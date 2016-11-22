Если Турции понадобится поддержка от агрессии США, Россия в состоянии ее оказать

Как известно, в Сирию, на авиабазу Хмеймим, были переброшены четыре новых многофункциональных истребителя Су-35С. Пусть это чудо российской военной техники опробует себя, так сказать, не на стенде...

Вот и египетский генерал Гамаль Мазлюм заявил, что присутствие дружественной России поможет арабским странам, сталкивающимся с проблемой терроризма, в борьбе против экстремистских группировок...

О сути происходящего - директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ:

«На месте «игиловцев» и американцев я бы уж точно не смеялся...»

- Да, сейчас в Средиземном море находится очень впечатляющая наша военно-морская армада во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» и авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Да, я знаю что их прозвали Петя и Кузя...

Что ж, «Петя» и «Кузя» - это, конечно, смешно, но я бы на месте «игиловцев» сильно не смеялся. И на месте американцев - уж точно бы не смеялся. И даже на месте турок... ну, турки — ладно, с турками помирились...

«Сирия для турок - за углом»

По-моему, сейчас довольно-таки хорошо восстановлены отношения России и Турции, есть понимание по ряду актуальных вопросов региональной политики, - и это несмотря на то, что летом было такое серьезное обострение.

Но, с другой стороны, Сирия для турок - это соседнее государство, что называется, за углом...

Поэтому Турция как страна, которая претендует на региональное лидерство, в любом случае обязана участвовать во всем, что происходит у ее границ, иначе она не будет региональным лидером. Соответственно, и танки на границе с Ираком, и другие меры...

«Турцию почти четверть века держали в «приемной» Евросоюза»

Да, Эрдоган заявил, что Анкара прорабатывает вопрос о вступлении в ШОС, но, знаете, по-моему, это некий риторический привет Брюсселю и Вашингтону...

Ведь Турцию почти четверть века держали в «приемной» Евросоюза, к тому же сегодня уже сам ЕС превратился в некое аморфное политическое образование.

Более того, Евросоюз теперь утратил свою привлекательность для Турции, поэтому вполне логично, что возникла идея ее участия в ШОС.

«Турецкий лидер способен на замечательные слова!»

Мы видим те авансы, которые за последние полгода были выдвинуты Турцией в отношении России, когда между нашими странами произошло определённое потепление и были принесены извинения за наш сбитый самолет.

Да, конечно, турецкий лидер способен на всякие замечательные и красивые слова!.. И все же хотелось бы больше дел... Но я надеюсь, что мы увидим и их!

«Это форма давления на Эрдогана»

А вот то, что американцы вывозят дипломатов из Стамбула, видимо, говорит о том, что таким образом они тоже пытаются давить на Турцию.

Ведь Эрдоган сегодня занимает довольно независимую позицию, прежде всего, обусловленную национальными государственными интересами, а не интересами НАТО или Вашингтона, который в этом регионе тоже проводит свою политику.

Так что исход из Турции дипломатов США - это такая форма давления на Эрдогана. Дескать, раз мы вывозим дипломатов, значит в любой момент сможем по вам выстрелить!

И все же я не думаю, что подобное может произойти...

«То, что происходит в Турции, прямо касается и России»

Кстати: системы российской ПВО, которые сегодня дислоцированы и в Сирии, и в Армении, и в Крыму, естественно, связаны между собой.

Так вот Россия, находясь с Турцией в определенном союзническом режиме, в состоянии защитить и Стамбул, если того потребуют обстоятельства...

И дело тут не в некоей «теплой стадии» и какой-то новой «дружбе» с Эрдоганом, а в том, что Россия - это ведущая региональная держава на евразийском континенте, и то, что происходит в соседнем, граничащем с нами государстве - Турции, нас тоже прямо касается.

То есть если Турции понадобится дополнительная поддержка от возможной американской агрессии, я думаю, что Россия будет в состоянии ее оказать.

«США испортили отношения не только с Россией...»

Да, понятно, Турция - это член НАТО, но ведь американцы вывозят оттуда дипломатов... Ну и как это вообще соотносится с членством Турции?

Дело в том, что уходящая администрация Барака Обамы всё переломала и перепортила, действуя просто как слон в посудной лавке!

Ведь США испортили отношения не только с Россией, но и больше, чем с половиной мира. Вот они сейчас активно ставят под сомнение итоговый Хельсинский акт 1972 года, а по сути, всё послевоенное устройство мира.

Причем они делают это, а сами периодически обвиняют в этом нас, дескать, Россия сама всё ломает...

«США закрыли глаза на нелегитимный развал СССР»

США перманентно упрекает нас за Крым, который два года назад воссоединился с Россией, вернулся в родную гавань...

А вот, скажем, на нелегитимный развал СССР, случившийся 25 лет назад, они не только закрыли глаза, но еще и рукоплескали этому, а где-то еще и пытались тушить пожар своим собственным «нобелевским керосином».

Что это, если не пересмотр границ в Европе после Второй мировой войны? А уничтожение Югославии - разве это не пересмотр, не перекройка границ? А возникновение косовского прецедента - это что такое?

«Идет информационная война»

Что ж, к сожалению, всё складывается так, как складывается. Но я уверен, что обойдется без какого-то серьезного силового столкновения и всё ограничится демонстрацией возможностей.

А раз нет прямого военного столкновения - ну и слава богу! Но все прекрасно знают, что идет информационная война, и то, что Запад постоянно говорит о неких разбомбленных нами госпиталях в Алеппо, абсолютно точно ложится в режим этой инфовойны.

Да, они не замечают в своем глазу бревна, однако в чужом под увеличенным стеклом видят соринки...

«Это и есть самое простое правило»

Что ж, это и есть самое простое правило любой информационной войны, начиная со времен, когда 2,5 тысячи лет назад появилась первая газета, высеченная на камне, или с глиняных табличек Вавилона, - и заканчивая сегодняшними днями.

Единственная разница лишь в каких-то средствах доставки и носителях, а смысл абсолютно тот же. Газеты - это же первый инструмент любой информационной войны, начиная с ветхозаветных времен!

«Надеюсь на здравый смысл»

Что касается каких-то прогнозов, то я все-таки надеюсь на здравый смысл и на разум всех участников, игроков.

Ведь разумных людей гораздо больше, в том числе и среди элитариев, среди людей, принимающих решения, чем каких-то безумных фанатиков...