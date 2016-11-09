«Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин»

СРОЧНО
|16:38  Железняк считает, что Клинтон подвела антироссийская истерия |16:38  Новый российский поворот Молдавии и Болгарии |16:37  Европейцы возвращают негров в Африку |16:35  Добро пожаловать в Москву, дорогой товарищ Трамп! |16:22  Свиные рыла вместо лиц |16:10  Президента ФИДЕ Илюмжинова не пустили в США |14:57  Трамп - о России: С этими людьми очень хорошо можно ладить! |14:43  Путин готов восстановить прежние отношения с США после победы Трампа |14:20  Сергей Аксёнов сравнил выборы в США с крымским референдумом |14:05  В Калифорнии протестуют против избрания Трампа (ВИДЕО) |13:48  Дутерте не обозвал, а поздравил нового президента США |13:41  Экономисты: рубль упал, но ненадолго и несильно |13:14  На победу Трампа биржи отреагировали как на теракт 2001 года |13:10  Саакашвили заявил о многолетней дружбе с Трампом |12:46  Алексей Кудрин: выборы президента США - это продолжение Brexit |12:46  В WBC официально подтвердили дату боя Поветкин – Стиверн |12:30  Победа Трампа привела в восторг депутатов Госдумы |12:12  На ЧЕ-2017 по футболу россиянки сыграют в группе с Германией, Италией и Швецией |12:06  Актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой запретили посещать Украину |12:00  Запасов песка, глины, камня и гипса в Башкирии хватит на 50-100 лет |12:00  Путин пожелал успехов президенту Трампу |11:29  Депутаты отказались рассматривать вопрос о референдуме по мосту Кадырова |11:27  Клинтон признала поражение, Трамп выступил с президентской речью |11:21  Депутаты Госдумы от Крыма попали в "черный список" ЕС |10:56  Трамп набрал положенное количество голосов, чтобы стать президентом США |10:37  В Белгороде найден труп сына российского сенатора |10:04  Трамп принимает поздравления, хотя еще не выиграл выборы |09:40  Захарова рассказала о «гибридном сознании» Порошенко |08:14  Эксперты: шансы Хиллари Клинтон на президентство минимальны |06:52  Выборы в США: большинство - за Трампа

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//live

«Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин»

9 ноября 2016, 17:00 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

«Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин»
государственная-политика.рф

В США состоялись выборы. Миллиардер Дональд Трамп победил, а путь старой ведьмы теперь - то ли больница (возможно, психиатрическая), то ли сразу в ад.

Изменится ли мир после скорого ухода нашего «загорелого» партнера, числящегося лауреатом Нобелевской премии мира?

О сути текущего момента размышляет президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений САТАНОВСКИЙ:

 

«В случае выигрыша Клинтон было бы много плохого!»

- И все же хорошо, что Хиллари Клинтон проиграла, потому что в случае ее выигрыша, ну просто по определению было бы много плохого!

А вот хорошо ли, что выиграл Трамп, я не знаю. Поживем - увидим. Это же разные вещи.

Но пока что нет таких предсказуемых проблем, связанных с тем, что Хиллари - президент. То есть уже нет того ощущения, что вся та гадость, которую она обещала и делала, будет длиться бесконечно.

Ну а что там дальше будет при Трампе, как говорится, будем посмотреть. Более того, ведь всё зависит не от Америки, - всё зависит от наших начальников!..

«Будут ли наши дипломаты продолжать мешать нашей же армии в Сирии?»

Будут они только имитировать деятельность и продолжать воровать - или кто-то все-таки займется делом? Будет ли чиновничество и дальше прожирать страну, мешая жить и работать нормальным людям?

Будут ли наши дипломаты продолжать мешать нашей же армии в Сирии? Да, есть и такое на нашем жизненном пространстве!

Есть и такие люди, которые занимаются не тем, чем надо заниматься по службе, а тем, чтобы обеспечить для себя, любимых, рынок труда...

«Бред в рамках обещаний договориться с американцами!»

Так что очень бы хотелось, чтобы наши дипломаты вели не только деятельность по ревнивому отстаиванию своего первенства там, где они по объективным причинам ничего не могут сделать, но помогали армии и не мешали ей.

У наших дипломатов есть два разнонаправленных крыла: одно дело делает, а другое обеспечивает себе текущую карьеру и светлое будущее на пенсии.

Так что хотелось бы надеяться, чтобы второе крыло наших дипломатов все-таки поумерило свои аппетиты, амбиции и тот бред, который они непрерывно пропихивают Верховному главнокомандующему в рамках обещаний договориться с американцами!

«Если министром обороны назначат Надеждина со Станкевичем...»

Как избрание нового президента США может повлиять на действия нашей боевой армады в Средиземноморье? Да никак.

То есть до той поры, пока министром обороны остается Шойгу, - никак. А вот если назначат Сердюкова или Надеждина со Станкевичем, то, конечно, очень повлияет.

А почему, собственно говоря, на Шойгу с Герасимовым как-то могут повлиять выборы в Америке? Разве они на них должны влиять?

«Если дипломаты начнут командовать войнами, то войны будут проиграны»

А если в Восточном Средиземноморье сейчас, как вы говорите, простаивают тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», то над этими вопросами должен работать Генштаб и Министерство обороны, а не дипломаты.

Дипломатическая служба есть служба вспомогательная, и если она таковой останется, то дай ей бог здоровья! А вот если дипломаты начнут командовать войнами, то войны будут проиграны.

«Зачем Трампу заниматься провальными инвестициями?»

Будут ли США при Трампе по-прежнему подпитывать Порошенко? Знаете, я и понятия не имею! Думаю, что и никто об этом не знает. Опять же: поживем - увидим.

Вообще-то, Трамп бизнесмен, ну и зачем ему заниматься заведомо провальными инвестициями?

Но сейчас в руководстве США сохраняется прежняя команда, и все равно до января они чего-то будут продолжать делать. А вот с января будет новый состав американского Госдепа, тогда и увидим...

«Там же еще подрастает Челси Клинтон...»

Что касается, как вы говорите, дальнейшей судьбы старой ведьмы и того, возможен ли суд над ней...

Ну, возможно, она разведется с мужем, возможно, ляжет на больничную койку, возможно, утонет в собственном яде...

Я же этого знать не могу, и, откровенно говоря, меня настолько не волнует судьба Хиллари Клинтон, насколько только одного человека может не волновать судьба другого!

Слава богу, она не заняла пост президента США, ну и пусть дальше его не занимает! Аминь и во веки веков!

Но там же еще подрастает Челси Клинтон, которая тоже имеет президентские амбиции и тоже куда-то хочет... 

«Клинтон всегда была змеей ядовитой!»

А если на Хиллари Клинтон «столько кровищи», меня это тоже не интересует! Разве я являюсь прокурором Соединенных Штатов?

Или я директор ФБР, которого Обама обещает уволить за то, что он вскрыл безобразия Хиллари Клинтон не вовремя для нее?!

Почему вообще я должен разбираться, на ком сколько кровищи? Клинтон всегда была змеей ядовитой - таковой и осталась...

Ну и почему мы должны расстраиваться, что она проиграла? Я как раз этому очень рад. А что касается ее дальнейшей судьбы, то пусть ее муж, гуляка и саксофонист, об этом думает, если он, конечно, о ней вообще думает!..

Кстати, ее муж - тоже убийца, Югославию разбомбил. Ну, это не важно, они там все такие...

«ФБР работает только по наводке русских»

Что касается того, что экс-посол США Майкл Макфол обвинил Путина во вмешательстве в выборы в США...

Ну мы и так знаем, что Трамп - это наш человек, ведь нам же об этом откровенно сказала сама Хиллари Клинтон! Поведала, знаете ли...

Да, поведала о том, что Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин, что ФБР работает только по наводке русских и что во всех утечках документов (и у «демократов», и вообще) виноваты сплошь русские хакеры...

Знаете, даже во времена расцвета сверхдержавы под названием СССР мы не умели ставить президентов США, а теперь оказывается, что это мы поставили Трампа. Ну... я прям горжусь!

«Макфол так и остался мелкотравчатым сотрудником посольства»

Что до Макфола, то он и послом-то не был! Он был довольно бестолковым профессором, назначенным на место посла. Функции де-факто посла он не исполнял.

Он так и остался мелкотравчатым сотрудником посольства, не поднявшись ни на один сантиметр на должный уровень. То, что его назначили к нам послом, означало, что посла США у нас просто нет. Вот и все.

«Ничего не зависит ни от кого, кроме нас самих»

Есть ли у меня в связи с состоявшимися выборами в США ощущение, что называется, чистого неба?

Нет, у меня такого ощущения нет и никогда быть не может. Вот после того, как я помру, у меня, может, и появятся такие ощущения. Заходите, спросите, если появятся — скажу...

И вообще, что значит - чистого неба? Работать надо, а не ждать у моря погоды, когда кто-то придет и за вас сделает так, что всё сразу будет хорошо. То есть ничего не зависит ни от кого, кроме нас самих.

«Мы все время почему-то говорим про выборы в США...»

Мы все время почему-то говорим про выборы в США, - и это вместо того, чтобы говорить про свои проблемы...

Куда деваются деньги? Чем и с каким эффектом занимаются или не занимаются госкорпорации? Какие идиотские законы принимаются, и что за мутная плесень прошла, поднявшись с какого-то уж совсем глубокого дна, на выборах в Думу?   

Мы не занимаемся тем, почему у нас внезапно возникает какая-то непонятная получерносотенная, полусумасшедшая хрень, которая вдруг становится держателями умов и толкователями того, что есть завтрашняя мораль!

Мы собой не занимаемся, и у нас, кто хочет, тот и ворует, а все остальные докапываются до государственных бюджетов для того, чтобы придумать какую-нибудь чепуху и доворовать их.

«Поздравляем Трампа с победой, молодец, мужик!»

А что касается выборов в США... Ну выборы - и выборы. Прошли - и прошли. То есть дальше будет Трамп, 45-й президент США.

Поздравляем Трампа с победой, молодец, мужик! Вперед - и с песней!

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//LIVE

«Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин»

«Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин»
В США состоялись выборы. Миллиардер Дональд Трамп победил, а путь старой ведьмы теперь - то ли больница, то ли сразу в ад. Изменится ли мир после скорого ухода нашего «загорелого» партнера? О сути - Евгений САТАНОВСКИЙ:

«Вполне возможно, удары будут наноситься с подводных лодок ракетами «Калибр»

«Вполне возможно, удары будут наноситься с подводных лодок ракетами «Калибр»
В Восточное Средиземноморье практически с гуманитарной миссией пришли тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Знающие люди с любовью называют их Петя и Кузя...

«У Клинтон, как у Собчак, тоже всё есть, а поди ж ты, в президенты захотела!»

«У Клинтон, как у Собчак, тоже всё есть, а поди ж ты, в президенты захотела!»
Собчак земную жизнь прошла до половины (а может, на две трети... ну или на одну треть), оглянулась, а сзади возвышается некий дом под номером два. Вопрос: «Если в доме долго живут животные, они становятся похожи на людей?»

«Главное, что Порошенко понимает: ему сейчас нужно молиться...»

«Главное, что Порошенко понимает: ему сейчас нужно молиться...»
Бывает, надел вышиванку - и уже иностранец! А уж если говоришь на мове и был на «майдане», то вообще герой! Но вот 74% жителей Украины заявили об ухудшении экономического положения. О ситуации размышляет Ростислав ИЩЕНКО:

«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»

«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»
Апелляционный суд Нью-Йорка заслушал аргументы сторон относительно проведения нового процесса по делу гражданина России Виктора Бута, отбывающего тюремное заключение в США. Вопрос: «Россия и «за бугром» защищает своих граждан?»

«Список стран-участниц ОДКБ со временем вполне можно расширить»

«Список стран-участниц ОДКБ со временем вполне можно расширить»
Правительство РФ одобрило соглашение государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения. Вопрос: «У ОДКБ есть перспектива расширения?»

«Машина с мигалкой - это как пьяный мужик, который в магазине лезет без очереди»

«Машина с мигалкой - это как пьяный мужик, который в магазине лезет без очереди»
В Госдуме предлагают законодательно закрепить спецсигналы только за автомобилями президента и премьер-министра, а также экстренных служб полиции и скорой помощи. Вопрос: «Если мигалка мигает, значит это кому-нибудь нужно?»

«Понятно, деньги вузам очень нужны, но не нужно, чтобы это было самоцелью»

«Понятно, деньги вузам очень нужны, но не нужно, чтобы это было самоцелью»
Министерство образования и науки России намерено расширить практику по созданию групп для дошкольников в высших учебных заведениях. Вопрос: «Можно ли получить качественное образование в наших платных вузах?»

«Чем меньше будет роль «Газпрома» в нашей экономике, тем здоровее она станет!»

«Чем меньше будет роль «Газпрома» в нашей экономике, тем здоровее она станет!»
Экспорт российского газа в Европу продолжает бить рекорды. Туда поступают объемы, которые раньше фиксировались только в самые холодные зимние дни. Вопрос: «Какова роль «Газпрома» в экономике нашей страны?»

«Если президент призывает, значит у него уже накипело!»

«Если президент призывает, значит у него уже накипело!»
Президент РФ Владимир Путин призвал органы власти, в том числе правоохранительные органы, расширять диалог и взаимодействие с бизнес-сообществом. Вопрос: «Как за последнее время изменились отношения государства и бизнеса?»

«Если бы у нас работало абсолютно всё, то президент бы не высказывал...»

«Если бы у нас работало абсолютно всё, то президент бы не высказывал...»
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране набраны хорошие темпы развития массового спорта, но нужно двигаться дальше. Вопрос: «Массовость и поощрение успехов - вот главное для развития спорта в стране?»

//Новости ADWILE

«Разместив у себя ПРО, страна автоматически становится мишенью для удара!»

«Разместив у себя ПРО, страна автоматически становится мишенью для удара!»
Россия констатирует факт угрозы ее национальной безопасности со стороны американской ПРО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вопрос: «Системы противоракетной обороны США совсем не для обороны?»

«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»

«Пусть Путин с ними и разбирается, это же его сотрудники, а не мои!»
Представитель Госдепа Джон Кирби сменил Псаки на этом посту, а там, как известно, дураков почти не держат. И вот он, как мог, порассуждал о действиях РФ в Сирии, а зря, потому что об этом «АН» рассказал Евгений САТАНОВСКИЙ:

Путин очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее!

Путин очень заботится о том, чтобы его действия нельзя было предсказать заранее!
Настоящей трагедией назвал Госдеп США отказ России сотрудничать в ядерной области. Врут, конечно, но все равно приятно! О сиянии атома размышляет публицист, политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:

«Эта ситуация складывалась с тех пор, когда был подписан акт Черномырдин-Гор»

«Эта ситуация складывалась с тех пор, когда был подписан акт Черномырдин-Гор»
Владимир Путин приостановил соглашение с США об утилизации плутония из-за недружественных действий Вашингтона в отношении России. Получилось несколько сильнее, чем вся эта травля наших с мельдонием. О ситуации размышляют...

«Нас не просто «не любят», - нас хотят стереть с политической карты мира!»

«Нас не просто «не любят», - нас хотят стереть с политической карты мира!»
Пошел второй год военной операции РФ в Сирии. Напоминаем, что в марте Владимир Путин объявил о частичном выводе наших войск из Сирии, потом было перемирие... О промежуточных результатах за отчетный период размышляют...

«Постоянно приходится возвращаться к классической русской литературе!»

«Постоянно приходится возвращаться к классической русской литературе!»
Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева призвала вернуть в программу начальной школы внеклассное чтение и поддержала инициативу введения обязательного списка школьной литературы. Вопрос: «Какую книгу вы читаете?»

//новости MIXADVERT.com

«И все же реклама раздражает, особенно когда смотришь фильм и увлечен сюжетом»

«И все же реклама раздражает, особенно когда смотришь фильм и увлечен сюжетом»
Возвращение рекламы алкоголя и табака в СМИ преждевременно, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. «Шаги по возможному расширению рекламы алкоголя нужно делать с осторожностью», - заключил Артемьев. Вопрос: «Без рекламы - никуда?»

«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»

«Я боюсь кризиса власти, ведь у нас так плохо с управлением!»
Около 80% граждан признают наличие экономического кризиса в РФ, а четверть из них уверены, что он будет продолжительным, следует из опроса «Левада-центра». Вопрос: «С этим кризисом разобрались. А каким может быть следующий?»

«Мутко был президентом РФС, когда Россия стала третьей на чемпионате Европы»

«Мутко был президентом РФС, когда Россия стала третьей на чемпионате Европы»
Как известно, министр спорта Виталий Мутко переизбран на пост президента Российского футбольного союза на четырехлетний срок. О новоизбранном главе РФС - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Анатолий БЫШОВЕЦ:

«Империя под названием «Объединенная корпорация Минспорта и РФС» пошатнулась...»

«Империя под названием «Объединенная корпорация Минспорта и РФС» пошатнулась...»
Министр спортва РФ Виталий Мутко стал еще и президентом Российского футбольного союза, по итогам голосования победив Валерия Газзаева. Вопрос: «При Мутко футбольная сборная страны заиграет еще более яркими красками?»

«Добиваться, чтобы уже WADA стояло на коленях, а не наши спортсмены и тренеры!»

«Добиваться, чтобы уже WADA стояло на коленях, а не наши спортсмены и тренеры!»
Владимир Путин вручил почетные грамоты 23 паралимпийцам, отстраненным от участия в Играх-2016. Но само WADA «подсадило» на наркотические вещества целую когорту спортсменов США. Вопрос: «WADA, а может, больше не надо?»

«Мой отдых не зависит ни от сезонов, ни от конкретных месяцев»

«Мой отдых не зависит ни от сезонов, ни от конкретных месяцев»
Продолжается время отдыха россиян на пляжах страны, когда можно спокойно снять жилье, когда уже нет огромного количества туристов и, самое главное, изнуряющей жары. Вопрос: «Вам нравится отдыхать в бархатный сезон?»

//Новости партнеров

«Сэр» Филипп Крейвен сидел рядом с Путиным, восторгался Сочи... Бог его накажет!

«Сэр» Филипп Крейвен сидел рядом с Путиным, восторгался Сочи... Бог его накажет!
Владимир Путин заявил, что ни в какие рамки не укладывается то, когда вроде бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других. Вопрос: «Это есть торжество американского спорта?»

Либерально настроенные граждане не хотят понимать, что происходит вокруг России!

Либерально настроенные граждане не хотят понимать, что происходит вокруг России!
Не прекращается возня НАТО возле наших границ. Как сейчас в Сирии наши войска защищают свою страну на передовых рубежах, так и в 1968 году это было в Чехословакии. О политической ситуации - Франц КЛИНЦЕВИЧ:

«Все больше молодых людей начинают отказываться от употребления алкоголя»

«Все больше молодых людей начинают отказываться от употребления алкоголя»
11 сентября празднуется Всероссийский день трезвости. Напоминаем, что этот праздник отмечается с 1913 года, когда в России в этот день прекращалась продажа алкогольных напитков и закрывались винные лавки. Вопрос: «Как не пить?»

«А вот это грозит крахом уже всему режиму ядерного нераспространения!»

«А вот это грозит крахом уже всему режиму ядерного нераспространения!»
КНДР провела ядерное испытание. Шарахнуло так, что на Корейском полуострове началось землетрясение магнитудой 5,3 балла. Вопрос: «Не представляют ли ядерные забавы тов. Ким Чен Ына опасности для России?»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры