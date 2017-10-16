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Медведев 10 лет назад заявил: каждому ученику - по стакану натурального молока!

16 октября 2017, 19:40 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Медведев 10 лет назад заявил: каждому ученику - по стакану натурального молока!
Фото: vseon.com

Всемирный день хлеба традиционно отмечается 16 октября. Хлеб - это один из самых популярных продуктов в мире, без которого, наверное, не обходится ни один день нашей жизни.

Вопрос: «Хлеб действительно всему голова?»

 

Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, кандидат в президенты РФ (2004 г.), кандидат экономических наук:

«Только на минуту представьте, что вообще нет еды»

- Да, эта пословица и сегодня абсолютно актуальна. Ведь агропромышленный комплекс - это, по сути, жизнеобразующая отрасль!

Только на минуту представьте, что вообще нет еды... Ее нет ни в армии, ни в больницах, ни в детских садах, ни в ресторанах и кафе - нигде!..

Поэтому хлеб действительно всему голова. А будет хлеб - будет и песня!

«Ни президенту, ни правительству не удастся...»

Я глубоко убежден, что ни президенту, ни правительству не удастся стабилизировать социально-экономическую ситуацию в России до тех пор, пока по-настоящему не будет решен крестьянский вопрос.

Деревня - это же совесть России! Да, про деревню сегодня, конечно, разговору много идет, но пора бы уже начать ее и по-настоящему, а не на словах обустраивать!

«Отправляем газ за тысячи километров, а своих обогреть не можем!»

Необходимо, чтобы условия жизни и работы на селе были не хуже городских, и особенно в том, что касается социальной инфраструктуры.  

И, конечно, в первую очередь село надо газифицировать. Мы сегодня отправляем газ за тысячи километров, а своих обогреть не можем!

До тех пор, пока мы не газифицировали родную страну, не надо отправлять на сторону никаких излишек. Сначала нужно обогреть своих!

«Путин в Воронеже сказал...»

Да, за последние годы ситуация в России поменялась кардинально, и мы стали страной-экспортером. Но теперь надо смотреть, а что же имеет тот наш производитель, который выращивает хлеб?

Ведь чем больше хлеба, тем меньше цена, поэтому обязательно надо соблюдать баланс...

Не случайно президент Путин в Воронеже сказал, что государство выделит на поддержку сельского хозяйства дополнительные 20 млрд. рублей, которые следует направить на субсидирование ставок сельхозкредитов и тарифов на перевозку зерна...

«Крестьянин будет ходить в золоте!»

Но еще один очень серьезный вопрос заключается вот в чем...

В мире порядка двух миллиардов голодающих. Поэтому сельскохозяйственную продукцию, произведенную на Урале и в Иркутской области, можно возить через дальневосточные порты.

Кстати, в советское время через Дальний Восток мы перевозили до 33 миллионов тонн так называемого улучшателя хлеба.

Так что если мы при двух миллиардах голодающих по-настоящему наладим торговлю (но не зерном, а мукой), то решим все вопросы!

Например, те же дороги, больницы, здравоохранение, образование и многое другое, а крестьянин будет ходить в золоте!

«Китайцы готовы вкладывать в пашню России»

Сегодня в Китае 550 миллионов пенсионеров, к тому же в этой стране снято ограничение по рождаемости. За прошлый год у них уже родилось 17 миллионов человек.

Понимаете, китайцы уже сегодня готовы вкладывать в пашню России, чтобы выращивать экологически чистый картофель, выделять из него крахмал, который пойдет на экологически чистое детское питание.

Сегодня Китай только из Америки и Австралии завозит порядка двух миллионов тонн сена. У китайцев сегодня вопрос стоит так: натуральное молоко - подрастающему поколению!

«Нет натурального молока!»

А Медведев еще десять с лишним лет назад заявил: в каждую школу каждому ученику России - по стакану натурального молока! Но пока только одни «ля-ля» и «бла-бла», и у нас нет никакого натурального молока!

Более того, мы только через Кубань завозим миллион сто тысяч тонн пальмового масла, которое идет и в пищевую, и в молочную продукцию!

То есть вопросов еще много, и главный заключается в том, что в первую очередь экологическим чистым продуктом надо накормить именно россиян. Россиян!

Ну и, само собой, если у нас будет лишняя качественная сельхозпродукция, то ею нужно с выгодой торговать.

«Либералы, презирая деревню, все равно садятся за обеденный стол...»

И еще. В Москве (да и не только в ней) у некоторых людей, скажем так, либерального толка наблюдается просто какое-то презрение к деревне и ее жителям...

А ведь те же либералы, презирая деревню, все равно садятся за обеденный стол, потому что кушать очень хочется.

Представьте себе на минутку, что вот сели они за стол, а на столе ничего нет! Что ж, тогда я бы с интересов  послушал, как они презирают деревню и ее жителей...

«Чем больше будем кланяться земле, тем больше поднимем»

Моя мать-покойница всегда говорила: сынок, ты чаще кланяйся земле - и потом больше поднимешь. Думаю, что и либералы тоже должны чаще кланяться земле...

Чем все мы чаще будем кланяться земле, тем больше поднимем. Во всех смыслах.

«Либеральные реформы подорвали основы сельхозпроизводства»

Кстати, именно либеральные реформы (в том числе переход к купле-продаже земли и пашни) крепко подорвали основы и устойчивость отечественного сельскохозяйственного производства.

А ведь именно цена на хлеб всегда была некой необъявленной узнаваемостью экономики страны и государства. Хлеб – это некое мерило, а также настроение миллионов!

Ведь хлеб едят все - от бомжа до президента, то есть хотя бы раз в день все садятся и тянут к нему руку...

По-моему, если газ, нефть и энергетика в целом – это сердце экономики, то ее головой является именно хлеб. И хотелось бы, чтобы голова и сердце у нас работали синхронно.

 

 

 

 

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