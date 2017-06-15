«Пропагандирующие хамство в отношении лидера страны хотят его дискредитации!»

Во время Прямой линии с президентом РФ организаторы телетрансляции вывели на экран в виде всплывающих сообщений самые «жесткие» вопросы, поступающие в адрес главы государства.

Так, автор одного из них, обращаясь на «ты» к Владимиру Путину, поинтересовался, действительно ли тот считает, что «народ верит в этот цирк с подставными вопросами».

Вопрос: «Назвать президента на «ты» - в этом есть особая доблесть?»

Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации, действительный член РАЕН, доктор экономических наук:

«Идет разжигание ненависти к государству по варианту майдана на Украине»

- В нашей стране идет разжигание ненависти к государству по варианту майдана на Украине. И, поскольку, например, для Навального такое разжигание проходит абсолютно безнаказанно и даже приносит ему огромные дивиденды (как политические, так и материальные), - у этого разжигания находится огромное количество последователей.

А чтобы, как вы говорите, власть употребить, для начала имеет смысл просто не выводить на экран хамские вопросы и исполнять прямые обязанности государства, решая реальные проблемы общества, а не замазывая их потоком пустопорожних обещаний!

Однако пропагандирующие хамство в отношении лидера страны (само по себе оно может быть неосознанным, а вот его пропаганда - всегда элемент сознательного политического выбора) хотят не решения проблем, а дискредитации президента и через него - делегитимации и разрушения всей российской государственности!

Кстати, точно так же на наших федеральных каналах под видом дискуссии с украинскими «политологами» абсолютно безнаказанно потоком идет оголтелая русофобия, а то и прямая нацистская пропаганда.

Если бы в Германии так высказывались сторонники Гитлера или Холокоста, то все давно бы уже сели!

А у нас либеральный клан считает хорошим тоном «поливать» и российское государство, и его главу...

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, член Экспертного совета при председателе Госдумы:

«Назвать президента на «ты» - это банальное хамство!»

- Назвать президента на «ты» - это банальное хамство! Кстати, подобное очень распространено в соцсетях. Что ж, эти люди, немного, что называется, рамсы попутали...

Что касается практики выводить на экран подобные вопросы, то она началась с позапрошлой «прямой линии».

Эта практика свидетельствует о том, что рассматриваются и нелицеприятные вопросы, в томи числе и хамские...

Знаете, в этом есть определенный политтехнологический подтекст - для привлечения самых разных слоев населения к этой «прямой линии».

То есть для того, чтобы не всё было так уж ванильно, а присутствовала бы некая перчинка, острота́...