«Ностальгия по Сталину в нашей стране вызвана топтанием собственной истории!»

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила, что 38 учебников истории были исключены из школьной программы после прохождения проверки на соответствие историко-культурному стандарту, разработанному под эгидой Российского исторического общества.

Об этом архиважном деле размышляет президент Фонда исторической перспективы, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, депутат Госдумы IV созыва, доктор исторических наук Наталия НАРОЧНИЦКАЯ:



«Государства во всем мире следят за этим»

- Что ж, история и философия – это самые настоящие питомники человеческих идеалов и создателей некоей мировоззренческой рамы.

Так что не только наша страна, но и государства во всем мире следят за этим, потому что люди воспринимают всё на уровне мировоззренческих аксиом, а не документов.

Кстати, еще в советское время мой отец, будучи академиком педагогических наук, был в составе двухсторонних комиссий по учебникам истории, издаваемых совместно с разными странами.

Например, была советско-германская комиссия по освещению истории друг друга в учебниках. Так что это не только наша проблема, и там люди тоже это прекрасно понимают.

«История опирается на факты»

История прежде всего опирается на факты и документы, а вот ее интерпретация всегда зависит от того мировоззрения, через которое пропускается исторический факт.

Скажем, исходя из коммунистической идеологии, борьба монархией и самодержавием была положительным фактом, а вот если посмотреть на это через призму консерватизма - отрицательным.

Но ведь есть конкретные факты: была борьба или не было, кто взрывал и кто не взрывал…

«Для детских умов там не дают диаметрально противоположных трактовок»

Для меня, как историка, совершенно ясно, что на Западе Сталина ненавидят вовсе не за репрессии, в которых он был не первым и не единственным.

На Западе не осуждают Робеспьера и Кромвеля, но ведь там на душу населения репрессированных было гораздо больше, чем у нас в годы правления Сталина!

Робеспьера с пьедестала там никто не сбрасывает, хотя он сознательно проводил революционный террор. Да и памятник Дантону по-прежнему стоит на бульваре Сен-Жермен…

Есть такие темы, трактовка которых со временем меняется, и тем не менее в учебниках, особенно в школьных, не делается акцент на прежней.

То есть там для детских умов они никогда не дают диаметрально противоположных трактовок.

«Западу бесполезно доказывать...»

Так вот Запад ненавидит Сталина именно за восстановления территории исторического российского государства (как Пушкин сказал, «от финских хладных скал до пламенной Колхиды») и за Ялту и Потсдам. Именно эти итоги и не дают им покоя.

Знаете, я не сталинистка и прекрасно понимаю, что вся ностальгия по Сталину в нашей стране вызвана топтанием собственной истории, глумлением над жизнью отцов.

Западу бесполезно доказывать, что Иван Грозный за 30 лет царствования загубил людей в 10 раз меньше, чем Екатерина Медичи за одну Варфоломеевскую ночь. Все равно мы варвары, а Запад хороший!

«Не глумясь над жизнью отцов!..»

А ведь сколько мифов тиражировалось в нашей истории! Если верить тому, что 15 миллионов сидело в лагерях, то не было бы такого количества мужчин, которых призвали в армию «под ружье». А ведь эти факты зафиксированы.

Конечно, это не значит, что репрессий не было, но пора остановиться и не подливать безудержно масло в огонь, не должно быть демонизации собственной истории.

Думаю, что в новом учебнике истории не должно быть принципиальных мировоззренческих расхождений в трактовке исторических событий.

Избавляться от заблуждений прошлого и отказываться от них нужно не глумясь над жизнью отцов и не совершая грех библейского Хама.

«Гитлер готовил им роль свинопасов»

Вот сейчас нас всячески убеждают в том, что это мы не победили в Великой Отечественной войне и что ее выиграли американцы...

Или нас обвиняют в том, что мы насадили коммунизм, а это, мол, хуже, чем гитлеровский проект...

Ничего себе – хуже! Аграрные нации - поляки, чехи, венгры, румыны ушли от нас со скрипачами, профессорами, с академиями наук, с пакетом инженерной мысли, с кинематографом... Гитлер же готовил им роль свинопасов и горничных, едва умеющих читать указатели на немецком языке.

Та же Прибалтика вообще должна быть Ингерманландией. Это же факты!

«СССР задним числом будут объявлять преступным государством...»

Но сейчас насаждается другое мировоззрение, которое в корне меняет все представление о ХХ веке и создает базовое отрицание России как исторического явления.

Поэтому наша задача - это не просто защитить нашу оскорбленную гордость, а решить, если хотите, государственную задачу!

Ведь если оставить всё это без внимания и противодействия, то СССР задним числом будут объявлять преступным государством, а значит, подвергать сомнению все решения, принятые с его участием, его подписи под важнейшими территориальными документами, под уставом ООН и так далее.

А ведь правопреемником тех позиций, которые были завоеваны в том числе и кровью, является сегодняшняя Россия...