«В эти длинные зимние выходные царит очень хорошая атмосфера!»
22 января 2017, 21:21 [ «АН-онлайн» ]
Роспотребнадзор сообщил, что число смертей от алкоголя в России во время недавно прошедших новогодних праздников сократилось на 65 процентов.
Этого удалось добиться благодаря надзорным мероприятиям и введению временного запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей.
Вопрос: «Вот ведь можем пить аккуратнее?»
Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер РФ:
«В парках и скверах видела много людей»
- Во время новогодних каникул я не замечала никаких пьяниц, зато в парках и скверах видела много людей, которые катаются на коньках, лыжах или просто гуляют семьями.
Даже в недавние морозные дни люди, особенно молодежь, дружно выходили гулять на улицы, которые были оформлены на удивление красиво!
Думаю, если бы не холод, то людей, гулявших по паркам в новогодние праздники, было бы гораздо больше.
Вообще, я замечаю, что в эти длинные зимние выходные царит очень хорошая атмосфера. Нарядные люди, дети ходят в торговые центры, делают покупки и, довольные, с пакетами и корзинами идут к машинам. Очень симпатичная картина!
Николай Герасименко, член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медицинских наук:
«Некоторые из тех, кто злоупотребляет спиртным, поняли это»
- Неужели плохо пойти с детьми в парк, чтобы покататься на лыжах, коньках или санках? Вот уж будет отдых - так отдых, настоящий, активный, зимний и очень полезный!
Наверное, некоторые из тех, кто злоупотребляет спиртным, все-таки поняли это.
Знаете, тут все зависит от самого человека и от его культуры. А если кто-то в выходные и праздники думает только о том, как бы, извините, глаза залить, так это отдыхом назвать никак нельзя!
Разве можно все новогодние каникулы лежать перед телевизором, накачивать себя пивом и обжираться?!