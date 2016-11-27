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«Чем дольше всё затягивается на Украине, тем больше там будет крови!»

27 ноября 2016, 23:59 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

«Чем дольше всё затягивается на Украине, тем больше там будет крови!»
Фото: clubinka.org

Как известно, Трамп сказал, что ненавидит «украинский вопрос». Правда, доподлинно неизвестно, почему... Может, он тайно пообщался с Парасюком, Парубием и Савченко - и после этого его стало сильно мутить?

О ситуации размышляет президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель Международного информационного агентства «Россия сегодня» Ростислав ИЩЕНКО:

 

«Какое отношение Трамп имеет к Украине?»  

- Каковой может быть реакция Трампа, если Украина, как вы говорите, начнет рассыпаться?

Во-первых, Украина уже начала сыпаться, причем давно, еще в 2014 году. А во-вторых, какое отношение вообще Трамп имеет к Украине? Так что никакой его реакции не будет.

Да, он говорил, что ненавидит «украинский вопрос», но даже если бы он его не ненавидел... Знаете, у него сейчас и своих проблем полно!..

Ну рассыпается Украина - и рассыпается, это не его проблема, не он это начинал, не ему за это отвечать.

«Миллиард долларов для Украины - это не финансирование»

А если какие-то силы будут склонять Трампа продолжать дальше финансирование Украины, будут обещать подкинуть миллиард или подкинут...

Знаете, «пообещать» и «подкинуть» - это разные вещи. А миллиард долларов для Украины более, чем на год, - это не финансирование...

Это все равно, что дать человеку 10 копеек, предложить ему сходить в кино, покушать мороженого, покататься на карусели и вообще ни в чем себе не отказывать.

«Не чеши - и беспокоить не будет!»

Да, Порошенко недавно сообщил, что он говорил с Трампом о том, что его беспокоит Донбасс, правда, об этом разговоре не поступало каких-либо подтверждений ни от Трампа, ни от его окружения...

Этого никто не опровергал, но и не подтверждал. А поскольку Порошенко вообще по жизни несет всё, что угодно, то это может быть как правдой, так и неправдой.

Понимаете, если я вам позвонил и сказал, что меня беспокоит Донбасс, то вы можете меня заинтересовано выслушать, можете сказать «не чеши - и беспокоить не будет», а можете вообще промолчать и подумать, а чего он мне звонил-то, может, сказать чего хотел?

То есть если Порошенко чего-то там сказал Трампу про Донбасс, это совсем не значит, что Трамп это услышал, даже если разговор действительно был...

«Я каждый день чего-то с кем-то  обсуждаю»

А вот если бы Трамп проявил малейшую заинтересованность или сказал по этому поводу хоть что-то, то формулировки в порошенковском изложении были бы совершенно другими...

Тогда было бы - «мы с Трампом обсудили проблему Донбасса и президент США меня поддержал», а не «я с кем-то чего-то обсудил»...

Знаете, я каждый день чего-то с кем-то обсуждаю, но это же не значит, что люди, с которыми я чего-то обсуждаю, со мной во всем согласны.

«Власти Киева от рождения находятся в лёгком недоумении»

Находятся ли власти Киева в каком-то легком недоумении от результатов выборов в США?

Знаете, власти Киева от рождения находятся в лёгком недоумении и вообще не понимают, что происходит вокруг них!

Там же половина со справками, а второй половине справки не выдали просто потому, что за ними не обращались.

Так что я не думаю, что власти Киева сейчас как-то особо страдают по поводу того, что в США победил Трамп.

«Они в это искренне верят!»

Знаете, у всех этих евроинтеграторов на Украине, причем независимо от того, находятся ли они во власти или давно питаются с помойки, позиция одинаковая: все равно США будут нас поддерживать, и мы вступим в Евросоюз.

Что бы ни происходило вокруг, например, даже если мы проснемся утром и обнаружим вместо США пролив между Канадой и Мексикой или даже если Евросоюз вдруг самоликвидируется, все равно на Украине будут говорить: «США нас поддержат, и мы вступим в Европейский союз!»

Более того, они не только это говорят и будут говорить, - они в это искренне верят!

То есть эти люди настолько искренне верят в то, что Европа и Америка решат все их проблемы, что ради этого уничтожили собственную экономику и перебили несколько десятков тысяч человек собственного населения, а порядка восьми миллионов, если не больше, уже покинули страну.

«Не только они на Украине, но и пол-Москвы ходили и говорили...»

Поэтому что там происходит с Трампом, а что в США - это так, мелкая неприятность отдельных политических деятелей с Украины.

Кстати, это не только они на Украине, но и пол-Москвы ходили и говорили: «Мы точно знаем, Клинтон будет президентом: мировая закулиса все решила».

Повторяю, для них это - легкая неприятность, хотя они слишком некрасиво вели себя по отношению к Трампу. Но ведь они считают, бог с ним, там всё забудут, а мы сейчас приедем в Штаты, скажем, как его любим...

А вот для украинского политикума в целом, особенно для тех, кто не успел серьезно засветиться какими-то инвективами в адрес Трампа, наоборот, всё это даже приятно.

Они думают: ну вот сейчас-то Трамп прогонит всех этих мерзавцев, которые его обижали, и поставит нас на их место!

«У США была задача втянуть Россию в оккупацию Украины»

Если говорить о каких-то генеральных целях США на Украине, то есть целях стратегических, которые были направлены на выигрыш глобального противостояния, то, безусловно, американцы их не достигли.

По сути, там было две цели. Во-первых, полностью разорвать все возможности торгово-экономического сотрудничества ЕС и России, переключить ЕС на США и на их партнеров и в газовом потреблении, и энергоносителей вообще, таким образом обнулив для «Газпрома» две трети бюджета и, соответственно, серьезно подорвав экономику Российской Федерации.

И, во-вторых, втянуть Россию... ну, я даже не скажу — в боевые действия, потому что вряд ли бы то, что могло происходить, было бы длительными и широкомасштабными боевыми действиями между Россией и Украиной.

То есть у США была задача втянуть Россию в оккупацию Украины, в результате чего РФ несла бы ответственность и за эту территорию, и за население с отсутствующей промышленностью, причем далеко не всё это население дружелюбно настроено к Москве.

«У России не хватало бы сил противостоять США»

То есть Россия расходовала бы на всё это свои ресурсы, которые отнюдь не бесконечны, тем более в условиях, когда российский бюджет, кроме всего прочего, не досчитывается очень серьезных поступлений.

Тогда бы у России просто не хватало сил противостоять США в стратегических точках, скажем, таких, как сейчас Сирия.

Ну и Америка решила бы свои глобальные проблемы, а потом думала, что делать с Россией - добивать, не добивать и т.п.

Так что этой цели США, безусловно, не достигли. Но какие-то промежуточные цели американцами все же достигнуты были, допустим, создание на Украине проблем и для России, и для Европы.

Ведь понятно, что и Россия, и Европа, кроме всего прочего, являются экономическими и политическими конкурентами США...

И все же я не могу сказать, что американцы создали там больше проблем для нас, чем для себя. Но мы-то вообще не хотели никаких проблем...

«Американцы уходят с Украины, как в свое время уходили немцы»  

Знаете, еще в 2014-м году я сказал, что США уже проиграли Украину. Как американцы оттуда будут уходить - это уже дело десятое. Повторяю, США Украину уже проиграли, но это не значит, что мы ее выиграли...

Ведь в реальности американцы уходят с Украины, как в свое время уходили немцы, то есть оставляя за собой выжженную землю, полностью разрушенное хаотизированное пространство.

А опять-таки у России не резиновые ресурсы, по сути, их просто нет для того, чтобы потянуть еще одну, сопоставимую с российской, экономику.

Да, сейчас, конечно, украинская экономика представляет собой жалкие проценты от российской, где-то порядка 10 процентов.

Но потенциально, скажем, при развале Советского Союза экономики России и Украины были сопоставимы.

«Гуманитарных конвоев на всю Украину не хватит!»

Так вот для того, чтобы уровень жизни на Украине был хотя бы отдаленно сопоставим с российским, чтобы народ оттуда не разбегался, эту экономику надо восстанавливать.

Что я имею в виду? Люди должны сами себе зарабатывать на жизнь, и их нельзя все время кормить только с помощью гуманитарных конвоев.

Знаете, гуманитарных конвоев на всю Украину не хватит, тут даже на Донбасс не хватает!..

Но у России все равно сейчас нет реальных ресурсов для того, чтобы каким-то образом контролировать и цивилизовать это пространство.

«Если ликвидировать этот хаос вооруженным путем...»

А как только на этой территории наступит хаос, данный вопрос, конечно, встанет в полный рост. Знаете, хаос на границах допускать никак нельзя, потому что это, мягко говоря, огромные проблемы.

Но и ликвидировать этот хаос как-то иначе, нежели вооруженным путем, тоже не получится. Но если все-таки ликвидировать этот хаос вооруженным путем, то ты уже попадаешь на территорию Украины, а как только ты туда попал, возникает вопрос: что с этим делать дальше?

Просто навести там какой-то порядок и уйти для того, чтобы через 10 лет столкнуться с тем же бардаком... ну это как-то некрасиво.

Остаться, каким-то образом присоединить территории и наводить там порядок? Но на это опять-таки не хватает ни ресурсов, ни возможностей...

«США проиграли Украину, но и Россия ее не выиграла...»

То есть сегодня Россия просто не потянет эту штангу. Вот и получается, что США проиграли Украину, но и Россия ее не выиграла...

Вот Украина и повисла в таком непонятном, межумочном состоянии, безусловно, являясь проблемой для всех — для Трампа, для Меркель, для Путина, для США... для Германии, для России, Франции и для всех остальных.

Получается, что Украина сегодня - это такой enfant terrible мировой политики...

Или, знаете, иногда в шахматах бывает, когда ваша собственная пешка мешает не только противнику, но и вам, и лучше бы ее вообще на доске не было! Вот Украина сейчас именно такая пешка...

«Банды на Украине, как в Сомали, могут бегать десятилетиями»

А вот что там будет дальше, мне абсолютно понятно. На Украине будет хаос и перестрелка, будет и большая кровь.

Вот если бы это случилось раньше, то, может быть, крови было бы меньше, поскольку не успели так экономику развалить. То есть раньше, возможно, каким-то образом там и удалось бы стабилизировать ситуацию.

Чем дольше всё это затягивается на Украине, тем глубже там будет хаос и тем больше будет крови.

Понятно, что всё это не за горами и что это будет в любом случае. Не понятно, как из этого выходить, потому что за счет внутреннего ресурса выйти уже невозможно, так как у Украины его уже просто нет.

Все эти банды на Украине, как в Сомали, могут бегать десятилетиями, причем если их просто отбросить, обнести забором и никуда из-за этого забора не выпускать.

«Трамп не собирается за счет США решать проблемы на Украине»

Но ведь и внешнего ресурса на Украину тоже не хватает. Да, это можно было бы решить совокупными усилиями, но на сегодня Евросоюз попросту не готов ни к таким переговорам, ни к совокупным усилиям по наведению порядка и нахождения для Украины некоего компромиссного варианта.

Что касается США, ну, посмотрим, что нам потом скажет Трамп, однако нынешняя администрация США была ко всему этому абсолютно не готова.

Да я и не уверен, что для Трампа Украина опять-таки будет ближайшим светом в окошке. У него есть более серьезные проблемы, которые стоят перед его страной.

И вообще, Трамп же не собирается за счет США решать и наши, и европейские проблемы на Украине, и, кстати, поэтому он вполне может поторговаться вокруг этого вопроса.

«Допустим, разогнать нацистов - это еще можно...»

То есть пока для Украины не видно какого-то выхода из этого мрачного будущего. Но я надеюсь, что нам придется искать этот выход не десятилетия, а, может быть, все-таки годы.

И тем не менее, каким-то особым оптимизмом здесь пока страдать не приходится.

Ну, допустим, разогнать нацистов, навести какой-никакой полицейский порядок — это еще можно, но вот какие-то решения, что делать дальше - этого я пока не вижу...

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