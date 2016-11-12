«Кто-то видит, как за окнами падает снег, умиляется этому и хочет прихода зимы»

12 ноября на Руси было принято отмечать Синичкин день. В этот день предсказывали погоду на всю

предстоящую зиму. Ее определяли по тому, насколько громко и дружно поют синицы...

Вопрос: «Вы сторонник зимы или лета?»



Ирина Винер, президент Всероссийской федерации

художественной гимнастики, доктор педагогических

наук, профессор, заслуженный тренер РФ:

«Когда же надевать красивые шубы, как не зимой?»

- Здесь у каждого свой вкус. Если кто-то ездит на машине, тому, наверное, хочется лета. А кто, как мы, целыми днями сидит в зале и видит, как за окнами падает снег, умиляется этому и хочет прихода зимы.

Я не могу навязывать свое мнение, но по мне лучше, когда все-таки тепло и можно бегать по траве, когда на улице можно спокойно заниматься физкультурой, не надевая на себя при этом сто одежек.

Хотя, с другой стороны, когда же надевать красивые шубы, как не зимой?.. В этом смысле в России, конечно, зимы очень нужны.

Очень приятно смотреть, как зимние парки заполнены лыжниками, конькобежцами и просто гуляющими.

Сергей Митрохин, председатель московского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Госдумы I-III созывов, депутат Мосгордумы IV созыва, председатель партии «Яблоко» (2008-2015 гг.):

«Должна быть зима, а не что-то другое!»

- В вопросах погоды я являюсь абсолютным консерватором и традиционалистом. Если уж вот-вот наступит декабрь, то должна быть зима, а не что-то другое!

Так что могу сказать, я очень рад тому, что у нас наступает зима!

По-моему, любые погодные аномалии – это несомненно плохо! Мало того, это еще всегда и крайне опасно, потому что за одними аномалиями могут последовать другие, и последствия будут просто непредвиденными.

Вот, например, сейчас бывают такие зимы, когда в январе тепло. На мой взгляд, это совсем даже не нужно, потому что противоестественно.

Владимир Васильев, заместитель председателя Госдумы, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ:

«Лес и прогулки на свежем воздухе, лыжи и зимняя рыбалка...»

- Я чаще всего бываю и всем советую отдыхать в Тверской области, где есть замечательные места! Великолепный лес и прогулки на свежем воздухе, лыжи и зимняя рыбалка – что может быть лучше!

Кстати, рыбалку я приветствую в любое время года. Летом - на бережку с удочкой, зимой - это подледный лов, а как же иначе?

А вообще, мой рецепт зимнего отдыха очень простой: подальше от шума и суеты. Чем больше я работаю с людьми, тем ценнее для меня минуты уединения.

Просто хочется побыть в очень небольшом кругу людей, где-то на природе в средней полосе России...