армии, то сейчас, конечно, ее не сравнить с той, которая была в 90-е годы.

Идет закупка новых образцов отечественной техники, солдаты накормлены, обуты и одеты, у офицеров есть свое жилье. Ведь лет 15 назад мы об этом только мечтали.

Теперь весь мир видит наши победы в Сирии, и из-за этого нашу страну снова начали уважать.

Кстати, в свое время мне именно из-за отсутствия финансирования так и не удалось поставить мировой рекорд, совершив затяжной прыжок с парашютом с высоты 35 тыс. метров.

Причем на высоте порядка 30 тыс. метров я должен был преодолеть скорость звука...

Тот проект (он назывался, по-моему, «Потолок мира») из-за отсутствия денег, к сожалению, был заморожен...