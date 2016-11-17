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«Путин понимает: главные цели войны - система ценностей и национальные интересы»

17 ноября 2016, 22:22 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

«Путин понимает: главные цели войны - система ценностей и национальные интересы»
eurasian-defence.ru

В МИД РФ сообщили, что Москва начинает вести контакты по Сирии с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа.

А тем временем одна «хромая «загорелая» утка» уже перелетела в Европу и встречается с Меркелихой, напоследок пытаясь подгадить делу мира...

О международной ситуации - директор Центра военно-политических исследований, депутат Госдумы II созыва, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН Алексей ПОДБЕРЁЗКИН:

 

«Россия ускорила процесс против глобализации»

- То, что сейчас происходит в мире, я имею в виду и победу Трампа, и прошедшие выборы в Молдавии и Болгарии, и подвижки во Франции - все эти национально ориентированные движения работают против атлантизма, против глобализации.

То есть выстраивается целая цепочка факторов против глобализации, а Россия, что очень важно, ускорила этот процесс.

«Нас заставляют принять мир в том виде, каким его видят США»

Сейчас идет единая стратегия борьбы с Россией, потому что нас заставляют принять мир в том виде, каким его видят США, то есть с этой системой ценностей, с этими интересами...

Но и в Сирии, и на Украине мы выступаем против этого, впрочем, как и некоторые другие страны, которые не всегда и не во всем будут соглашаться с США.

Кстати, это, может быть, как-то объединяет два этих военных конфликта, поскольку это стратегически связанные между собой театры военных действий.

И все же Сирия и Украина - это разные военно-политические и тем более военно-стратегические обстановки.

Ведь в одной и той же войне один конфликт можно выиграть, а другой — проиграть. Но ведь одно сражение не решает исход военной кампании, более того, не всякая военная кампания решает исход войны...

«Оснащены мощными крылатыми ракетами»

Проблема заключается в том, что у военно-политической обстановки всегда есть и военная, и политическая составляющие.

Политическая составляющая сегодня заключается в том, что мы подтянули в Восточное Средиземноморье группировку кораблей, тем самым продемонстрировав свою военно-морскую мощь.

Да, она, наверное, не такая внушительная, как у США и у всех вместе взятых государств НАТО...

Но при всем при том эти корабли способны на самостоятельное автономное ведение серьезных боевых операций прежде всего потому, что оснащены мощными крылатыми ракетами, приспособленными именно для ведения боевых действий на море.

Кстати сказать, не только на море, но и против объектов на суше. Ведь некоторых боеголовки  имеют до 700 килограммов взрывчатки... Так что это достаточно мощная военно-морская группировка.

«Военная мощь России не та, что была у Советского Союза...»

Но, правда, еще раз говорю, эту группировку не следует переоценивать, потому что военная мощь России, конечно же, не та, что была у Советского Союза.

Да и та, советская, мощь не могла равняться с американской, потому что США годами, десятилетиями создавали свой военно-морской потенциал. У них на это дело ровно в 15 раз больше ресурсов, чем у нас.

«Мы должны наносить удары комбинированно»

Второе - это военно-технический момент. На наших кораблях есть мощные системы ПВО, те же ракетные комплексы морского базирования С-300, которые могут наносить высокоточные удары по суше.

Если мы хотим, чтобы наша военно-воздушная группировка в Сирии приобрела наибольшую эффективность, то должны наносить удары комбинированно — и с помощью дальней стратегической авиации (хотя, сами понимаете, лететь достаточно далеко), с помощью дальних бомбардировщиков - «сушек», которые, конечно, будут базироваться не только на Кавказе, но и в Сирии, и с помощью штурмовой авиации.

«Есть и «калибры», против которых нет противоядия»

Конечно, те же штурмовики морского базирования, которые теперь там есть, порядка 30 штук, - это очень существенный довесок, практически равный тем штурмовым возможностям, которые уже базируются в Сирии. То есть теперь происходит удвоение...

Плюс, огневая мощь собственно этих судов и средств противовоздушной и противоракетной обороны, которые имеют колоссальное значение для создания системы противовоздушной обороны в Сирии.

Естественно, на наших кораблях есть и «калибры», а это как раз такие средства, против которых нет противоядия и сбить которые никто не может.

«Турция как была членом НАТО и союзником США, так им и останется»

Что касается каких-то действий Эрдогана... Знаете, тут надо понимать, что Турция как была членом НАТО и союзником США, так им и останется.  

У Турции большие амбиции на лидерство на Среднем Востоке, а главный ее соперник - это Иран.

А ведь Иран - это не Ирак, государство, которое в значительной степени не сопоставимо с Турцией и ослаблено, и, конечно, не Сирия...

Но ведь Россия и США тоже не являются соперниками Турции, поэтому, строго говоря, у Турции, кроме Ирана, остается один соперник, -это курды.

«Создание Курдского государства становится все более реальным»

То есть создание Курдского государства, которое становится все более реальным, является большой головной болью для турок, потому что на территории Турции, по разным оценкам, проживают и являются турецкими гражданами до 15 миллионов курдов.

Что ж, это серьезная, вооруженная, прекрасно подготовленная, имеющая хорошие связи и, в общем-то, самостоятельно действующая боевая сила, - и вот эта головная боль для Эрдогана является самой главной!

«Эрдоган на все проблемы смотрит с этой точки зрения»

Поэтому Эрдоган на все свои проблемы смотрит именно с этой точки зрения, в том числе и на ситуацию в Ираке, где курды выступают против ИГИЛ.

Ведь турки там (как и в северных районах Сирии) помогают, скажем так, стабилизировать ситуацию и каким-то образом взять ее под контроль.

Я не знаю, насколько им это удастся, боюсь, что нет. И тем не менее, Турция, конечно, будет проявлять активность.

«Угроза курдов для Эрдогана более опасна, чем Асад»

А вот в Сирии Эрдоган будет вынужден лавировать. Он будет поддерживать тех оппозиционеров, которые выступают против Асада.

Что ж, такова его скорректированная позиция. Если раньше он не воспринимал президента Сирии как потенциального партнера и считал, что при любых обстоятельствах Асад должен уйти, то теперь Эрдоган готов смириться с ним.

Ведь угроза курдов для него гораздо более опасна, чем Асад. Ну что ж, всё бывает, меняется военно-политическая обстановка, а  вслед за этим изменяется и стратегическая обстановка...

«США диктуют России и всему миру свои правила»

Нам надо иметь в виду, что США - это не просто сильнейшее и самое мощное государство, но еще и лидер коалиции, куда входят порядка 60 стран.

Так вот эта коалиция с ее военно-экономической, информационной, дипломатической и демографической мощью - это реальная сила.

И что бы мы сейчас ни говорили, надо иметь в виду, что США, как лидер этой коалиции, диктуют и России, и всему остальному миру свои правила, которые исходят из их системы ценностей и интересов.

Что ж, американцы откровенно пишут об этом в своих документах, скажем, в той же Стратегии национальной безопасности.

Известно, что в ней говорится о том, что их задача - продвигать американские национальные интересы и систему ценностей во всем мире.

«Если мы выступаем против, то США воспринимают это как вызов!»

Так вот либо мы с этим соглашаемся, либо выступаем против! Но если мы выступаем против, то США воспринимают это как вызов, и отсюда, кстати, все объяснения и в информационном поле...

Если же мы соглашаемся с американцами и делаем так, как они хотят, то мы будем хорошие, причем неважно где, в Алеппо, в Мосуле, в Берлине, в Москве...

А если «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» сейчас находятся в Средиземноморье, это говорит о том, что мы все-таки не соглашаемся с тем, что диктуют США...

Более того, это не исключает того, что мы готовы и на бескомпромиссные действия с «партнером»!..

«Их устраивает только капитуляция»

Правда, если подсчитать экономическое и финансовое соотношение сил, то получится один к двадцати пяти, а если говорить о военном и технологическом соотношении сил, то, наверное, еще больше...

Но если вы политик, то для вас выгоден некий компромисс. Другое дело, что американцы не хотят никаких компромиссов. США настолько уверились в своей мощи и в своем превосходстве, что их не устраивает никакой компромисс.

Их устраивает только капитуляция. И вопрос тут стоит очень просто — вы капитулируете или нет?

«У нас в стране найдется достаточно много людей...»

Кстати, у нас в стране найдется достаточно много людей, и не только тех, у которых капиталы, дома и дети за границей, но даже и тех, которые в силу разного рода причин просто не хотят обострения отношений.

Так вот, такие люди скажут — да, мы лучше капитулируем...

«Внешняя политика США имеет фундаментальный характер»

Внешняя политика США имеет долгосрочный фундаментальный и очень последовательный характер. Яркий пример — это создание системы противоракетной обороны, которое выдвинул Рейган.

Поэтапно это было рассчитано на 20 лет и с точностью буквально до месяца все было выполнено.

И только потом, через 20 лет, наступила стадия противоречия с договором, но ведь всё было уже сделано.

«У Трампа есть попытки пойти вопреки курсу истэблишмента»

Так что у американцев в этом смысле всё очень жестко и последовательно. Да, у Трампа есть некие попытки пойти вопреки этому курсу истэблишмента, вопреки «генеральной линии партии», но я не знаю, насколько это ему удастся.

Долгосрочный курс американского истэблишмента заключается в следующем: мы создали финансово-экономическую и военно-политическую систему и будем ее защищать, в том числе и с помощью военной силы!

«Путин продемонстрировал, что он готов и действовать!»

Сегодня самая главная проблема Путина заключается в том, что он публично не согласился с нормами американцев, которые силовым образом насаждают их во всем мире.

Более того, Путин продемонстрировал, что это не просто публичное несогласие, а что он готов и действовать.

Вот если бы он только публично не согласился или только бы действовал, но публично соглашался, это бы еще, может быть, американцы и стерпели...

А так как он не делает ни того, ни другого, это воспринимается ими как наглый вызов всей американской мощи!

«Иногда соотношение сил было один к десяти не в пользу Суворова»

Да, конечно, военное искусство не объясняет однозначно исход того или иного сражения только одним численным превосходством.

Тот же Александр Васильевич Суворов не потерпел ни одного поражения, хотя никогда не имел численного превосходства, а иногда соотношение сил было один к десяти не в его пользу.

Конечно, здесь очень много субъективных факторов, но главный вопрос заключается не в этом...

«Самое страшное политическое поражение - это не поражение в войне...»

Самое страшное политическое поражение - это не поражение в войне, а поражение, когда вы сдаете свою систему ценностей и когда вы уступаете свои национальные интересы!

Кстати сказать, очень симптоматично, что именно сейчас появились эти инициативы Путина — закон о нации, о  национальном культурном фонде...

Это как раз и является свидетельством того, что Путин понимает: главные цели войны - это система ценностей и национальные интересы!

«Ресурсы подтянуты, и с террористами в Сирии надо заканчивать!»

Да, недавно газета «Таймс» написала о планах Путина в ближайшее время начать полномасштабные военные действия в Алеппо...   

Я считаю, что это были бы правильные планы. А если война тянется на два шага вперед - шаг назад, то это самое неудачное действие для тех, кто ее ведет.

Сейчас ресурсы подтянуты, и с террористами в Сирии надо заканчивать! В Алеппо дело подошло к определенной критической точке, и если там (в Алеппо и рядом с Алеппо) будет уничтожена группировка боевиков, то  соотношение сил радикально изменится в пользу Асада.

«Одной недели вполне будет достаточно»

Это прекрасно понимают и в России, и в США. Вот почему американцы так взвыли с этой идеей гуманитарной катастрофы, ведь они понимают, что боевики реально могут быть разбиты и что этого не надо допускать.

Поэтому мы должны закончить эту операцию достаточно быстро. Знаете, если энергично использовать всю огневую мощь, которая у нас там есть (к сожалению, она не такая уж и большая), то вместе с сирийскими, иранскими и курдскими силами это можно сделать за короткий срок.

Я думаю, что одной недели вполне будет достаточно.

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