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«У нас жалуются, что плохо живем, а Ельцин-центр содержат на миллиарды!»

12 июня 2017, 12:12 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«У нас жалуются, что плохо живем, а Ельцин-центр содержат на миллиарды!»
Фото: Svpressa.ru

12 июня в нашей стране День России. До 2002 г. это был День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. 

Примечательно, что, согласно соцопросам, как минимум 40% россиян сейчас называют 12 июня Днем независимости России...

Вопрос: «А что празднуем-то?»
 

Руслан Хасбулатов, завкафедрой мировой экономики Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, председатель Верховного Совета РСФСР (1991-1993 гг.), членкор РАН:

«Вот тебе конфетка, только не плачь!..»

- Я не знаю, что празднуем. Я и тогда не знал, когда голосовал, и сейчас не знаю, что же это за праздник такой...

Знаете, это было просто смешно, шли какие-то дурацкие игры!

Стоит ли оставлять такой праздник или лучше его убрать... ну а кто меня спрашивает? Спроси у Путина, наверное, он лучше всех обо всем у нас знает!

Я тогда относился к этому празднику как к анекдоту: ну ладно, если так хочешь - вот тебе конфетка, только не плачь!..

Так и с тем же Ельцин-центром - хрен с ним, пусть стоит! Что, теперь его уничтожать, что ли? Там теперь живут конкретные люди, которые так к этому относятся.

Вот у нас жалуются, что плохо живем, а тут какой-то «центр» содержат на миллиарды!.. Что ж, это их дело...

Николай Рыжков, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета Министров СССР (1985-1990 гг.):

«Не думаю, что 12 июня - это день большой радости»

- По-моему, этот самый «День независимости» каждый год вызывает очень много разговоров и недоуменных вопросов: что это за праздник, от чего и от кого независимость и т.д.?

Я думаю, что эти вопросы пока так и остались без ответа, ну разве что со временем немножко приглушились...

Давайте будем говорить откровенно: если бы в то время Верховным Советом РСФСР не было принято решение об объявлении суверенитета, то подавляющее большинство союзных республик на это бы не пошли!

В то время все-таки очень внимательно и серьезно относились к шагам самой мощной республики, Российской Федерации, которая и по численности, и по экономической мощи составляла 50 процентов всего Советского Союза.

Так вот когда ВС РСФСР сделал этот шаг, то, по сути дела, была открыта форточка для того, чтобы посыпались остальные республики и начался выход из Советского Союза. Поэтому я не думаю, что 12 июня - это день большой радости.

Переведут ли этот день хотя бы в разряд обычных или придумают какой-то другой праздник?..

Знаете, в жизни можно создать очень много аналогий, каких-то специальных решений, которые, как говорится, лягут на душу людей.

Правда, надо всё делать очень умно и грамотно. Что касается «праздника» 12-го июня, то уже многие годы многие спрашивают, а что это за день, что это за «независимость», и что же мы празднуем?

Так что если для этого дня найдется интересная тема, которая будет по душе народу (а ведь таких тем достаточно много), тогда народ с удовольствием будет праздновать это дело!..

Александр Руцкой, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, вице-президент РФ (1991-1993 гг.), губернатор Курской области (1996- 2000 гг.):

«Есть четыре настоящих праздника - День Победы, Новый год, Пасха и Рождество!»

- А ведь сначала придумали такое название - День независимости. Тогда, еще будучи вице-президентом, я был однозначно против, потому что возникал вопрос: от кого независимость-то, неужели самих от себя?

Потом переименовали это в День России...

Знаешь, по-моему, есть только четыре настоящих праздника - День Победы, Новый год, Пасха и Рождество (плюс, религиозные праздники для мусульман, буддистов и иудеев), а всё остальное просто надуманно.

Да, можно придумать целую кучу праздников, особенно на всякие революционные мотивы, но, будь моя воля, я бы оставил эти четыре.

А всю остальную муть надо отменить и жить нормально, руководствуясь верой и победами наших предков, дедов и отцов, которые отстояли независимость и гордость нашей страны!      

 

 

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