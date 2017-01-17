«Управляющие организации должны представлять интересы жильцов»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно повысить прозрачность и эффективность работы госструктур в сфере ЖКХ.

По словам премьера, «жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает».

Вопрос: «Может, заключать договора напрямую с ресурсоснабжающей организацией, а то у нас по старинке управдом - друг человека?»

Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству:

«Есть судебные решения о банкротстве товариществ собственников жилья!»

- Что ж, нынешней зимой были экстремальные морозы, что представляло очень много испытаний для коммунальных служб.

Так что властям нужно делать выводы о том, что кто-то из работников системы ЖКХ во время таких морозов «был в отпуске», у кого-то «нет людей», а где-то «горячая линия» работала только по рабочим часам и т.п. Это же просто недопустимо!

Но это дело не законодательной, а исполнительной власти, потому что нужно организовать весь этот процесс.

Что касается темы о заключении договоров напрямую, то как только она возникла, ресурсоснабжающие организации, конечно, были категорически против.

Они мотивировали это тем, что им нужно будет делать какие-то начальные вложения, создавать свою абонентскую базу и т.п.

Кстати, прямые расчеты возможны и сейчас, но отвечать-то будет все равно ТСЖ или ЖСК, то есть «управдом», управляющая организация, которая заведомо банкротится. Ну и какой толк может быть с банкрота?

Однако после того, как ресурсоснабжающие организации поняли, что, вложив один раз, скажем, в ту же организацию абонентской базы, в дальнейшем они только выиграют и получат свои 96 процентов, а не вопросы к управляющей организации, они согласились с тем, что надо заключать именно прямой договор.

Ну не бывает в природе ситуаций, когда ресурсоснабжающая организация получает все 100 процентов, а 96 процентов - это очень хорошая собираемость!

Примечательно, что и по взносам собираемость тоже подросла, ведь аж 81 процент теперь платят за капремонт.

В настоящее время перед жильцами отвечает последняя организация, которая предоставляет ресурсы на границу дома.

Так вот с этой организацией и должен быть заключен прямой договор, поскольку именно она является исполнителем данной коммунальной услуги.

А сейчас таким исполнителем называют, извините, тот же «управдом», ту же управляющую организацию, что абсолютно неправильно, да и просто неграмотно, потому что она не предоставляет жильцам эту коммунальную услугу!

Да, управляющая организация ведет все переговоры с поставщиками, но тогда пусть и будет просто агентом, на которого не ложится вся ответственность.

Ответственность же должна полностью ложиться на неплательщика, а управляющие организации, ТСЖ или ЖСК, в каких-то спорах, в том же суде с ресурсоснабжающей организацией должны представлять именно интересы жильцов.

Но сегодня нет такой нормы закона, которая позволила бы заключить прямой договор. Ведь люди часто путают. Прямые расчеты - это одно.

Вы можете напрямую заплатить за предоставленные услуги ресурсоснабжающей организации, но ответственность за недособранные средства все равно ляжет на те же ТСЖ, ЖСК, то есть опять же на «управдом».

Так что банкротство просто неизбежно, в том числе и банкротство ТСЖ! Да, я думаю, что это просто какой-то нонсенс, но ведь уже есть судебные решения о банкротстве товариществ собственников жилья!..

И все же мы ждем документ, которые расставит все на свои места. Причем ждем уже больше года...

Аркадий Инин, писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ:

«Заходите завтра с 10 до 11 и рассказывайте, что у вас течёт»

- Помню, в нашем доме был управдом – абсолютно невыносимая женщина, потому что к ней буквально по любому вопросу надо было записываться на прием.

И жила она в нашем же доме, но просто так во дворе к ней нельзя было подойти и спросить: «У меня течет потолок. Как быть?»

Она говорила, мол, заходите завтра с 10 до 11 и рассказывайте, что у вас там течёт...

Но в другой временной период в нашем доме управдомом была очень заботливая дама, буквально облизывающая каждого жильца.

Бывало, выходишь утром за почтой, а она так деликатно спрашивает: «Мы вчера стояк перекрывали, это на вас никак не отразилось?»

Так что, как и во многом, здесь все тоже зависит от людей. Кстати, это можно распространить на всю страну: от «Управдом – это друг человека?» до «Президент – это друг или не друг?»

Сергей Митрохин, председатель московского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Госдумы I-III созывов, депутат Мосгордумы IV созыва, председатель партии «Яблоко» (2008-2015 гг.):

«Его, естественно, нецензурно послали»

- Если управдом работает в интересах жильцов, то он является другом, а если в интересах власти, то врагом. Все мы знаем, что Швондеры живы и сейчас.

Знаете, однажды я помогал жителям дома на Садовом кольце снять рекламные щиты, загораживающие окна.

Вот собрались эти жители, и вдруг подходит человек и говорит: «Вы не имеете права собираться, потому что я – председатель домкома!» - и показывает какую-то справку из управы.

Его, естественно, нецензурно послали... Я хочу сказать, что это очень характерный случай: его жители не знают, но он «представляет мнение общественности».

Они и свои мелкие дивидендики по праздникам получают…