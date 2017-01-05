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«Хотелось бы, чтобы в наступившем году было меньше гробов!»

5 января 2017, 13:13 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

«Хотелось бы, чтобы в наступившем году было меньше гробов!»
Фото: volglib.ru

Вот и наступил новый 2017-й год, а 2016-й уже становится историей и уходит все дальше и дальше. Продолжаются захватывающие новогодние праздники. Чем запомнился прошлый год и что можно ждать от года наступившего - об этом нам рассказывают...

 

Станислав Говорухин, председатель комитета Госдумы по культуре, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, кинорежиссер, актер, продюсер, народный артист России:

«Избрание Трампа, Болгария, Франция...»

- От наступившего года, честно говоря, я не жду чего-то особенно хорошего, хотя некоторые признаки некоего улучшения общей атмосферы, конечно, есть...

Это избрание Трампа, Болгария, Франция, Молдова... то есть что-то такое, что все-таки внушает определенную надежду.

Что касается прошедшего года, то он, конечно, был тяжелым, и хотелось бы, чтобы в наступившем году было меньше гробов.

«Надо бы время от времени отрубать Интернет»

Да, я в курсе, что советник президента РФ по Интернету Герман Клименко предупредил о возможном отключении России от мировой Сети.

Но я вообще ничего не понимаю в Интернете и не пользуюсь им. То есть живу без этого и неплохо себя чувствую.

А если политолог Сергей Михеев говорит, что надо бы время от времени отрубать Интернет на недельку с тем, чтобы те, кто в нем живет и постоянно варится, немного приходили в себя, то я с этим полностью согласен! 

«Мы - многонациональный русский народ!»

По-моему, ситуация в мире складывается так, что если раньше во всем были виноваты евреи, то сегодня во всем виноваты русские. Ну что ж, бывает, и я думаю, что мы и это переживем.

Зато мы теперь с евреями, а они народ умный. Так что разберемся...

Станем ли все мы со временем «россиянами» или все-таки останемся русскими? Знаете, по-моему, внутри мы будем россиянами, но для всего мира все равно останемся русскими.

Как мы были русскими - и киргизы, и чеченцы, и татары, и башкиры, и евреи, так все и останемся русским народом.

И здесь за словом «русский» нет ни капли национальной окраски. Просто все мы - многонациональный русский народ.

И весь мир знает, что у нас есть разные народы, но зовут-то всех нас именно русскими.

«А если у нас проходят некие «гадкие» выставки...»

А если у нас проходят некие «гадкие» выставки, то, конечно, граждане имеют полное право протестовать.

Но если некоторые из них ведут себя как дикари, так это чистой воды вандализм. А если они стоят с плакатом, пишут аргументированные статьи, выступают по радио и на телевидении, наконец, обращаются в суд, то они действительно ведут себя именно как граждане цивилизованной страны.

Что ж, во всем мире дело обстоит именно так. Никто же не врывается, скажем, на выставку фотографий и не обливает их мочой. Если, конечно, он не сумасшедший...  

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