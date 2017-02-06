«Запуск изделий «Калибр» из Каспия сильно повлиял на политику США»

По данным ВМС США, не могут летать 53% (1,7 тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту: боевые (из них - 62% палубных истребителей F/A-18 Hornet и Super Hornet), патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты, - и это, конечно, не может не радовать!

Меж тем, когда наша авианосная группа, выполнив в Сирии боевую задачу, возвращалась в места постоянной дислокации, наши «партнеры» из НАТО, стараясь не отставать, на почтительном расстоянии сопровождали ее.

Об очередных успехах возродившейся несокрушимой и легендарной российской армии размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ:

«В Сирии мы потренировали экипажи»

- Что ж, в Сирии мы потренировали экипажи, и особенно лётный состав, который отрабатывал действия в таких сложных условиях. Также была проверена роль авианесущего корабля в современной боевой обстановке.

Ведь до сих пор вопрос стоит неоднозначно - нужны ли нам такие тяжелые авианесущие крейсеры или, может быть, необходимо нечто другое? И каковы могут быть их задачи в боевой обстановке?

Да, «Адмирал Кузнецов» - это отнюдь не новый корабль, но он прошел соответствующий ремонт, определенную модернизацию и еще долго может стоять в строю.

«В Средиземном море была испытана наша авианесущая группировка»

Однако сегодня и перед нашим политическим руководством, и перед руководством нашей армии и флота стоит вопрос о том, нужны ли нам такие корабли вообще?

Если нужны, то в каком виде, какого проекта, что нужно изменить на корабле, если все же будем закладывать новые?

Все видели, что, к сожалению, произошли две авиационные аварии. Был достаточен угол посадки или, может быть, для большей надежности и безопасности пилотов нужно что-то менять? Как решить проблему с тросом аэрофинишера? И т.п.

То есть там возникло много вопросов, поэтому можно сказать, что, скорее всего, это был испытательный поход.

Но главное, что в Средиземном море в боевой обстановке была испытана наша авианесущая группировка во главе с авианесущим крейсером.

«США стали задумываться...»

Что касается силы русского оружия, скажем, запусков изделий «Калибр» с акватории Каспия, то мы показали свои потенциальные возможности, что, кстати, сильно повлияло и на политику США.

Не буду много говорить, но где-то и под воздействием российских успехов, особенно, после применения наших современных крылатых ракет, США стали задумываться...

Не случайно, что Трамп поручил Пентагону инициировать анализ состояния ядерных сил с тем, чтобы «ядерное сдерживание США было современным, мощным, мобильным, находилось в готовности и отвечало угрозам XXI века, а также защищало союзников».

По сути, это было у них регулярным мероприятием, но сейчас США будут исследовать, нужно ли им и в каком количестве стратегическое ядерное оружие.

«Наши «калибры» легко обходят ПРО США»

По-моему, в последние лет двадцать США вообще не модернизировали свое ядерное оружие. Вот теперь они и будут думать, а нужна ли им пресловутая система ПРО, если наши «калибры» ее легко обходят?

Плюс, в России создаются новые боевые ракетные комплексы, включая железнодорожный вариант...

Конечно, Трампу придется принимать какое-то решение. Мне кажется, одним из решений Трампа будет сокращение американских авианосных группировок.

Это же крайне дорогостоящие и тяжелые военные механизмы, ну и нужны ли они сейчас США?

А мы пока будем следить за их деятельностью...

«Б-52» вообще более шестидесяти лет...»

Многие их авианосцы старее того же «Адмирала Кузнецова», да и ракеты, как говорится, уже с большой бородой и благополучно ржавеют дальше.

Возраст тех же тяжелых стратегических бомбардировщиков «Б-52» - вообще более шестидесяти лет и т.д. и т.п.

Поэтому США сейчас будут менять всю свою военную стратегию, в том числе и морскую.

«... которые будут бить по территории США»

В последней военной доктрине Российской Федерации впервые прописан фактор неядерного сдерживания.

Вот мы на сирийском фронте и отрабатывали этот фактор. Я всегда говорил, что нужно иметь высокоточные дальнобойные средства, прежде всего, крылатые ракеты, которые в случае необходимости будут бить по территории США, обходя их систему противоракетной обороны.

И вот мы сегодня, ну если не совсем обнулили планы американцев по ПРО, то, по крайней мере, поставили их под большое сомнение...

«Что США делать с ржавыми межконтинентальными ракетами?»

Однако, видя характер Трампа, его нацеленность на реформы, причем не только в экономике, следует ожидать, что какие-то меры будут приняты им и в военном деле.

Я полагаю, что там будет усиленно развиваться направление дронов, беспилотников разного типа, в том числе и боевого применения, будет развиваться кибероружие, и, конечно, США будут придавать серьезное значение гиперзвуковому оружию.

А вот что США делать с ржавыми межконтинентальными баллистическими ракетами - здесь перед ними стоит большой вопрос!

«Американцы будут в это втягивать и нас»

Да, Трамп уже обозначил, мол, давайте договариваться. Но о чем договариваться-то? Американцы, наверное, готовы отказаться от большей части своих ракет, но будут в это втягивать и нас с тем, чтобы мы не создавали новые ракетные комплексы и не модернизировали прежние.

Также они очень хотели бы, чтобы Россия включила в договорный процесс тактическое ядерное оружие, на что мы пойти, естественно, не можем. Так что нам предстоит очень трудный переговорный процесс.

«Американцы не откажутся от концепции Быстрого глобального удара»

Конечно, американцы не откажутся от концепции БГУ (Быстрый глобальный удар). Эта концепция развивается, и они не отменили директиву Джорджа Буша-младшего от 18 января 2003 года. Но сегодня мы уже можем эффективно ответить на нее...

У нас есть мощная группировка сил и средства, которые достигают территории США. Особенно эффективно гиперзвуковое оружие, которое нужно развивать и дальше, не говоря американцам, будут там ядерные боеголовки или только обычные...

Я всегда подчеркиваю, что надо держать под прицелом территорию США, все эти банки ФРС и т.д., - и это будет оказывать серьезное сдерживающее воздействие.

«Они будут исследовать устойчивость Америки после нашего ответа...»

Думаю, не случайно Трамп поручил исследовать устойчивость стратегических систем управления России и Китая после ядерного удара (естественно, американского).

Скорее всего, они будут сопоставлять, чья система управления - китайская, российская или американская - будет устойчивее после того, как им ответят на этот быстрый глобальный удар.

Точнее, они будут исследовать устойчивость Америки после нашего ответа на быстрый глобальный удар, а вот о превентивном ядерном ударе сегодня речь не идет вообще ни с одной стороны.