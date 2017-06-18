«Статистике по смертности от каких-то болезней можно доверять всерьез»
18 июня 2017, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с Днем медицинского работника.
«Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию!» - подчеркнул президент.
Вопрос: «Можно ли доверять медицинской статистике?»
Сергей Колесников, советник РАН, депутат Госдумы III-V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России:
«Часто пишут, что человек умер от ...»
- Наверное, процентов на 70-75 я доверяю медицинской статистике. Ведь мы, ученые и медики, периодически проводим так называемые выборочные (но углубленные) обследования и осмотры населения (не путать с диспансеризацией).
А вот статистике по смертности от каких-то болезней можно доверять всерьез, правда, за тем исключением, что обычно указывается только первая причина смерти.
И из-за этого получается, что очень много смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, но мало от онкологии и уж совсем мало от травм.
Часто пишут, что человек умер от сердечно-сосудистого заболевания, а реально у него была, скажем, травма легких...
То есть, доверяя, нужно проверять, потому что есть системные ошибки.
Елена Малышева, ведущая телепрограммы «Здоровье», доктор медицинских наук, профессор:
«В мире проводятся серьезнейшие исследования»
- Какой-то статистике я доверяю, какой-то не доверяю. В мире проводятся огромные и серьезнейшие исследования, не доверять которым, по-моему, просто глупо.
Правда, у нас на подобные исследования зачастую просто нет денег. Так что чаще всего в расчете на количество населения данные примерно и формируются.
Но, например, той же статистике по инфицированным СПИДом верить, думаю, можно. Ведь у нас этому уделяется особое и специальное внимание.
Светлана Горячева, первый зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности:
«Латентность намного выше»
- Знаете, я мало доверяю нашей медстатистике. Например, очень часто инфекционное заболевание случайно выявляется только тогда, когда человек приходит в больницу с чем-то другим.
Так что наша статистика очень приблизительна, и абсолютно ясно, что латентность намного выше. Но даже такая статистика помогает в том, что можно хотя бы увидеть некие тенденции...