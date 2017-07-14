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«Более нравственным должно быть само руководство телевидения!»

14 июля 2017, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

«Более нравственным должно быть само руководство телевидения!»
Фото: Mjf.dlp.su

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложили создавать на российских телеканалах внутренний комитет по этике для регулирования освещения сюжетов.

В частности, это может касаться тем о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий.

Вопрос: «А может, лучше создать на ТВ комитет по нравственности?»

 

Александр Митта, кинорежиссер, сценарист, народный артист России:

«Комитет по ответственности руководства ТВ перед огромной страной!»

- Думаю, более нравственным должно быть само руководство телевидения!

То есть нужен не некий комитет по нравственности, а комитет по ответственности руководства телевидения перед той огромной страной, для которой они представляют скопище каких-то балаганных кривляющихся комиков! Но, может, кому-то это и нравится…

Разве нравственны бесконечные развлечения и приплясывания на всех каналах? Неужели реальная жизнь нашей страны настолько депрессивна, что ее и показывать нельзя?

Сейчас много телевизионных каналов, и, конечно, у каждого своя аудитория.

То, что нравственно, например, на ТНТ, может быть безнравственно с точки зрения руководителей, скажем, того же Первого канала.

Но они и не претендуют на эту аудиторию...

Анатолий Лысенко, генеральный директор Общественного российского телевидения, президент Международной академии телевидения и радио, заслуженный деятель искусств России:

«Если в обществе есть нравственность, то не нужен никакой комитет по нравственности»

- Если в обществе есть нравственность, то не нужен никакой комитет по нравственности. И чем больше таких комитетов, тем безнравственнее общество!

Это факт, подтвержденный историей. Такими комитетами общество не воспитаешь...         

 

 

 

 

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