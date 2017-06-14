80 процентов россиян считают себя патриотами, сообщил фонд «Общественное мнение». Число называющих себя патриотами, по данным фонда, за последние 10 лет выросло почти на 21 процент.

Вопрос: «Должны ли СМИ прививать патриотизм?»

Михаил Леонтьев, ведущий телепрограммы «Однако»:

«В нормальной стране непатриотов не выберут в руководители»

- Никто никому ничего не должен! У нас, слава богу, сейчас нет Министерства пропаганды, да и никакой пропаганды тоже нет!

Патриотизм - он либо есть, либо его нет. Это как половая принадлежность: если она есть, тогда каким-то образом и реализуется в деятельности...

Должны ли, предположим, государственные деятели быть патриотами? Они тоже ничего не должны. Просто в нормальной стране непатриотов не выберут в руководители.

А если пишущий журналист плюет на собственную страну, наверное, какая-то часть населения вряд ли будет его читать...

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер РФ, доктор педагогических наук, профессор:

«Патриотизм должен быть не на словах»

- Конечно, должны – личным примером, и это самое главное! То есть необходимо не на словах, а на конкретных личностях приводить примеры патриотизма. «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет!» Вот «древо жизни» и надо приводить в примеры.

Такие примеры - это когда наш спортсмен стоит на пьедестале, когда играет гимн и поднимается флаг его страны, когда люди на трибунах или по телевидению смотрят это и тоже радуются за свою страну!

То есть патриотизм должен быть не на словах, а показан на деле. Его обязательно надо доказывать практически.

Патриотизм – это стремление всех народов, живущих в России, к тому, чтобы наша страна была сильной, великой и уважаемой!