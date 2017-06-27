Я видел новые образцы нашего оружия, - американцам нас еще догонять и догонять!

Растущая военная мощь России вызывает беспокойство в НАТО, заявил председатель военного комитета альянса генерал Петр Павел.

«Невозможно не признать тот значительный прогресс, которого добилась Россия в военной сфере», - добавил он.

Вопрос: «Пока продолжается «холодная война»?»

Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, кандидат психологических наук:

«Элементы «холодной войны» мы видим и сейчас»

- Что ж, элементы «холодной войны» мы видим и сейчас. Например, США выходят из договоров о вооружениях, - и что это, если не элементы «холодной войны»?

По сути, «холодная война» не прекращалась и, видимо, не будет прекращаться. А вот ее сегодняшняя «гибридность» заключается в том, что информационное обеспечение всех этих действий таково, что оно становится глобальным и важнейшим.

Подобное информационное обеспечение направлено на внутреннее разложение стран, дезинформацию населения и на формирование ложных представлений о той или иной стране, политика которых неугодна нашим заокеанским «партнерам».

Что касается заявлений о растущей военной угрозе России, прозвучавшей из НАТО, то, во-первых, под G-20 готовят общественное мнение с тем, чтобы там по отношению к России было как можно больше негатива.

Во-вторых, продолжается финансирование всех стран - членов НАТО, а также идет воздействие на «свой» электорат и на «своих» депутатов.

И вот что еще интересно. Ведь в данном случае вся эта парадигма создана американцами, которые за последние 40 лет перевооружаются уже четвертый раз, а мы в первый раз делаем это...

Но, конечно, когда у нас ничего не было и в стране на самом деле был настоящий бардак, то их это полностью устраивало.

А вот когда Россия, начиная с 2005 года, планово перевооружается и хочет, чтобы к 2025 году в стране на 90 процентов было новое вооружение, то у них это обстоятельство вызывает крайне тяжелое беспокойство.

Что ж, я их понимаю. Ведь в рамках нынешней концепции модернизации старого советского оружия мы уже стоим на одном уровне с американцами.

А вот то оружие, которое мы сегодня ставим на боевое дежурство, явно превосходит американское.

Более того, если говорить о том вооружении, которым наша армия будет оснащена к 2025 году (а я уже видел некоторые новые уникальные образцы нашего оружия), то американцам, нас, конечно, как говорится, еще догонять и догонять!..

Мы воюем не числом, а умением. Мы вооружаемся не количеством оружия, а его качеством.

Да, именно так обеспечивает свою сегодняшнюю обороноспособность Российская Федерация. Мы не втягиваемся в гонку вооружения, а ведь это, по их понятиям, самое страшное!

То есть мы не рвем бюджет, хотя, к сожалению, иногда вынуждены его корректировать. Что ж, мы делаем это в связи с заданным трендом, который Запад по-прежнему пытается нам навязать...

Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, кандидат юридических наук:

«Они не способны мыслить другими категориями»

- «Холодная война» продолжается в умах тех политиков, которые сделали свои карьеры в ее условиях. Судя по всему, они просто не способны мыслить другими категориями.

К подобным политикам я бы отнес господина Маккейна, который всю свою сознательную жизнь сражался с коммунистическим Советским Союзом или, предположим, с коммунистическим Вьетнамом, а сейчас, по-видимому, совсем не может заметить той разницы, что современная Россия – это уж точно не Советский Союз.

Так что в их мозгах «холодная война» еще существует и, к сожалению, иногда переходит в реальные дела.

Я считаю, что поведение политиков, руководствующихся такими клише, просто безнравственно и с человеческой, и с политической точки зрения!

Боюсь, что таких людей, как тот же господин Маккейн, переубедить очень трудно. И тут дело не в возрасте, а в том, что человек всю свою жизнь посвятил реализации определенной программы.

Николай Губенко, зампред Мосгордумы, художественный руководитель – директор театра «Содружество актеров Таганки», народный артист России:

«Нам надо понимать, что эта война была, есть и будет...»

- По-моему, все политики мира знают, что «холодная война» никогда не прекращалась и не прекратится до тех пор, пока Россия не будет уничтожена!

То есть она, возможно, прекратится, но только тогда, когда будет уничтожена не только наша страна, но и Китай.

Главное направление удара – это, конечно, территория той страны, которая именуется Россией и где очень много необходимых для Запада ресурсов.

Нам надо понимать, что эта война была, есть и будет при жизни многих поколений и что нам просто нужно быть самодостаточными.