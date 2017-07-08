«Может быть хорошая встреча политиков - а потом война»

Похоже, у Рекса Тиллерсона хороший нюх, ведь он первым дал знать, что между Путиным и Трампом сложилась «позитивная химия».

О том, что «это была большая охота», размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ:

«Американцы не могут изменить ситуацию в Сирии»

- Главным во встрече Трампа и Путина, на мой взгляд, все-таки был сам факт этой встречи и то, что она была длительной и чрезвычайно конструктивной. А всё остальное уже не столь важно.

Что касается ситуации на юго-западе Сирии, то она там стабильна, и американцы не могут ее как-то изменить.

Так что именно поэтому США фактически готовы признать существующий контроль над ситуацией правительством Сирии, а также роль России, которая является там ведущим военным игроком.

«Обычная схема Госдепа»

Думаю, что всем уже давно известно, что сами по себе американцы ни на каких боевиков там повлиять не могут.

Кстати, можно вспомнить приснопамятное соглашение Керри и Лаврова, которое так и не было выполнено, потому что влияние США на боевиков в Сирии опять же равно нулю.

Они даже на курдов, которых сами вооружают и снабжают, не могут повлиять, а уж на группировки, подчиняющиеся саудовцам, катарцам или туркам, американцы не влияют тем более!

Это же обычная схема Госдепа: выбрать тему, по которой американцы уже ничего не могут изменить - и огласить эту ситуацию как некоторую уступку со стороны Соединенных Штатов...

«США признали свою роль в украинском кризисе»

Что касается неких договоренностей Путина и Трампа по поводу урегулирования на юго-востоке Украины, то я и понятия не имею, что там будет дальше

Вот когда будет что-то реальное, тогда и увидим (если что-то там и правда будет), а пока что киевские власти демонстрируют невозможность о чем-то говорить с ними всерьез.

Да, Тиллерсон уже назначил своим специальным представителем по Украине бывшего американского посла при НАТО Курта Волкера, - и это, прежде всего, говорит о том, что США наконец-то признали свою роль в украинском кризисе.

Мы-то об этом и так давно знали, да и весь мир об этом тоже знал. А вот США делали вид, что, дескать, они тут ни при чем и ни на что влиять не могут. Что ж, теперь они перестали «делать вид»...

«Кого назначили, тот пусть и работает»

Ну мало ли, что кто-то пишет, дескать, у Курта Волкера репутация русофоба...

Это же Трамп назначает свои кадры, а российский МИД, российские журналисты и российское Министерство обороны назначать американских чиновников не может и не будет.

Так что совершенно не важно, кого они там назначили. Кого назначили, тот пусть и работает. США - это независимая страна, ну и Россия у себя тоже назначает тех, кого считает нужным.

«Разве Путину и Лаврову делать больше нечего?»

Могли ли мы предвидеть, что в США на такую должность назначат эту кандидатуру?

Знаете, если бы я был похож на идиота до такой степени, как это, очевидно, кажется тем, кто меня об этом спрашивает, то я бы начал гадать, кого будут назначать американцы.

Но я стараюсь заниматься конкретикой, а не бреднями на тему того, кто кого назначит. Ну какое мое, извините, собачье дело, и вообще, какой дурак у нас в стране будет гадать, кого Америка назначит на тот или другой пост?

Разве Путину, Лаврову и всем остальным делать больше нечего? Ну а нам-то это зачем?

А если говорить о роли личности, ну так личность - это Путин, личность - это Трамп, а все остальные пусть идут отдыхать.

«У Молотова с Риббентропом тоже была хорошая встреча...»

Является ли хорошим знаком то, что встреча длилась два часа пятнадцать минут? Знаете, это была нормальная встреча нормальных людей, которым интересно друг с другом.

А какой это «знак»... ну меня это совершенно не волнует, потому что в этом мире может быть абсолютно всё!

То есть может быть хорошая встреча политиков - а потом война. У Молотова с Риббентропом тоже была хорошая встреча - и что?

«А если кто-то пишет, что Путин завербовал Трампа...»

Если окружение Трампа боялось именно личной встречи с Путиным, то меня, знаете ли, не интересует ни его окружение, ни то, чего оно боится. Я не готов обсуждать все эти мелкие сплетни.

А если кто-то пишет, что Путин завербовал Трампа, то и это меня тоже не интересует. Знаете, анекдоты для американской прессы или для обсуждения в американских пабах не является тем, на что я трачу свое время.

«Это не Трамп инициировал кампанию русофобии»

Да, Трамп согласился, что кампания русофобии приобретает странный характер, но остановить ее или как-то повлиять на всё это он просто не в силах.

Это ведь не Трамп инициировал кампанию русофобии, и не он виноват в том, что она приобретает характер бреда.

Это же известно всем, кто смотрит на всё трезвыми глазами, так что, полагаю, и Трампу тоже...

«Если бы у них не возникло желания говорить друг с другом...»

А если Тиллерсон сказал, что между президентами России и США возникла «позитивная химия», ну так что ж, это нормально.

По-моему, если бы у них не возникло желания говорить друг с другом, то есть не было бы атмосферы взаимного интереса и к тому, что говорит собеседник, и к самому собеседнику (а это и есть «химия»), то они бы не говорили два с лишним часа.

«Тиллерсон констатировал «химию» между Путиным и Трампом»

А вот говорить о том, была ли такая «химия» между Путиным и Обамой и тем более, между Путиным и Хиллари Клинтон, я не буду.

Знаете, это не мое это дело, это вопрос к Путину. Пусть он расскажет, была у него «химия» с Обамой или нет.

Так что если Тиллерсон констатировал «химию» между Путиным и Трампом, ну, наверное, это так и было...