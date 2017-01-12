«Эти гайдаровцы над нами по-прежнему экспериментируют!»

Водка в России должна стоить не менее 219 рублей за пол-литровую бутылку, - такова позиция Министерства экономического развития РФ. Сейчас стартовая цена поллитровки начинается со 190 рублей.

Статс-секретарь - заместитель МЭР РФ Олег Фомичев заявил, что его ведомство поддерживает идею увеличения акцизов на алкоголь.

Примечательно, что это заявление было сделано перед журналистами за кулисами Гайдаровского форума, который сейчас проходит в Москве

Вопрос: «Такая вот борьба с пьянством?»

Амаяк Акопян, артист, иллюзионист, заслуженный артист России:

«Про Гайдара и про этот форум вообще никто не думает!»

- И что же я, как пьющий человек, могу сказать по этому поводу, кроме как - пил, пью и буду пить! Но я в этом смысле счастливый человек, потому что давно не сижу за рулем.

Так что с хорошими людьми, в хорошей компании и под хорошую закусочку, как говорится, могу себе позволить выпить «горькую государственную слезу».

Самое главное заключается в том, кто сидит со мной за одним столом и какие тосты произносит! Тогда можно сразу понять, с какими людьми мы общаемся и имеем дело.

Неважно, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Важно, сколько осталось в бутылке!

И совершенно неважно, что решается на Гайдаровском форуме, потому что существует категория людей, которую больше всего интересует то, а сколько же осталось в бутылке.

А вот про Гайдара и про этот форум, по-моему, вообще никто не думает!

На этом форуме люди, по сути, тоже произносят тосты, правда, еще не заглянув в бокал, наполненный хорошими вином.

Но ведь все они по-прежнему являются великими экспериментаторами.

Заметьте, есть люди, которые нормально мыслят, действуют и произносят в нашу с вами честь нормальные тосты.

Но есть и те, кто, как эти экспериментаторы, произносят тосты и действуют, абсолютно не задумываясь о последствиях!

Так вот я не верю им, как не верю и в их эксперименты! Мне жалко простых людей, моих соотечественников, которые в силу разных жизненных обстоятельств заглядывают в бутылку.

По-моему, эти гайдаровцы над нами по-прежнему экспериментируют, совершенно не заботясь о последствиях своего эксперимента! Лишь бы быстренько отчитаться: дескать, вот мы приняли меры...

А что касается результата эксперимента, то они об этом не думают. Мол, ладно, об этом потом, мы еще что-нибудь придумаем. Так что грустно всё это.

Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики:

«Мерами госрегулирования пьянство побороть нельзя»

- Мерами госрегулирования пьянство побороть нельзя, а нужно менять само отношение к алкоголю.

К сожалению, телевизор очень влияет на то, что у людей лояльное отношение к алкоголю.

Смотрите, на те же новогодние праздники всегда показывают любимые фильмы нашего народа – «Ирония судьбы или с легким паром», «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и т.д.

А ведь в этих фильмах все, извините, просто бухают, и, может быть, имеет смысл не показывать их так часто?

Но помимо того, что люди в алкоголе пытаются забыть свои проблемы, они еще пьют из удовольствия.

Так что проблема пьянства будет неискоренима еще в течение долгого времени. К тому же пьют и успешные люди, просто употребляя более дорогие напитки.

А ведь человек, который сильно выпил, нуждается в помощи, и прямая задача государства - помочь ему.

Государству надо думать не об увеличении доходов от алкогольной отрасли, а о снижении негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя.

Поэтому основной акцент государство должно делать на антиалкогольной политике: антирекламе алкоголя, ужесточении требований по отношению к продавцам и т.п.

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, заслуженный деятель науки РФ:

«Молодые люди начинают отказываться от употребления алкоголя»

- К сожалению, и само население, и особенно правоохранительные органы подчас не соблюдают те законы, которые приняло государство.

Кто-то хоть раз видел, чтобы милиционер сделал замечание человеку, который на улице пьет пиво?

Наше общество очень толерантно к алкоголю, мало того, люди даже защищают и жалеют алкоголиков. Так вот эту толерантность надо ломать!

Кстати, сейчас многие молодые люди уже начинают сознательно отказываться от употребления алкоголя, что, конечно, очень радует.

Да и таких бизнесменов, которые принуждают друг друга обмывать любую сделку, стало значительно меньше.