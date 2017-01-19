«Я не слышал об Улюкаеве ничего плохого, кроме того, что он немного хамоват»

Продолжает томиться в неволе (под домашним арестом) бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Мосгорсуд 30 января рассмотрит апелляционную жалобу его адвокатов и проверит законность продления срока домашнего ареста.

О сути момента размышляет председатель ЦБ РФ в 1992-1994 и 1998-2002 гг., депутат Госдумы IV созыва, профессор, доктор экономических наук Виктор ГЕРАЩЕНКО:

«Нахрапистый мужик с большим самомнением»

- Вообще-то, я мало сталкивался с Улюкаевым. Помню, он был помощникам у Гайдара и говорил всякие глупости заграничным корреспондентам, потом достаточно много лет проработал в Минфине...

Я не слышал об Улюкаеве ничего плохого, ну разве кроме того, что он немного хамоват.

А когда его взяли на работу в наш банк (ЦБ - «АН»), то он занимался валютными операциями, и я тоже не слышал про него ничего плохого.

Ну не было такого, чтобы он, скажем, делал вид, что знает про валютные операции гораздо больше, чем кто-либо!..

Да, про него говорили, что это такой нахрапистый мужик с большим самомнением, - и тем не менее, он занимался делом.

«Сечин хотел подгадить Улюкаеву?»

Сообщение о задержании Улюкаева стало для меня просто громом среди ясного неба!

Потом я стал немного интересоваться этим и понял, что речь шла о закупке «Роснефтью» «Башнефти» и что, может быть, Улюкаев хотел тут, как говорится, погреть руки...

Тут можно только предполагать: от кого он брал взятку - от Сечина? Тогда зачем Сечин ему ее «давал»? Что это - какие-то старые обиды? Что, Сечин хотел подгадить Улюкаеву?

Понимаете, все это похоже на определенную провокацию, ну или, как говорят, на попытку подкупа...

«Пусть уже начинает сидеть!»

Ведь Улюкаев тогда пришел в другую организацию (в «Роснефть» - «АН»), а не в Минфин или в ЦБ, в которых все-таки больше дисциплины, порядка и наблюдения и где даже на мелких сделках есть первая подпись и вторая подпись.

Мне кажется, это дело раздуто. Только вот непонятно, для чего. Если вы уверены, что он требовал взятку, эти два миллиона долларов, если у вас есть доказательства, что он «брал», то какого, извините, хрена вы его дома держите?!

Если вы считаете, что потом его все равно посадите, то и пусть начинает сидеть, ведь срок-то уже идет!.. Так что это дело для меня... ну, скажем так, не на сто процентов, чтобы я в это верил.

«Развивалось и мздоимство»

Да, к сожалению, у нас это явление имеет место, и в России коррупционность действительно всегда была очень развита, причем на разных уровнях.

Например, после того, как было отменено крепостное право, помещики в деревнях отдавали крестьянам не самые лучшие земли, из-за чего тоже были скандалы.

Каждый третий год тогда проходили некие выборы участков, и одному доставался хороший, а другому, скажем, заболоченный, похуже...

Отсюда и пошло расслоение на тех, кто побогаче, и тех, кто беднее. Конечно, если у тебя болотистая земля, то там не вырастет ничего хорошего.

Это явление было у нас и в царской России, и во времена НЭПа, когда после всех этих проблем, гражданской войны и т.п. вроде бы начало развиваться хозяйство, но, естественно, вместе с этим развивалось и мздоимство.

«Вот и после «лихих 90-х»...»

Вот и после «лихих 90-х», когда пошли все эти изменения, «движение к рынку», - всё это в то же время было развитием разного рода коррупционных сделок.

Понимаете, в одной стране подобное как бы допускается, а потом с этим начинают бороться, в других же странах начинают бороться сразу.

И сейчас мы видим, скажем, тот же «Дойче банк», который всегда был примерным. Так вот и его американцы уже осудили...

«До войны ни за что расстреляли многих генералов»

Вот говорят, дескать, «сумма взятки не очень большая»... Так она и не могла быть громадной. Улюкаев же не тот человек, который занимается нефтью.

Конечно, только время всё покажет. Хотя время показывало, что у нас до войны ни за что расстреляли многих генералов...

Если у человека нет привычки требовать себе какое-то «боковое» вознаграждение, то пуститься на это в первый раз, тем более, если ты проработал здесь не очень долго...

Я хочу сказать, значит кто-то не слишком близкий, а просто знакомый человек, возможно, говорил ему так: если вы быстренько дадите разрешение на покупку по этой цене, то это может «прокатить»...

«Это который - Кудрин?»

Вы говорите, Кудрин сказал, что он сомневается в виновности Улюкаева... Это который - Кудрин? Тот, кто решил средства, идущие от нефти (когда были громадные цены), вкладывать в ценные бумаги США, по сути, кредитуя их военные расходы?

Он же взял пример с Норвегии, которая сделала такие фонды исходя из того, что сейчас в Северном море нефть есть, но скоро ее может не быть. Поэтому они и делали фонд будущих поколений.

А ты-то, ..., куда полез?! Какого ... ты кредитуешь военные расходы США?! Сталин бы тебя, ..., просто шлепнул или оторвал яйца, чтобы такие больше не размножались!

Тоже мне, нашли умника! А он когда-нибудь проработал хотя бы в райфо? Просто сразу пришел начальником финансового управления в мэрию Ленинграда...

«У других членов правительства была большая вовлеченность в коррупционные схемы»

А если Оксана Дмитриева сказала, что, по ее личным ощущениям, у других членов финансово-экономического блока правительства была большая вовлеченность в коррупционные схемы, чем у Улюкаева, то что ж...

Знаете, к ее мнению я отношусь очень уважительно, она всегда была знающим и принципиальным человеком.

Да, действительно, не проходит и недели, чтобы финансово-экономический блок правительства всячески ни пинали...

«Вот-вот - и Путин должен снять Медведева...»

Уже, казалось бы, вот-вот - и Путин должен снять и некоторых членов финансово-экономического блока, и того же Медведева... но все равно, как говорится, воз и ныне там.

Знаете, про бедные деревни и колхозы раньше говорили так: ребята не из той деревни. Вот и сейчас людей вокруг зачастую подбирают по этому же принципу...

«Показывают заседания правительства...»

Да, я понимаю, что нужны смены, перемены и т.п., но вот, например, сейчас нам показывают заседания правительства...

И сидят там ребята по 35-45 лет, а фамилии у них новые и никому неизвестные. И эти ребята не прошли, как это было раньше, школу министерств или совнархозов...

Ну что ж, у нас бывает много таких «пионеров-новичков», которые считают, что они лучше знают и лучше сделают.

«Зачем я буду влезать?»

Знаете, чтобы не травмировать свою нервную систему, я во многое сейчас стараюсь просто не соваться.

В процессе всей моей жизни и карьеры, работы в разных местах, загранбанках и т.п. у меня выработался один принцип: уходя - уходи.

Вот я ушел - и больше не лезу в дела компании, будь это банк в Ливане или в Сингапуре. Туда пришел другой управляющий, ситуация развивается по-своему, а я в этой стране не сижу ни торгпредом, никем.

Ну и зачем я буду влезать и говорить, мол, я бы сделал так? А если по привычке, то привычки тоже разные бывают...

«Мой отец привык, что у него рождаются двойни»

Вот моя мать в 1939 году в третий раз была беременна и родила не третью пару-двойню, а всего лишь одну девочку.

Когда отец пришел в роддом, то все ему говорят, поздравляем, у вас девочка!.. Он тогда и спрашивает: «А где вторая?»

Мой отец привык, что у него рождаются двойни — девочки в 1932 году и мы с братом в 1937-м. Так что бывает и такая привычка.

«Я бы не сказал, что в отношении Улюкаева идет какая-то кампанейщина»

Возымеет ли на кого-то действие арест Улюкаева? По-моему, это уже возымело действие на его жену и семью...

Ведь даже если ничего не было, все равно это уже неизвестное будущее. И сидение сейчас даже под домашним арестом, конечно, ничего приятного ему не дает.

Думаю, с ним сейчас лишний раз не будут общаться даже те, кто считал себя его товарищами и друзьями.

С другой стороны, я бы не сказал, что это дело сейчас как-то сильно будируется и развивается, что в отношении Улюкаева идет какая-то кампанейщина.

Да, при информационном поводе есть более или менее регулярные упоминания в СМИ, но не более того.

«Могу дать общий прогноз»

Так что я никуда не влезаю и лезть не хочу, потому что боюсь сорваться в оценках. Это, знаете, как поскользнуться зимой...

Когда я выхожу из аптеки, то там на мраморных ступеньках зимой бывает лёд, а перил нет...

И вот я стою и жду кого-то помоложе и прошу помочь сойти, чтобы ноги не поехали. Молодежь говорит, конечно, конечно, сейчас поможем, дедушка!

Я им отвечаю: «Какой я вам дедушка?! Я уже четырежды прадедушка!», - и они смеются.

Что касается общего прогноза, то, конечно, я его могу вам дать: в марте растает снег.

А вот сейчас по этим скользким дорогам ездить все-таки очень тяжело...