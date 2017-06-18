Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с Днем медицинского работника.

«Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию!» - подчеркнул президент.

Вопрос: «Можно ли доверять медицинской статистике?»

Сергей Колесников, советник РАН, депутат Госдумы III-V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России:

«Часто пишут, что человек умер от ...»

- Наверное, процентов на 70-75 я доверяю медицинской статистике. Ведь мы, ученые и медики, периодически проводим так называемые выборочные (но углубленные) обследования и осмотры населения (не путать с диспансеризацией).

А вот статистике по смертности от каких-то болезней можно доверять всерьез, правда, за тем исключением, что обычно указывается только первая причина смерти.

И из-за этого получается, что очень много смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, но мало от онкологии и уж совсем мало от травм.

Часто пишут, что человек умер от сердечно-сосудистого заболевания, а реально у него была, скажем, травма легких...

То есть, доверяя, нужно проверять, потому что есть системные ошибки.

Елена Малышева, ведущая телепрограммы «Здоровье», доктор медицинских наук, профессор:

«В мире проводятся серьезнейшие исследования»

- Какой-то статистике я доверяю, какой-то не доверяю. В мире проводятся огромные и серьезнейшие исследования, не доверять которым, по-моему, просто глупо.

Правда, у нас на подобные исследования зачастую просто нет денег. Так что чаще всего в расчете на количество населения данные примерно и формируются.

Но, например, той же статистике по инфицированным СПИДом верить, думаю, можно. Ведь у нас этому уделяется особое и специальное внимание.

Светлана Горячева, первый зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности:

«Латентность намного выше»

- Знаете, я мало доверяю нашей медстатистике. Например, очень часто инфекционное заболевание случайно выявляется только тогда, когда человек приходит в больницу с чем-то другим.

Так что наша статистика очень приблизительна, и абсолютно ясно, что латентность намного выше. Но даже такая статистика помогает в том, что можно хотя бы увидеть некие тенденции...