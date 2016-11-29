«Фидель тогда сказал, ему очень жаль, что Россия ушла с Кубы!»

В связи с кончиной Фиделя Кастро президент РФ Владимир Путин принес соболезнования кубинскому народу и назвал ушедшего из жизни политика «символом целой эпохи».

О своей встрече с Фиделем Кастро вспоминает генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ:

«Хочу выразить соболезнование кубинскому народу!»

- С огромной горечью я узнал (это я говорю абсолютно искренне) о смерти Фиделя Кастро! Это был уважаемый и любимый мною человек, настоящий лидер.

Я хочу выразить соболезнование всему кубинскому народу, который люблю с детства, и, конечно, родственникам Фиделя Кастро!

Мир потерял одного из крупнейших философов, тактиков и стратегов, которому удалось не только избежать более 600 покушений на жизнь, но и сохранить свое государство, - и это в условиях той изоляции, которую устроил ему капиталистический мир во главе с США!

«Я мечтал увидеть Фиделя Кастро!»

Революция на Кубе совпала с моей юностью, это было начало 60-х годов. У нас в стране было очень много кубинцев, помню, мы носили кубинские береты со значками, пели песню «Куба — любовь моя!»...

То есть тогда в СССР был такой ажиотаж, самая настоящая радость по поводу кубинской революции. Потом я, конечно, повзрослел, но и всё равно, как все, продолжал хорошо относиться к Кубе и кубинцам.

И с той самой поры я мечтал увидеть Фиделя Кастро! Но как же его увидишь - я здесь, а он за девять тысяч километров...

«На Кубу была направлена делегация»

И вот спустя годы, когда я уже работал в Думе, то на 60-летие Великой Победы над фашистами на Кубу была направлена парламентская делегация, которую возглавляла зампред Госдумы Любовь Слиска.

Слиска, как всегда, собрала консультантов, и ей порекомендовали взять на Кубу генералов. Она и взяла меня и еще двух депутатов, которые тоже были в этом звании.

Консультанты также порекомендовали, чтобы мы были в форме, потому что Фидель, по их словам, любит форму...

Вот мы и взяли летнюю форму - пиджаки, рубашки, фуражки, и на всякий случай я еще прихватил пилотку, ведь там же жара.

«Подходит Рауль Кастро и, улыбаясь, спрашивает...»

На Кубе нас встретили просто потрясающе! Как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать! Нас приняли как родных братьев, и даже лучше!

И вот сам военный парад... Помню, мы, три русских генерала, сидим в форме, температура воздуха - плюс 32 градуса, подходит Рауль Кастро и, улыбаясь, спрашивает по-русски: «Ну как, не холодно?» Мы говорим, да нет, ничего, всё нормально...

«Товарищ генерал, что же вы делаете у себя в стране!»

На самом параде меня поразило вот что... Во-первых, собралось очень много народу. А во-вторых, это все-таки наша Победа, но кубинцы организовали парад именно в честь нашей Победы, - и это несмотря на то, что Россия бросила Кубу!

Да, мы бросили их в 1991 году! Кстати, когда в 1991 году власть у нас переходила в руки «демократов», ко мне в посольстве Кубы подошла одна женщина, сотрудница...

Так вот она сказала: «Товарищ генерал, что же вы делаете у себя в стране! Вы же делаете капитализм, от которого мы уже отошли... Поверьте, вы будете об этом жалеть».

«Она работала на плантации»

Она рассказала мне, что сама работала на плантации, прекрасно помнит, как их эксплуатировали, как они голодали, и у них вообще не было права голоса.

Мне очень запомнилось, как она сказала, что и у нас будет то же самое, что и в России люди будут голодать и будет бесправие.

Я очень часто вспоминаю эту женщину из посольства Кубы в Москве, и ведь многое из того, что она тогда сказала, к сожалению, сбылось...

«Я ощутил желание сделать для Фиделя что-то хорошее...»

И вот мы у Фиделя Кастро! Знаешь, я не люблю все эти слова — «аура», «энергетика» и всю эту болтовню, и тем не менее с первых же минут почувствовал, что от него просто веет уважением и каким-то всепониманием.

Более того, я тогда вдруг ощутил желание сделать для Фиделя что-то хорошее, как-то помочь ему, честное слово!

Клянусь, я даже поймал себя на мысли, что вот если бы надо было защитить его от пули, то я бы сделал это просто не задумываясь!

То есть Фидель Кастро был настолько обаятелен, настолько притягивал к себе...

«Правда, оружия у нас маловато...»

Чем Фидель меня поразил - так это абсолютным знанием обстановки в мире! А в это время как раз США должны были бомбить Ирак и вроде бы готовились к бомбежкам Ирана...

Фидель тогда очень четко обрисовал картину на Ближнем Востоке. Он сказал, что американцы не посмеют бомбить Иран потому, что тогда воспрянет весь мусульманский мир и Латинская Америка поддержит его.

Помню, Фидель тогда сказал, что они у себя в Латинской Америке пока, слава богу, знают, что делают. «Правда, оружия у нас маловато, - посетовал он, - но мы с этим справимся и не дадим американцам своевольничать в Латинской Америке».

А еще Фидель тогда сказал, ему очень жаль, что Россия ушла с Кубы, что это стратегически неправильно.

«Разве с такими идиотами можно дружить или воевать?»

Фидель Кастро был с нами очень конкретен. Помню, потом говорит, что любит сильного и умного противника, с которым действительно интересно противоборствовать.

«А что такое, - спрашивает Фидель, - Буш-младший?» - и просит помощника принести какой-то американский журнал. Тот принес. Фидель попросил открыть его на такой-то странице...

Оказывается, в журнале было написано, что Буш-младший лечился от алкоголизма. И тогда Фидель усмехнулся: «Разве с такими идиотами можно дружить или воевать?»

«У меня снова появилось ощущение...»

И, знаешь, когда мы прощались, у меня снова появилось ощущение, что передо мной, ну не Бог, не царь... а какой-то невероятно умный, потрясающе добрый, знающий человек с открытым отеческим взглядом.

Он абсолютно не играл, говорил так, как есть, и поэтому я счастлив, что мне удалось осуществить мечту своей юности и увидеть Фиделя Кастро!

«Корреспонденты спрашивают: люди там с помоек питаются?»

Когда мы вернулись с Кубы, к нам сразу кинулись корреспонденты (их и тогда в Думе было аккредитовано очень много) и спрашивают: ну как там, что там - сплошная нищета, люди с помоек питаются?

А я должен сказать, что мы ходили там по набережной и днем, и вечером и видели, что в Гаване такая же молодежь, как и у нас, в джинсах, в майках, под гитару песни поют...

Мы не видели там ни голодных, ни нищих, которые ищут пропитание по помойкам.

Меня тогда поразили лица кубинцев - жизнерадостные и открытые, приятный взгляд, чего я бы не сказал в тот временной период о России, где на лицах моих соотечественников нередко читалась злоба, был виден тусклый взгляд, и люди были готовы друг друга чуть ли не измордовать.

«Почему бы не опубликовать то, что сказал депутат?»

Повторяю, я не видел, чтобы на Кубе люди рылись на помойках. Вот и рассказал корреспондентам, что больше всего мне запомнились приветливые лица кубинцев, их веселое поведение, вечером поют, словом, нормальные люди, которые живут в радости.

Там по-прежнему любят русских, очень многие знают русский язык, много наших девчонок туда вышли замуж и остались...

Так вот из того, что я сказал, вообще ничего опубликовано не было! Что ж, тогда я еще раз сделал вывод, что «пятая колонна» в России существовала и существует. Думаю, что она не исчезла и сегодня...

Ну почему бы не опубликовать то, что сказал депутат, который видел всё своими глазами? Почему не рассказать это русским людям, которые любят кубинцев и которые тогда воспитывались на кубинской революции?

Нет, увы, не рассказали. А вот если бы я сказал, что там все питаются с помоек, еле-еле передвигаются, у всех рахит, а Фидель Кастро - это вообще идиот, то это опубликовали бы сразу!

«Россия сегодня немного повторяет Кубу»

Хочу подчеркнуть, что я рад тому, что видел Фиделя Кастро, и очень огорчен по поводу его смерти, хотя понимаю, что ему было 90 лет и это физиологическая неизбежность.

Мир уже сегодня оценивает и еще оценит его вклад не просто в революционное движение, а в обустройство государства в условиях дикой изоляции, что для нас, кстати, сегодня тоже очень важно.

Ведь Россия сегодня, если так можно сказать, немного повторяет ту Кубу, которая была. Ведь нас сегодня тоже везде блокируют, отовсюду гонят, пытаются и унизить, и спровоцировать...

Если уж Куба, не имея своих полезных ископаемых, окруженная морями, блокируемая кораблями, выжила в таких условиях и, например, сумела развить удивительную медицину, то нам, как говорится, сам бог велел выстоять!

«Офицер получает таблетку»

С огромным удивлением я тогда узнал, что кубинский военный, офицер, которому исполнилось 40 лет, переступая порог командно-пропускного пункта воинской части, в которой он служит, получает таблетку от холестерина.

Это делается для того, чтобы у него были чистые вены, чтобы хорошо ходила кровь. Кстати, мы эти таблетки тоже тогда через посольство себе достали, ну и на год хватило...

То есть при таком тяжелейшем положении государство в лице Фиделя Кастро заботилось об армии, о людях, и офицер обязательно получал таблетку и шел служить дальше!

«Фидель сидел, облокачиваясь на подлокотники»

Помню, разговаривая с нами, Фидель сидел, облокачиваясь на подлокотники - то на один, то на другой...

Когда он говорил, то обязательно жестикулировал. Конечно, не так сильно, как раньше, когда выступал, скажем, на каких-то международных форумах...

Когда Фидель говорил о политике, у него сразу загорался взгляд, он просто преображался!

Вот, помню, он спокойно говорит о быте, о жизни... но как только речь заходит об Америке, о политике, он тут же преображается, поднимает голову, начинается жестикуляция... То есть это трибун, вождь, который рожден быть таковым!