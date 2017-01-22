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«В эти длинные зимние выходные царит очень хорошая атмосфера!»

22 января 2017, 21:21 [ «АН-онлайн» ]

«В эти длинные зимние выходные царит очень хорошая атмосфера!»
Фото: ruspekh.ru

Роспотребнадзор сообщил, что число смертей от алкоголя в России во время недавно прошедших новогодних праздников сократилось на 65 процентов.

Этого удалось добиться благодаря надзорным мероприятиям и введению временного запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей.

Вопрос: «Вот ведь можем пить аккуратнее?»

 

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер РФ:

«В парках и скверах видела много людей»

- Во время новогодних каникул я не замечала никаких пьяниц, зато в парках и скверах видела много людей, которые катаются на коньках, лыжах или просто гуляют семьями.

Даже в недавние морозные дни люди, особенно молодежь, дружно выходили гулять на улицы, которые были оформлены на удивление красиво!

Думаю, если бы не холод, то людей, гулявших по паркам в новогодние праздники, было бы гораздо больше.

Вообще, я замечаю, что в эти длинные зимние выходные царит очень хорошая атмосфера. Нарядные люди, дети ходят в торговые центры, делают покупки и, довольные, с пакетами и корзинами идут к машинам. Очень симпатичная картина!

Николай Герасименко, член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медицинских наук:

«Некоторые из тех, кто злоупотребляет спиртным, поняли это»

- Неужели плохо пойти с детьми в парк, чтобы покататься на лыжах, коньках или санках? Вот уж будет отдых - так отдых, настоящий, активный, зимний и очень полезный!

Наверное, некоторые из тех, кто злоупотребляет спиртным, все-таки поняли это.

Знаете, тут все зависит от самого человека и от его культуры. А если кто-то в выходные и праздники думает только о том, как бы, извините, глаза залить, так это отдыхом назвать никак нельзя!

Разве можно все новогодние каникулы лежать перед телевизором, накачивать себя пивом и обжираться?! 

   

 

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