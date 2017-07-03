Взаимопонимание между участниками дорожного движения и ГАИ улучшается!

3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции — День ГАИ.

Этот всенародный праздник был установлен приказом МВД РФ 3 июля 2009 года. Ура!

Вопрос: «Каковы ваши взаимоотношения с ГАИ?»





Владимир Федоров, генерал-лейтенант МВД РФ, начальник Главного управления ГАИ-ГИБДД МВД РФ (1990-2003 гг.), член Совета федерации (2003-2016 гг.), заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ, кандидат технических наук:

«Постоянно шли пальцы веером...»

- Как в свопе время говорил один мой заместитель, так и не удалось добиться взаимопонимания и повернуться лицом к отворачивающемуся от нас народу...

И тем не менее я считаю, что взаимопонимание между участниками дорожного движения и работниками ГАИ постоянно улучшается.

Можно вспомнить хотя бы начало 90-х гг., когда чуть ли не половина ездила вообще без номерных знаков и постоянно шли, что называется, пальцы веером. Теперь этого уже нет, но и нет предела совершенству...

Максим Дунаевский, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России:

«Отношения регулируются только одним - огромными штрафами»

- А зачем вообще нужны какие-то взаимоотношения между водителем и представителем ГАИ? По-моему, все это - просто какой-то бред!

Во всем мире отношения регулируются только одним - огромными штрафами. И тогда такие отношения становятся просто прекрасными!

Если тебя где-то за границей останавливает полицейский, то тут же дает направление в суд и больше с тобой вообще ни о чем не разговаривает.

Там полицейский на протяжении долгого времени не пишет никаких протоколов, а отрывает из своего блокнота так называемый тикет, указывает на нем сумму штрафа и вручает водителю. Вот и все.

А уж водитель решает сам, сразу ему оплачивать штраф или пойти судиться. Так что никаких взаимоотношений между водителями и работниками ГАИ быть не должно.

Виктор Коклюшкин, писатель-сатирик:

«Советую просто ходить пешком»

- У меня с ГАИ отношения прозрачные и добросердечные, потому что я за рулем не сижу и машину не вожу.

Поэтому я советую автовладельцам для таких же чистых отношений просто ходить пешком.

Клара Новикова, народная артистка России:

«И сотрудники ГАИ начинают улыбаться...»

- Сама я не вожу, у меня есть водитель, но когда его останавливают, то я иду его выручать «путем лица». И сотрудники ГАИ начинают улыбаться... У меня с ними не было сложностей. То, что я читаю про них, страшнее того, что вижу на самом деле.