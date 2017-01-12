«Эти гайдаровцы над нами по-прежнему экспериментируют!»

СРОЧНО
|14:54  Российский МИД объявил о перезагрузке отношений с НАТО |14:37  Двухлетняя воспитанница детсада в Белгороде ушла на мороз в тапочках и майке |14:28  Анонсирован бой Нурмагомедова и Фергюсона на турнире UFC 209 в марте этого года |14:15  СМИ: Трамп может начать войну с Китаем |13:56  Жительница Омска облила мужа-алкоголика "Боярышником" и подожгла |13:47  Павлюченкова в паре с Бабош стала победительницей турнира WTA в Сиднее |13:08  Владимир Путин сегодня встретится с постоянными членами Совбеза |13:07  Пакьяо в июле планирует приехать в Россию для боя против Михайленко |12:52  Пятилетний ребенок в -30 один ушел домой из детского сада в Тюмени |12:19  Российские гандболисты обыграли японцев в стартовом матче чемпионата мира |11:59  В аэропорту «Внуково» самолет буквально «пропахал» хвостом землю при взлете |10:48  На юге Москвы мужчину избили битой и отобрали у него пакет с 1,5 млн рублей |10:31  В Санкт-Петербурге ребенок выстрелил в себя из пневматического оружия |09:49  В своей квартире таинственно скончалась экс-солистка группы "Лицей" (ФОТО) |09:35  Под Томском ученики во время урока физкультуры на лыжах заблудились в лесу |09:11  Автомобиль "скорой помощи" перевернулся на трассе под Иркутском |12.01 19:35  Живодеры проткнули трубой череп собаки насквозь, но пес выжил |12.01 19:18  В Москве нашли мертвым брата Евгения Леонова |12.01 18:47  Песков в связи с запретом «Дождя» обвинил Киев в деструктивных действиях |12.01 18:21  Новый глава Пентагона намерен противостоять России |12.01 17:41  Планы провести парад ВСУ на Красной площади прокомментировали в Совфеде |12.01 17:12  В аэропорту собаку не пустили на борт, и хозяйка бросила ее погибать на морозе |12.01 16:56  Эксперты: реальный курс рубля вырос на шесть процентов |12.01 16:41  Трамп: доклад ЦРУ про российские кибератаки - подделка |12.01 16:22  Молодежные женские сборные Чехии и России подрались на хоккейном матче |12.01 16:22  Эксперты в шоке: продажи автомобилей в России сокращаются четвертый год подряд |12.01 14:29  Медведев: риск долгосрочной стагнации является глобальной проблемой |12.01 14:11  Песков надеется, что Трамп поладит с Путиным |12.01 13:55  Пьяный водитель протаранил шесть автомобилей в Санкт-Петербурге |12.01 13:47  Мэйуэзер-младший предложил Макгрегору условия по организации боя

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//live

«Эти гайдаровцы над нами по-прежнему экспериментируют!»

12 января 2017, 22:22 [ «АН-онлайн» ]

«Эти гайдаровцы над нами по-прежнему экспериментируют!»
rambler.mirtesen.ru

Водка в России должна стоить не менее 219 рублей за пол-литровую бутылку, - такова позиция Министерства экономического развития РФ. Сейчас стартовая цена поллитровки начинается со 190 рублей.

Статс-секретарь - заместитель МЭР РФ Олег Фомичев заявил, что его ведомство поддерживает идею увеличения акцизов на алкоголь.

Примечательно, что это заявление было сделано перед журналистами за кулисами Гайдаровского форума, который сейчас проходит в Москве

Вопрос: «Такая вот борьба с пьянством?»

 

Амаяк Акопян, артист, иллюзионист, заслуженный артист России:

«Про Гайдара и про этот форум вообще никто не думает!»

- И что же я, как пьющий человек, могу сказать по этому поводу, кроме как - пил, пью и буду пить! Но я в этом смысле счастливый человек, потому что давно не сижу за рулем.

Так что с хорошими людьми, в хорошей компании и под хорошую закусочку, как говорится, могу себе позволить выпить «горькую государственную слезу».

Самое главное заключается в том, кто сидит со мной за одним столом и какие тосты произносит! Тогда можно сразу понять, с какими людьми мы общаемся и имеем дело.  

Неважно, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Важно, сколько осталось в бутылке!

И совершенно неважно, что решается на Гайдаровском форуме, потому что существует категория людей, которую больше всего интересует то, а сколько же осталось в бутылке.

А вот про Гайдара и про этот форум, по-моему, вообще никто не думает!

На этом форуме люди, по сути, тоже произносят тосты, правда, еще не заглянув в бокал, наполненный хорошими вином.

Но ведь все они по-прежнему являются великими экспериментаторами.

Заметьте, есть люди, которые нормально мыслят, действуют и произносят в нашу с вами честь нормальные тосты.

Но есть и те, кто, как эти экспериментаторы, произносят тосты и действуют, абсолютно не задумываясь о последствиях!

Так вот я не верю им, как не верю и в их эксперименты! Мне жалко простых людей, моих соотечественников, которые в силу разных жизненных обстоятельств заглядывают в бутылку.  

По-моему, эти гайдаровцы над нами по-прежнему экспериментируют, совершенно не заботясь о последствиях своего эксперимента! Лишь бы быстренько отчитаться: дескать, вот мы приняли меры...

А что касается результата эксперимента, то они об этом не думают. Мол, ладно, об этом потом, мы еще что-нибудь придумаем. Так что грустно всё это.

Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики:

«Мерами госрегулирования пьянство побороть нельзя»

- Мерами госрегулирования пьянство побороть нельзя, а нужно менять само отношение к алкоголю.

К сожалению, телевизор очень влияет на то, что у людей лояльное отношение к алкоголю.

Смотрите, на те же новогодние праздники всегда показывают любимые фильмы нашего народа – «Ирония судьбы или с легким паром», «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и т.д.

А ведь в этих фильмах все, извините, просто бухают, и, может быть, имеет смысл не показывать их так часто?

Но помимо того, что люди в алкоголе пытаются забыть свои проблемы, они еще пьют из удовольствия.

Так что проблема пьянства будет неискоренима еще в течение долгого времени. К тому же пьют и успешные люди, просто употребляя более дорогие напитки.

А ведь человек, который сильно выпил, нуждается в помощи, и прямая задача государства - помочь ему. 

Государству надо думать не об увеличении доходов от алкогольной отрасли, а о снижении негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя.

Поэтому основной акцент государство должно делать на антиалкогольной политике: антирекламе алкоголя, ужесточении требований по отношению к продавцам и т.п.

Сергей Колесников, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, бывший зампред Госдумы по охране здоровья, заслуженный деятель науки РФ:

«Молодые люди начинают отказываться от употребления алкоголя»

- К сожалению, и само население, и особенно  правоохранительные органы подчас не соблюдают те законы, которые приняло государство.

Кто-то хоть раз видел, чтобы милиционер сделал замечание человеку, который на улице пьет пиво?

Наше общество очень толерантно к алкоголю, мало того, люди даже защищают и жалеют алкоголиков. Так вот эту толерантность надо ломать!

Кстати, сейчас многие молодые люди уже начинают сознательно отказываться от употребления алкоголя, что, конечно, очень радует.

Да и таких бизнесменов, которые принуждают друг друга обмывать любую сделку, стало значительно меньше.    

   

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//LIVE

«Эти гайдаровцы над нами по-прежнему экспериментируют!»

«Эти гайдаровцы над нами по-прежнему экспериментируют!»
Водка в России должна стоить не менее 219 рублей за пол-литра, - такова позиция Министерства экономического развития РФ. Сейчас стартовая цена поллитровки начинается со 190 рублей. Вопрос: «Такая вот борьба с пьянством?»

Раз решили про курение, давайте определим, с какой даты можно заниматься сексом!

Раз решили про курение, давайте определим, с какой даты можно заниматься сексом!
Герой одного из монологов Аркадия Райкина говорил, что пить, курить и говорить он начал одновременно. Видимо, поэтому Минздрав предложил запретить продавать изделия из табака гражданам, которые родились после 2014 года...

«Необходимой платой за выживание Запада является уничтожение России»

«Необходимой платой за выживание Запада является уничтожение России»
Вот и наступил новый 2017-й год, а 2016-й уже становится историей. Продолжаются захватывающие морозные новогодние праздники. Чем запомнился прошлый год и что можно ждать от года наступившего - об этом нам рассказывают...

«Трамп вдруг решит возлюбить и Порошенко, и бандеровцев...»

«Трамп вдруг решит возлюбить и Порошенко, и бандеровцев...»
Порошенко и Турчинов на этот раз рассудили здраво: одно дело, когда «куля в лоб», и совсем другое, если точечно прилетит «калибр». Поэтому Украина и сдвинула зоны ракетных стрельб. Об Украине, Трампе и прочем - Алексей МАРТЫНОВ:

«Фидель тогда сказал, ему очень жаль, что Россия ушла с Кубы!»

«Фидель тогда сказал, ему очень жаль, что Россия ушла с Кубы!»
В связи с кончиной Фиделя Кастро президент РФ Владимир Путин принес соболезнования кубинскому народу и назвал ушедшего из жизни политика «символом целой эпохи». О своей встрече с Фиделем Кастро вспоминает Александр ГУРОВ...

«Чем дольше всё затягивается на Украине, тем больше там будет крови!»

«Чем дольше всё затягивается на Украине, тем больше там будет крови!»
Как известно, Трамп сказал, что ненавидит «украинский вопрос». Правда, доподлинно неизвестно, почему. Может, он тайно пообщался с Парасюком, Парубием и Савченко - и после этого его стало сильно мутить? О сути - Ростислав ИЩЕНКО:

Если Турции понадобится поддержка от агрессии США, Россия в состоянии ее оказать

Если Турции понадобится поддержка от агрессии США, Россия в состоянии ее оказать
Как известно, в Сирию, на авиабазу Хмеймим, были переброшены четыре новых многофункциональных истребителя Су-35С. Пусть это чудо российской военной техники опробует себя, так сказать, не на стенде... О сути - Алексей МАРТЫНОВ:

«Господа швейцарцы, если вы еще раз позволите себе что-то подобное...»

«Господа швейцарцы, если вы еще раз позволите себе что-то подобное...»
Военные самолеты со швейцарским флагом в течение нескольких минут сопровождали самолет с российской делегацией, летевший в Перу на саммит АТЭС. МИД РФ отреагирует соответствующим образом... Вопрос: «Опять утрёмся?»

«Путин понимает: главные цели войны - система ценностей и национальные интересы»

«Путин понимает: главные цели войны - система ценностей и национальные интересы»
В МИД РФ сообщили, что Москва начинает вести контакты по Сирии с представителями команды Дональда Трампа. А тем временем одна «хромая «загорелая» утка» уже перелетела в Европу... О ситуации - Алексей ПОДБЕРЁЗКИН:

//Новости ADWILE

«Кто-то видит, как за окнами падает снег, умиляется этому и хочет прихода зимы»

«Кто-то видит, как за окнами падает снег, умиляется этому и хочет прихода зимы»
12 ноября на Руси было принято отмечать Синичкин день. В этот день предсказывали погоду на всю предстоящую зиму. Ее определяли по тому, насколько громко и дружно поют синицы... Вопрос: «Вы сторонник зимы или лета?»

«Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин»

«Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин»
В США состоялись выборы. Миллиардер Дональд Трамп победил, а путь старой ведьмы теперь - то ли больница, то ли сразу в ад. Изменится ли мир после скорого ухода нашего «загорелого» партнера? О сути - Евгений САТАНОВСКИЙ:

«Вполне возможно, удары будут наноситься с подводных лодок ракетами «Калибр»

«Вполне возможно, удары будут наноситься с подводных лодок ракетами «Калибр»
В Восточное Средиземноморье практически с гуманитарной миссией пришли тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Знающие люди с любовью называют их Петя и Кузя...

«У Клинтон, как у Собчак, тоже всё есть, а поди ж ты, в президенты захотела!»

«У Клинтон, как у Собчак, тоже всё есть, а поди ж ты, в президенты захотела!»
Собчак земную жизнь прошла до половины (а может, на две трети... ну или на одну треть), оглянулась, а сзади возвышается некий дом под номером два. Вопрос: «Если в доме долго живут животные, они становятся похожи на людей?»

«Главное, что Порошенко понимает: ему сейчас нужно молиться...»

«Главное, что Порошенко понимает: ему сейчас нужно молиться...»
Бывает, надел вышиванку - и уже иностранец! А уж если говоришь на мове и был на «майдане», то вообще герой! Но вот 74% жителей Украины заявили об ухудшении экономического положения. О ситуации размышляет Ростислав ИЩЕНКО:

«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»

«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»
Апелляционный суд Нью-Йорка заслушал аргументы сторон относительно проведения нового процесса по делу гражданина России Виктора Бута, отбывающего тюремное заключение в США. Вопрос: «Россия и «за бугром» защищает своих граждан?»

//новости MIXADVERT.com

«Список стран-участниц ОДКБ со временем вполне можно расширить»

«Список стран-участниц ОДКБ со временем вполне можно расширить»
Правительство РФ одобрило соглашение государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения. Вопрос: «У ОДКБ есть перспектива расширения?»

«Машина с мигалкой - это как пьяный мужик, который в магазине лезет без очереди»

«Машина с мигалкой - это как пьяный мужик, который в магазине лезет без очереди»
В Госдуме предлагают законодательно закрепить спецсигналы только за автомобилями президента и премьер-министра, а также экстренных служб полиции и скорой помощи. Вопрос: «Если мигалка мигает, значит это кому-нибудь нужно?»

«Понятно, деньги вузам очень нужны, но не нужно, чтобы это было самоцелью»

«Понятно, деньги вузам очень нужны, но не нужно, чтобы это было самоцелью»
Министерство образования и науки России намерено расширить практику по созданию групп для дошкольников в высших учебных заведениях. Вопрос: «Можно ли получить качественное образование в наших платных вузах?»

«Чем меньше будет роль «Газпрома» в нашей экономике, тем здоровее она станет!»

«Чем меньше будет роль «Газпрома» в нашей экономике, тем здоровее она станет!»
Экспорт российского газа в Европу продолжает бить рекорды. Туда поступают объемы, которые раньше фиксировались только в самые холодные зимние дни. Вопрос: «Какова роль «Газпрома» в экономике нашей страны?»

«Если президент призывает, значит у него уже накипело!»

«Если президент призывает, значит у него уже накипело!»
Президент РФ Владимир Путин призвал органы власти, в том числе правоохранительные органы, расширять диалог и взаимодействие с бизнес-сообществом. Вопрос: «Как за последнее время изменились отношения государства и бизнеса?»

//Новости партнеров

«Если бы у нас работало абсолютно всё, то президент бы не высказывал...»

«Если бы у нас работало абсолютно всё, то президент бы не высказывал...»
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране набраны хорошие темпы развития массового спорта, но нужно двигаться дальше. Вопрос: «Массовость и поощрение успехов - вот главное для развития спорта в стране?»

«Разместив у себя ПРО, страна автоматически становится мишенью для удара!»

«Разместив у себя ПРО, страна автоматически становится мишенью для удара!»
Россия констатирует факт угрозы ее национальной безопасности со стороны американской ПРО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вопрос: «Системы противоракетной обороны США совсем не для обороны?»

«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»

«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»
Представитель Госдепа Джон Кирби сменил Псаки на этом посту, а там, как известно, дураков почти не держат. И вот он, как мог, порассуждал о действиях РФ в Сирии, а зря, потому что об этом «АН» рассказал Евгений САТАНОВСКИЙ:

Путин очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее!

Путин очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее!
Настоящей трагедией назвал Госдеп США отказ России сотрудничать в ядерной области. Врут, конечно, но все равно приятно! О сиянии атома размышляет публицист, политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры