«Баталов был абсолютно непродажным человеком!»

Алексей Баталов, актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР умер в Москве на 89-м году жизни. Прощание с актером пройдет в Доме кино в Москве. Вопрос: «Чем вам запомнился Алексей Владимирович Баталов?»

Станислав Садальский, актер театра и кино, заслуженный артист России:

«Он не был замешан в скандалах»

- Баталов мне запомнился тем, что был племянником моей учительницы Ольги Николаевны Андровской и еще тем, что был абсолютно непродажным человеком!

Алексей Владимирович никогда не был замешан ни в каких скандалах, сплетнях и т.п. Он очень боялся, что дочь-инвалид останется без присмотра и хотел завещать ей дачу.

Но те люди нагло влезли на эту территорию, и вся эта история, конечно, его добила...

Станислав Говорухин, председатель комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер, актер, народный артист России:

«Это был чудеснейший актер!»

- Это был чудеснейший актер, большой актер! С Алексеем Баталовым связаны главные победы советского кинематографа - это и «Летят журавли», и «Девять дней одного года»...

Но я не общался и не работал с Баталовым. Когда виделись, мы просто здоровались, и всё...