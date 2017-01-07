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«Необходимой платой за выживание Запада является уничтожение России»

7 января 2017, 22:22 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

«Необходимой платой за выживание Запада является уничтожение России»

Вот и наступил новый 2017-й год, а 2016-й уже становится историей. Продолжаются захватывающие новогодние праздники. Чем запомнился прошлый год и что можно ждать от года наступившего - об этом нам рассказывают...

Вот и наступил новый 2017-й год, а 2016-й уже становится историей. Продолжаются захватывающие морозные новогодние праздники. Чем запомнился прошлый год и что можно ждать от года наступившего - об этом нам рассказывают... 

 

Александр Залдостанов (Хирург), лидер мотоклуба «Ночные волки»:

«Нам нужно обрести общую цель»

- Вот и ушел 2016-й год. Что ж, были в нем и человеческие трагедии, которые все мы отчетливо увидели особенно в конце ушедшего года.

Но, думаю, что в ушедшем году были и приобретения в виде осмысления цели, которую все мы должны найти. Конечно, 1-е января - это слишком тонкий рубеж, который не способен мгновенно оградить старое от нового.

И все же, оглянувшись на ушедший год со всеми его бедами и человеческими трагедиями, я бы хотел поделиться одним важным выводом, который сделал именно в 2016-м году: всей нашей стране и всем нам нужно обрести общую цель.

Да, именно цель, дающую пищу для подвига и силы идти дальше, иначе все разговоры про единство, сплочение и наше общее будущее будут просто очередной пустой трепотней!

«Аудитория заполнила пространство до горизонта»

Кстати, в августе прошлого года мы попытались сформулировать эту цель на байк-шоу в Севастополе, кульминационную часть которого назвали «Пятая империя».

Помню, когда я начинал готовить это байк-шоу, то все пугались самого названия. Многим казалось, что «Пятая империя» - это звучит очень зловеще, что это страшно, тем более для кульминации...

Но у нас это действительно получилось, и аудитория заполнила все пространство до горизонта! На этом пространстве мне хотелось визуализировать символ этой империи, который в финале вырастал под самые небеса...

«Осмыслить прошлое, понять настоящее, заглянуть в будущее...»

Это стало попыткой осмыслить прошлое, понять настоящее, заглянуть в будущее и найти свой путь, ту дорогу, по которой, образно говоря, будут ехать наши мотоциклы, увлекая за собой молодое поколение, не пожелавшее встраиваться в предлагаемый нашей стране конец света.

И этот посыл неожиданно «выстрелил» почему-то в декабре прошлого года, когда «Раша тудей» опубликовала мое обращение по поводу дополнения к гербу России, где я предлагал обрамить двуглавого орла колосьями СССР, увенчав вершину звездой Победы.

Я очень хотел, чтобы об этом узнала вся наша страна, и у меня это получилось!

«Россия для них, как бельмо на глазу!»

Для меня понятно, что сейчас Россия для Запада является целью номер один. Это не Китай, не Иран, не Сирия, а именно мы! Необходимой платой за выживание Запада является уничтожение России, и они от нас не отступят.

Ведь мы не вписываемся в их шаблон. Россия для них, как бельмо на глазу! Так что понятно, что у нас в будущем должна быть одна общая цель.

«Выиграть битву за Русское будущее!»

Прежде всего, сегодня мы должны пожелать друг другу стойкости, храбрости и той готовности, чтобы наш бронепоезд, который стоит на запасном пути, в любой момент мог сорваться с места и, преодолевая создаваемые врагами трудности, ринуться вперед и выиграть битву за Русское будущее!

Я думаю, это то, к чему мы должны быть готовы и что предстоит всем нам впереди!

Я уверен, что об этом должны знать все - и те, кто, извините, жрет вино по тысяче евро за бутылку, те, кто находятся в органах власти, составляя элиту государства, и те, кто работает у станка. Все мы должны понимать и осознавать это.

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«Необходимой платой за выживание Запада является уничтожение России»

«Необходимой платой за выживание Запада является уничтожение России»
Вот и наступил новый 2017-й год, а 2016-й уже становится историей. Продолжаются захватывающие морозные новогодние праздники. Чем запомнился прошлый год и что можно ждать от года наступившего - об этом нам рассказывают...

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