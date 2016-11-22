Если Турции понадобится поддержка от агрессии США, Россия в состоянии ее оказать

СРОЧНО
|22.11 22:55  СМИ: Трампа и Клинтон финансировал украинский миллиардер |22.11 22:25  ЦСКА не попадет в плей-офф Лиги чемпионов |22.11 20:05  Российский Центробанк решил, что МФО нуждаются в жестком контроле |22.11 19:41  В Евросоюзе создадут противовес НАТО |22.11 19:20  Украинские социологи: более 50 процентов украинцев готовы бунтовать против власти |22.11 18:30  В Москве кот, заболевший бешенством, покусал семь человек |22.11 18:26  Путин сказал "криминальную вещь" о продовольственном эмбарго |22.11 18:17  В российском Минобороны жестко ответили Госдепу США по поводу ракет С-400 |22.11 17:47  В СБУ рассказали, в чем обвиняют похищенных российских военных |22.11 17:26  Президент РФ рассказал, куда пошли деньги от продажи ЮКОСа |22.11 17:05  Маркин будет бороться на новом посту за искоренение драк и пиротехники |22.11 16:46  Украинская учительница пыталась продать ребенка на органы |22.11 16:32  В Кремле не разделяют мнение Глазьева о "предынфарктном состоянии экономики" |22.11 16:27  Победитель боя Чахкиев-Власов поборется за титул чемпиона мира по версии WBA |22.11 16:07  Закон об ответственности за склонение спортсменов к допингу подписан Путиным |22.11 15:55  "Целитель" Владимира Винокура и Оксаны Федоровой искалечил москвичку |22.11 15:29  14-й тур РФПЛ: «похороны» от Глушакова, а также главный «бык» снова в строю |22.11 15:18  Кремль прокомментировал факт похищения российских военных сотрудниками СБУ |22.11 14:55  В московской многоэтажке бушует пожар, есть жертвы |22.11 14:52  ​Глазьев назвал состояние экономики инфарктом |22.11 13:58  Гроссмейсер Карлсен оштрафован на десятую часть своего гонорара |22.11 13:54  Бывшего врача женской сборной США по гимнастике обвинили в изнасиловании |22.11 13:19  Вынужденная мера против беззакония |22.11 12:24  Ревнивая жительница Петербурга пыталась забить до смерти спящего мужа |22.11 12:09  Эрдоган сделал шокирующее заявление насчет Клинтон |22.11 11:57  Президент Bellator: болельщики в США давно ждали возвращения Емельяненко |22.11 11:53  Лавров высказался об отношениях России и Белоруссии |22.11 11:40  В Москве угнали автомобиль стоимостью 5 млн рублей |22.11 11:19  Россиянин Карякин повёл в матче за мировую шахматную корону |22.11 10:37  В одну из квартир в центре Москвы заползла ядовитая змея

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//live

Если Турции понадобится поддержка от агрессии США, Россия в состоянии ее оказать

22 ноября 2016, 22:22 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

Если Турции понадобится поддержка от агрессии США, Россия в состоянии ее оказать
randomgenerator.org

Как известно, в Сирию, на авиабазу Хмеймим, были переброшены четыре новых многофункциональных истребителя Су-35С. Пусть это чудо российской военной техники опробует себя, так сказать, не на стенде...

Вот и египетский генерал Гамаль Мазлюм заявил, что присутствие дружественной России поможет арабским странам, сталкивающимся с проблемой терроризма, в борьбе против экстремистских группировок...

О сути происходящего - директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ:

 

«На месте «игиловцев» и американцев я бы уж точно не смеялся...»

- Да, сейчас в Средиземном море находится очень впечатляющая наша военно-морская армада во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» и авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Да, я знаю что их прозвали Петя и Кузя...

Что ж, «Петя» и «Кузя» - это, конечно, смешно, но я бы на месте «игиловцев» сильно не смеялся. И на месте американцев - уж точно бы не смеялся. И даже на месте турок... ну, турки — ладно, с турками помирились...

«Сирия для турок - за углом»

По-моему, сейчас довольно-таки хорошо восстановлены отношения России и Турции, есть понимание по ряду актуальных вопросов региональной политики, - и это несмотря на то, что летом было такое серьезное обострение.

Но, с другой стороны, Сирия для турок - это соседнее государство, что называется, за углом...

Поэтому Турция как страна, которая претендует на региональное лидерство, в любом случае обязана участвовать во всем, что происходит у ее границ, иначе она не будет региональным лидером. Соответственно, и танки на границе с Ираком, и другие меры...

«Турцию почти четверть века держали в «приемной» Евросоюза»

Да, Эрдоган заявил, что Анкара прорабатывает вопрос о вступлении в ШОС, но, знаете, по-моему, это некий риторический привет Брюсселю и Вашингтону...

Ведь Турцию почти четверть века держали в «приемной» Евросоюза, к тому же сегодня уже сам ЕС превратился в некое аморфное политическое образование.

Более того, Евросоюз теперь утратил свою привлекательность для Турции, поэтому вполне логично, что возникла идея ее участия в ШОС.

«Турецкий лидер способен на замечательные слова!»

Мы видим те авансы, которые за последние полгода были выдвинуты Турцией в отношении России, когда между нашими странами произошло определённое потепление и были принесены извинения за наш сбитый самолет.

Да, конечно, турецкий лидер способен на всякие замечательные и красивые слова!.. И все же хотелось бы больше дел... Но я надеюсь, что мы увидим и их!

«Это форма давления на Эрдогана»

А вот то, что американцы вывозят дипломатов из Стамбула, видимо, говорит о том, что таким образом они тоже пытаются давить на Турцию.

Ведь Эрдоган сегодня занимает довольно независимую позицию, прежде всего, обусловленную национальными государственными интересами, а не интересами НАТО или Вашингтона, который в этом регионе тоже проводит свою политику.

Так что исход из Турции дипломатов США - это такая форма давления на Эрдогана. Дескать, раз мы вывозим дипломатов, значит в любой момент сможем по вам выстрелить!

И все же я не думаю, что подобное может произойти...

«То, что происходит в Турции, прямо касается и России»

Кстати: системы российской ПВО, которые сегодня дислоцированы и в Сирии, и в Армении, и в Крыму, естественно, связаны между собой.

Так вот Россия, находясь с Турцией в определенном союзническом режиме, в состоянии защитить и Стамбул, если того потребуют обстоятельства...

И дело тут не в некоей «теплой стадии» и какой-то новой «дружбе» с Эрдоганом, а в том, что Россия - это ведущая региональная держава на евразийском континенте, и то, что происходит в соседнем, граничащем с нами государстве - Турции, нас тоже прямо касается.   

То есть если Турции понадобится дополнительная поддержка от возможной американской агрессии, я думаю, что Россия будет в состоянии ее оказать.

«США испортили отношения не только с Россией...»

Да, понятно, Турция - это член НАТО, но ведь американцы вывозят оттуда дипломатов... Ну и как это вообще соотносится с членством Турции?

Дело в том, что уходящая администрация Барака Обамы всё переломала и перепортила, действуя просто как слон в посудной лавке!

Ведь США испортили отношения не только с Россией, но и больше, чем с половиной мира. Вот они сейчас активно ставят под сомнение итоговый Хельсинский акт 1972 года, а по сути, всё послевоенное устройство мира.

Причем они делают это, а сами периодически обвиняют в этом нас, дескать, Россия сама всё ломает...

«США закрыли глаза на нелегитимный развал СССР»

США перманентно упрекает нас за Крым, который два года назад воссоединился с Россией, вернулся в родную гавань...

А вот, скажем, на нелегитимный развал СССР, случившийся 25 лет назад, они не только закрыли глаза, но еще и рукоплескали этому, а где-то еще и пытались тушить пожар своим собственным «нобелевским керосином».

Что это, если не пересмотр границ в Европе после Второй мировой войны? А уничтожение Югославии - разве это не пересмотр, не перекройка границ? А возникновение косовского прецедента - это что такое?

«Идет информационная война»

Что ж, к сожалению, всё складывается так, как складывается. Но я уверен, что обойдется без какого-то серьезного силового столкновения и всё ограничится демонстрацией возможностей.

А раз нет прямого военного столкновения - ну и слава богу! Но все прекрасно знают, что идет информационная война, и то, что Запад постоянно говорит о неких разбомбленных нами госпиталях в Алеппо, абсолютно точно ложится в режим этой инфовойны.

Да, они не замечают в своем глазу бревна, однако в чужом под увеличенным стеклом видят соринки...

«Это и есть самое простое правило»

Что ж, это и есть самое простое правило любой информационной войны, начиная со времен, когда 2,5 тысячи лет назад появилась первая газета, высеченная на камне, или с глиняных табличек Вавилона, - и заканчивая сегодняшними днями.

Единственная разница лишь в каких-то средствах доставки и носителях, а смысл абсолютно тот же. Газеты - это же первый инструмент любой информационной войны, начиная с ветхозаветных времен!

«Надеюсь на здравый смысл»

Что касается каких-то прогнозов, то я все-таки надеюсь на здравый смысл и на разум всех участников, игроков.

Ведь разумных людей гораздо больше, в том числе и среди элитариев, среди людей, принимающих решения, чем каких-то безумных фанатиков...

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//LIVE

Если Турции понадобится поддержка от агрессии США, Россия в состоянии ее оказать

Если Турции понадобится поддержка от агрессии США, Россия в состоянии ее оказать
Как известно, в Сирию, на авиабазу Хмеймим, были переброшены четыре новых многофункциональных истребителя Су-35С. Пусть это чудо российской военной техники опробует себя, так сказать, не на стенде... О сути - Алексей МАРТЫНОВ:

«Господа швейцарцы, если вы еще раз позволите себе что-то подобное...»

«Господа швейцарцы, если вы еще раз позволите себе что-то подобное...»
Военные самолеты со швейцарским флагом в течение нескольких минут сопровождали самолет с российской делегацией, летевший в Перу на саммит АТЭС. МИД РФ отреагирует соответствующим образом... Вопрос: «Опять утрёмся?»

«Путин понимает: главные цели войны - система ценностей и национальные интересы»

«Путин понимает: главные цели войны - система ценностей и национальные интересы»
В МИД РФ сообщили, что Москва начинает вести контакты по Сирии с представителями команды Дональда Трампа. А тем временем одна «хромая «загорелая» утка» уже перелетела в Европу... О ситуации - Алексей ПОДБЕРЁЗКИН:

«Кто-то видит, как за окнами падает снег, умиляется этому и хочет прихода зимы»

«Кто-то видит, как за окнами падает снег, умиляется этому и хочет прихода зимы»
12 ноября на Руси было принято отмечать Синичкин день. В этот день предсказывали погоду на всю предстоящую зиму. Ее определяли по тому, насколько громко и дружно поют синицы... Вопрос: «Вы сторонник зимы или лета?»

«Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин»

«Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин»
В США состоялись выборы. Миллиардер Дональд Трамп победил, а путь старой ведьмы теперь - то ли больница, то ли сразу в ад. Изменится ли мир после скорого ухода нашего «загорелого» партнера? О сути - Евгений САТАНОВСКИЙ:

«Вполне возможно, удары будут наноситься с подводных лодок ракетами «Калибр»

«Вполне возможно, удары будут наноситься с подводных лодок ракетами «Калибр»
В Восточное Средиземноморье практически с гуманитарной миссией пришли тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Знающие люди с любовью называют их Петя и Кузя...

«У Клинтон, как у Собчак, тоже всё есть, а поди ж ты, в президенты захотела!»

«У Клинтон, как у Собчак, тоже всё есть, а поди ж ты, в президенты захотела!»
Собчак земную жизнь прошла до половины (а может, на две трети... ну или на одну треть), оглянулась, а сзади возвышается некий дом под номером два. Вопрос: «Если в доме долго живут животные, они становятся похожи на людей?»

«Главное, что Порошенко понимает: ему сейчас нужно молиться...»

«Главное, что Порошенко понимает: ему сейчас нужно молиться...»
Бывает, надел вышиванку - и уже иностранец! А уж если говоришь на мове и был на «майдане», то вообще герой! Но вот 74% жителей Украины заявили об ухудшении экономического положения. О ситуации размышляет Ростислав ИЩЕНКО:

«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»

«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»
Апелляционный суд Нью-Йорка заслушал аргументы сторон относительно проведения нового процесса по делу гражданина России Виктора Бута, отбывающего тюремное заключение в США. Вопрос: «Россия и «за бугром» защищает своих граждан?»

«Список стран-участниц ОДКБ со временем вполне можно расширить»

«Список стран-участниц ОДКБ со временем вполне можно расширить»
Правительство РФ одобрило соглашение государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения. Вопрос: «У ОДКБ есть перспектива расширения?»

«Машина с мигалкой - это как пьяный мужик, который в магазине лезет без очереди»

«Машина с мигалкой - это как пьяный мужик, который в магазине лезет без очереди»
В Госдуме предлагают законодательно закрепить спецсигналы только за автомобилями президента и премьер-министра, а также экстренных служб полиции и скорой помощи. Вопрос: «Если мигалка мигает, значит это кому-нибудь нужно?»

«Понятно, деньги вузам очень нужны, но не нужно, чтобы это было самоцелью»

«Понятно, деньги вузам очень нужны, но не нужно, чтобы это было самоцелью»
Министерство образования и науки России намерено расширить практику по созданию групп для дошкольников в высших учебных заведениях. Вопрос: «Можно ли получить качественное образование в наших платных вузах?»

//Новости ADWILE

«Чем меньше будет роль «Газпрома» в нашей экономике, тем здоровее она станет!»

«Чем меньше будет роль «Газпрома» в нашей экономике, тем здоровее она станет!»
Экспорт российского газа в Европу продолжает бить рекорды. Туда поступают объемы, которые раньше фиксировались только в самые холодные зимние дни. Вопрос: «Какова роль «Газпрома» в экономике нашей страны?»

«Если президент призывает, значит у него уже накипело!»

«Если президент призывает, значит у него уже накипело!»
Президент РФ Владимир Путин призвал органы власти, в том числе правоохранительные органы, расширять диалог и взаимодействие с бизнес-сообществом. Вопрос: «Как за последнее время изменились отношения государства и бизнеса?»

«Если бы у нас работало абсолютно всё, то президент бы не высказывал...»

«Если бы у нас работало абсолютно всё, то президент бы не высказывал...»
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране набраны хорошие темпы развития массового спорта, но нужно двигаться дальше. Вопрос: «Массовость и поощрение успехов - вот главное для развития спорта в стране?»

«Разместив у себя ПРО, страна автоматически становится мишенью для удара!»

«Разместив у себя ПРО, страна автоматически становится мишенью для удара!»
Россия констатирует факт угрозы ее национальной безопасности со стороны американской ПРО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вопрос: «Системы противоракетной обороны США совсем не для обороны?»

//новости MIXADVERT.com

«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»

«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»
Представитель Госдепа Джон Кирби сменил Псаки на этом посту, а там, как известно, дураков почти не держат. И вот он, как мог, порассуждал о действиях РФ в Сирии, а зря, потому что об этом «АН» рассказал Евгений САТАНОВСКИЙ:

Путин очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее!

Путин очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее!
Настоящей трагедией назвал Госдеп США отказ России сотрудничать в ядерной области. Врут, конечно, но все равно приятно! О сиянии атома размышляет публицист, политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:

«Эта ситуация складывалась с тех пор, когда был подписан акт Черномырдин-Гор»

«Эта ситуация складывалась с тех пор, когда был подписан акт Черномырдин-Гор»
Владимир Путин приостановил соглашение с США об утилизации плутония из-за недружественных действий Вашингтона в отношении России. Получилось несколько сильнее, чем вся эта травля наших с мельдонием. О ситуации размышляют...

«Нас не просто «не любят», - нас хотят стереть с политической карты мира!»

«Нас не просто «не любят», - нас хотят стереть с политической карты мира!»
Пошел второй год военной операции РФ в Сирии. Напоминаем, что в марте Владимир Путин объявил о частичном выводе наших войск из Сирии, потом было перемирие... О промежуточных результатах за отчетный период размышляют...

«Постоянно приходится возвращаться к классической русской литературе!»

«Постоянно приходится возвращаться к классической русской литературе!»
Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева призвала вернуть в программу начальной школы внеклассное чтение и поддержала инициативу введения обязательного списка школьной литературы. Вопрос: «Какую книгу вы читаете?»

«И все же реклама раздражает, особенно когда смотришь фильм и увлечен сюжетом»

«И все же реклама раздражает, особенно когда смотришь фильм и увлечен сюжетом»
Возвращение рекламы алкоголя и табака в СМИ преждевременно, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. «Шаги по возможному расширению рекламы алкоголя нужно делать с осторожностью», - заключил Артемьев. Вопрос: «Без рекламы - никуда?»

«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»

«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»
Около 80% граждан признают наличие экономического кризиса в РФ, а четверть из них уверены, что он будет продолжительным, следует из опроса «Левада-центра». Вопрос: «С этим кризисом разобрались. А каким может быть следующий?»

«Мутко был президентом РФС, когда Россия стала третьей на чемпионате Европы»

«Мутко был президентом РФС, когда Россия стала третьей на чемпионате Европы»
Как известно, министр спорта Виталий Мутко переизбран на пост президента Российского футбольного союза на четырехлетний срок. О новоизбранном главе РФС - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Анатолий БЫШОВЕЦ:

//Новости партнеров

«Империя под названием «Объединенная корпорация Минспорта и РФС» пошатнулась...»

«Империя под названием «Объединенная корпорация Минспорта и РФС» пошатнулась...»
Министр спортва РФ Виталий Мутко стал еще и президентом Российского футбольного союза, по итогам голосования победив Валерия Газзаева. Вопрос: «При Мутко футбольная сборная страны заиграет еще более яркими красками?»

«Добиваться, чтобы уже WADA стояло на коленях, а не наши спортсмены и тренеры!»

«Добиваться, чтобы уже WADA стояло на коленях, а не наши спортсмены и тренеры!»
Владимир Путин вручил почетные грамоты 23 паралимпийцам, отстраненным от участия в Играх-2016. Но само WADA «подсадило» на наркотические вещества целую когорту спортсменов США. Вопрос: «WADA, а может, больше не надо?»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры