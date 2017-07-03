//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//live 13+

Взаимопонимание между участниками дорожного движения и ГАИ улучшается!

3 июля 2017, 10:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Взаимопонимание между участниками дорожного движения и ГАИ улучшается!
Pics-about-celebs.com

3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции — День ГАИ.

Этот всенародный праздник был установлен приказом МВД РФ 3 июля 2009 года. Ура!

Вопрос: «Каковы ваши взаимоотношения с ГАИ?»

 

Владимир Федоров, генерал-лейтенант МВД РФ, начальник Главного управления ГАИ-ГИБДД МВД РФ (1990-2003 гг.), член Совета федерации (2003-2016 гг.), заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ, кандидат технических наук:

«Постоянно шли пальцы веером...»

- Как в свопе время говорил один мой заместитель, так и не удалось добиться взаимопонимания и повернуться лицом к отворачивающемуся от нас народу...

И тем не менее я считаю, что взаимопонимание между участниками дорожного движения и работниками ГАИ постоянно улучшается.

Можно вспомнить хотя бы начало 90-х гг., когда чуть ли не половина ездила вообще без номерных знаков и постоянно шли, что называется, пальцы веером. Теперь этого уже нет, но и нет предела совершенству...

Максим Дунаевский, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России:

«Отношения регулируются только одним - огромными штрафами»

- А зачем вообще нужны какие-то взаимоотношения между водителем и представителем ГАИ? По-моему, все это - просто какой-то бред!

Во всем мире отношения регулируются только одним - огромными штрафами. И тогда такие отношения становятся просто прекрасными!

Если тебя где-то за границей останавливает полицейский, то тут же дает направление в суд и больше с тобой вообще ни о чем не разговаривает.

Там полицейский на протяжении долгого времени не пишет никаких протоколов, а отрывает из своего блокнота так называемый тикет, указывает на нем сумму штрафа и вручает водителю. Вот и все.

А уж водитель решает сам, сразу ему оплачивать штраф или пойти судиться. Так что никаких взаимоотношений между водителями и работниками ГАИ быть не должно.  

Виктор Коклюшкин, писатель-сатирик:

«Советую просто ходить пешком»

- У меня с ГАИ отношения прозрачные и добросердечные, потому что я за рулем не сижу и машину не вожу.

Поэтому я советую автовладельцам для таких же чистых отношений просто ходить пешком.  

Клара Новикова, народная артистка России:

«И сотрудники ГАИ начинают улыбаться...»

- Сама я не вожу, у меня есть водитель, но когда его останавливают, то я иду его выручать «путем лица». И сотрудники ГАИ начинают улыбаться... У меня с ними не было сложностей. То, что я читаю про них, страшнее того, что вижу на самом деле.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//LIVE

Взаимопонимание между участниками дорожного движения и ГАИ улучшается!

Взаимопонимание между участниками дорожного движения и ГАИ улучшается!
3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции — День ГАИ. Этот всенародный праздник был установлен приказом МВД РФ 3 июля 2009 года. Ура! Вопрос: «Каковы ваши взаимоотношения с ГАИ?»

«Думаю, что Васильевой всё вернут, да еще и с извинениями!»

«Думаю, что Васильевой всё вернут, да еще и с извинениями!»
Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. О том, как навеки конфисковать коррупцию, размышляют...
sungrado

Я видел новые образцы нашего оружия, - американцам нас еще догонять и догонять!

Я видел новые образцы нашего оружия, - американцам нас еще догонять и догонять!
Растущая военная мощь России вызывает беспокойство, заявили в НАТО. В альянсе отметили, что за последнее время Россия добилась значительного прогресса в военной сфере. Вопрос: «Пока продолжается «холодная война»?»

Не будем контролировать Арктику, оттуда по нам может быть нанесен внезапный удар

Не будем контролировать Арктику, оттуда по нам может быть нанесен внезапный удар
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена обеспечить свой суверенитет над арктическими территориями, а также безопасность в этом регионе, учитывая наращивание военных потенциалов США. Вопрос: «Арктика нам не чужая?»

«Не только в Подмосковье, но и Москве накоплены миллиарды кубометров мусора!»

«Не только в Подмосковье, но и Москве накоплены миллиарды кубометров мусора!»
Власти Подмосковья считают, что Балашихе нужны два мусороперерабатывающих завода. Напомним, что Владимир Путин поставил задачу - закрыть в течение месяца свалку в Балашихе. Вопрос: «Мусор не надо оставлять на долгую память?»

«Лучше бы депутаты обратили внимание на то, что творится рядом с ними!»

«Лучше бы депутаты обратили внимание на то, что творится рядом с ними!»
Аппарат Госдумы заказывает проведение социологических исследований, чтобы выяснить общественное мнение о деятельности нижней палаты российского парламента. Траты на это - порядка 29 млн. рублей. Вопрос: «Ну и как вам депутаты?»

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

«Статистике по смертности от каких-то болезней можно доверять всерьез»

«Статистике по смертности от каких-то болезней можно доверять всерьез»
Владимир Путин поздравил работников и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника. «Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию!» - подчеркнул президент. Вопрос: «Можно ли доверять медицинской статистике?»

«Пропагандирующие хамство в отношении лидера страны хотят его дискредитации!»

«Пропагандирующие хамство в отношении лидера страны хотят его дискредитации!»
Во время Прямой линии с президентом организаторы вывели на экран «жесткие» вопросы, поступающие в его адрес. Автор одного из них обратился к Путину на «ты»... Вопрос: «Назвать президента на «ты» - в этом есть особая доблесть?»

//Новости ADWILE

«У нас жалуются, что плохо живем, а Ельцин-центр содержат на миллиарды!»

«У нас жалуются, что плохо живем, а Ельцин-центр содержат на миллиарды!»
12 июня в нашей стране День России. До 2002 года это был День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Как минимум 40% россиян сейчас называют 12 июня Днем независимости России... Вопрос: «А что празднуем-то?»

«На Руси никто не знает, кто виноват, что делать, и кто не пьет...»

«На Руси никто не знает, кто виноват, что делать, и кто не пьет...»
Роспотребнадзор назвал самые «пьющие» регионы России - Магаданская и Сахалинская области, Москва и Республика Коми. А вот герой Леонида Броневого из фильма «Покровские ворота» мучился вопросом: «А кто не пьет, назови? Нет, я жду!»
sungrado

//Новости партнеров

«Массовое производство позволяет вытащить самую острую ключевую отрасль!»

«Массовое производство позволяет вытащить самую острую ключевую отрасль!»
Непростой назвал ситуацию с импортозамещением в сфере информационных технологий полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. О ситуации - генерал-полковник запаса Анатолий СИТНОВ:

«Путин услышал предложения «Золотого витязя» и ввел новую культурную политику»

«Путин услышал предложения «Золотого витязя» и ввел новую культурную политику»
Символично, что в возрождающемся Крыму, в Севастополе, вот уже третий год подряд проходит Международный кинофорум «Золотой витязь». Президент кинофестиваля Николай БУРЛЯЕВ надеется на то, что возродится и наше кино...

«Всегда могут возникнуть обстоятельства, требующие срочных затрат»

«Всегда могут возникнуть обстоятельства, требующие срочных затрат»
Более половины граждан Российской Федерации не имеют никаких финансовых сбережений. Об этом жители нашей страны рассказали в ходе опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Вопрос: «У вас есть заначка?»

«Если подобное произойдет еще раз, то мама и папа будут сильно огорчены...»

«Если подобное произойдет еще раз, то мама и папа будут сильно огорчены...»
1 июня наша страна отмечает День защиты детей. Кстати, более половины россиян считают, что родители могут физически наказывать (шлепнуть по попе разок-другой) своих детей. Вопрос: «Вы наказывали своих детей?»

Виталий Милонов: Закон одинаков для всех - и для губернаторов, и для режиссёров!

Виталий Милонов: Закон одинаков для всех - и для губернаторов, и для режиссёров!
Депутат Госдумы Виталий Милонов убежден, что если гражданин виновен в воровстве, то неважно, это губернатор или деятель искусства, например, известный театральный режиссер. Закон должен быть одинаковым для всех!

«Либералов даже не просили отчитываться за выделенные гигантские средства!»

«Либералов даже не просили отчитываться за выделенные гигантские средства!»
В.С. Черномырдин говорил: «Еще есть время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела». О «Гоголь-центре», Серебренникове и о странном отношении власти к изнеженным деятелям псевдоискусства - писатель Юрий ПОЛЯКОВ:

«Мне стыдно слышать слова о том, что у нас нет денег на пенсионеров!»

«Мне стыдно слышать слова о том, что у нас нет денег на пенсионеров!»
Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов. Вопрос: «Нужно ли вводить налог на богатство?»

«Живя в России, стыдно летать на самолетах, произведенных не у нас!»

«Живя в России, стыдно летать на самолетах, произведенных не у нас!»
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что начинаются работы по воссозданию перспективных комплексов дальней и военно-транспортной авиации, а также по среднему военно-транспортному самолету. Вопрос: «Поднимем наш авиапром?»

«Граждане должны иметь право на конфиденциальность информации»

«Граждане должны иметь право на конфиденциальность информации»
В РФ через два года заработает интернет-сервис, где россияне смогут проверить, кому они предоставили свои паспортные данные и ограничить их дальнейшее распространение. Вопрос: «Вы бы хотели узнать чьи-то персональные данные?»

«Наша налоговая система - фискальная, а не стимулирующая и не регулирующая»

«Наша налоговая система - фискальная, а не стимулирующая и не регулирующая»
Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к лидерам мировых держав с призывом отказаться от протекционизма в пользу глобализации в международных отношениях. Вопрос: «Нужны ли нам протекционистские меры?»

«У нас масса долбоящеров, готовых по любому поводу нести всякую хрень!»

«У нас масса долбоящеров, готовых по любому поводу нести всякую хрень!»
Дональд Трамп сообщил в твиттере, что «Россия, должно быть, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на части из-за стремления «демократов» оправдаться за поражение на выборах». Размышляет Евгений САТАНОВСКИЙ:

«Нынешний украинский режим рано или поздно развяжет войну против России!»

«Нынешний украинский режим рано или поздно развяжет войну против России!»
Пока Россия и весь мир празднуют День Победы, на Украине люди второго сорта, которые поверили в то, что если они разговаривают на суржике, то являются иностранцами, всячески гадят во время нашего общего праздника...

«Навальный должен был быть убит еще в декабре 2011 года...»

«Навальный должен был быть убит еще в декабре 2011 года...»
Блогер Навальный (не путать с Собчак!) был облит зеленкой в центре Москвы. Позже он сообщил, что может ослепнуть на правый глаз. Не исключено, что это самореклама интернет-деятеля. Вопрос: «Может ли он стать сакральной жертвой?»

«Геи обрушили на Кадырова и на процветающую Чечню все свое зло!»

«Геи обрушили на Кадырова и на процветающую Чечню все свое зло!»
Когда так называемым геям не спится, то они лезут в политику и говорят о неких притеснениях. А когда они выговорятся по политическим вопросам, то опять спят. Друг с другом. Вопрос: «Это тоже составляющая «гибридной» войны?»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры