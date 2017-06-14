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«Если пишущий журналист плюет на собственную страну...»

14 июня 2017, 10:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Если пишущий журналист плюет на собственную страну...»
mirtesen.ru

80 процентов россиян считают себя патриотами, сообщил фонд «Общественное мнение». Число называющих себя патриотами, по данным фонда, за последние 10 лет выросло почти на 21 процент.

Вопрос: «Должны ли СМИ прививать патриотизм?»   

 

Михаил Леонтьев, ведущий телепрограммы «Однако»:

«В нормальной стране непатриотов не выберут в руководители»

- Никто никому ничего не должен! У нас, слава богу, сейчас нет Министерства пропаганды, да и никакой пропаганды тоже нет!

Патриотизм - он либо есть, либо его нет. Это как половая принадлежность: если она есть, тогда каким-то образом и реализуется в деятельности...

Должны ли, предположим, государственные деятели быть патриотами? Они тоже ничего не должны. Просто в нормальной стране непатриотов не выберут в руководители.

А если пишущий журналист плюет на собственную страну, наверное, какая-то часть населения вряд ли будет его читать...

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер РФ, доктор педагогических наук, профессор:

«Патриотизм должен быть не на словах»

- Конечно, должны – личным примером, и это самое главное! То есть необходимо не на словах, а на конкретных личностях приводить примеры патриотизма. «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет!» Вот «древо жизни» и надо приводить в примеры.

Такие примеры - это когда наш спортсмен стоит на пьедестале, когда играет гимн и поднимается флаг его страны, когда люди на трибунах или по телевидению смотрят это и тоже радуются за свою страну!

То есть патриотизм должен быть не на словах, а показан на деле. Его обязательно надо доказывать практически. 

Патриотизм – это стремление всех народов, живущих в России, к тому, чтобы наша страна была сильной, великой и уважаемой! 

 

 

 

 

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