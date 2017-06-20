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«Это сделали не депутаты Госдумы, а власти Москвы, но...»

20 июня 2017, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

«Это сделали не депутаты Госдумы, а власти Москвы, но...»
Aikido-mariel.ru

Аппарат Госдумы заказывает проведение социологических исследований, чтобы выяснить общественное мнение о деятельности нижней палаты российского парламента. Траты на это - порядка 29 млн. рублей.

Вопрос: «Ну и как вам депутаты?»

 

Виктор Коклюшкин, писатель-сатирик:

«Лучше бы депутаты обратили внимание на то, что творится рядом с ними!»

- Если в Госдуме заказали такое исследование, значит там работают очень умные и смелые люди!

Ведь они могут услышать в свой адрес столько нелицеприятного, столько бранных слов, что это сможет выдержать далеко не каждый.

Более того, им достаточно просто посмотреть на себя в зеркало, а не заказывать за 29 миллионов какие-то исследования!..

И вообще, было бы лучше, если бы депутаты обратили внимание на то, что творится буквально рядом с ними...

Вот у нас сейчас говорят, мол, патриотизм, патриотизм, а в сквере у Большого театра, где много лет встречались ветераны войны, просто взяли и снесли исторический фонтан и нагромоздили непонятно что!

То есть в двух шагах от здания Госдумы было истреблено историческое место.

Да, это сделали не депутаты Госдумы, а власти Москвы, но... неужели вы не вступитесь, если рядом с вами будут обижать старушку?..

Эдуард Воробьев, депутат Госдумы II, III созывов (бывший зампред комитета Госдумы по обороне), генерал-полковник запаса:

«Нужно, чтобы депутатская работа была основным предназначением депутата»

- В Госдуме должны быть люди, имеющие профессиональную подготовку, а не те, кто там просто «номер отбывает».

И обязательно нужно, чтобы депутатская работа была основным предназначением депутата, а не так, как в предыдущих созывах, когда иные «народные избранники» появлялись только на первом и последнем заседаниях.

А ведь такие люди снижают статус и уважение к Госдуме как к представительному органу власти!

Но, с другой стороны, я считаю, что плохо, если, скажем, в комитете по обороне будут только одни военные.

Там должны быть и военные специалисты, и представители родственных профессий - я в этом просто уверен!

Ведь мнение других людей очень важно, даже если оно будет отличаться от мнения большинства... 

Иван Рыбкин, председатель Госдумы I созыва, секретарь Совбеза РФ (1996-1998 гг.):

«Почувствовали вкус к политической деятельности»

- Народность - вот что сейчас существенно утратила наша Госдума! Раньше в парламенте были люди, которые прошли в жизни все ступеньки – от машиниста-тракториста и до руководителя хозяйства.

Более того, в Верховный Совет даже приходили люди со средне-специальным техникумовским образованием. 

Помню, была группа «Рабочий союз», состоящая из молодых и энергичных людей, которые в конечном счете получили в Москве высшее образование и почувствовали вкус к политической и государственной деятельности. Так вот в плане законотворчества они не уступали не только нынешним депутатам, но и иным профессорам!

По-моему, с уходом ярких людей, которые представляли интересы рабочих и крестьян, наш парламент несколько померк...

Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России:

«Медицина, жилье, социальные проблемы, пенсионеры...»

- Медицина, жилье, социальные проблемы, пенсионеры – сейчас всё и вся требует решения проблем, а Госдума, простите, занимается такой ерундой!..

 

 

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