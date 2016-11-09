«Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин»

В США состоялись выборы. Миллиардер Дональд Трамп победил, а путь старой ведьмы теперь - то ли больница (возможно, психиатрическая), то ли сразу в ад.

Изменится ли мир после скорого ухода нашего «загорелого» партнера, числящегося лауреатом Нобелевской премии мира?

О сути текущего момента размышляет президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений САТАНОВСКИЙ:

«В случае выигрыша Клинтон было бы много плохого!»

- И все же хорошо, что Хиллари Клинтон проиграла, потому что в случае ее выигрыша, ну просто по определению было бы много плохого!

А вот хорошо ли, что выиграл Трамп, я не знаю. Поживем - увидим. Это же разные вещи.

Но пока что нет таких предсказуемых проблем, связанных с тем, что Хиллари - президент. То есть уже нет того ощущения, что вся та гадость, которую она обещала и делала, будет длиться бесконечно.

Ну а что там дальше будет при Трампе, как говорится, будем посмотреть. Более того, ведь всё зависит не от Америки, - всё зависит от наших начальников!..

«Будут ли наши дипломаты продолжать мешать нашей же армии в Сирии?»

Будут они только имитировать деятельность и продолжать воровать - или кто-то все-таки займется делом? Будет ли чиновничество и дальше прожирать страну, мешая жить и работать нормальным людям?

Будут ли наши дипломаты продолжать мешать нашей же армии в Сирии? Да, есть и такое на нашем жизненном пространстве!

Есть и такие люди, которые занимаются не тем, чем надо заниматься по службе, а тем, чтобы обеспечить для себя, любимых, рынок труда...

«Бред в рамках обещаний договориться с американцами!»

Так что очень бы хотелось, чтобы наши дипломаты вели не только деятельность по ревнивому отстаиванию своего первенства там, где они по объективным причинам ничего не могут сделать, но помогали армии и не мешали ей.

У наших дипломатов есть два разнонаправленных крыла: одно дело делает, а другое обеспечивает себе текущую карьеру и светлое будущее на пенсии.

Так что хотелось бы надеяться, чтобы второе крыло наших дипломатов все-таки поумерило свои аппетиты, амбиции и тот бред, который они непрерывно пропихивают Верховному главнокомандующему в рамках обещаний договориться с американцами!

«Если министром обороны назначат Надеждина со Станкевичем...»

Как избрание нового президента США может повлиять на действия нашей боевой армады в Средиземноморье? Да никак.

То есть до той поры, пока министром обороны остается Шойгу, - никак. А вот если назначат Сердюкова или Надеждина со Станкевичем, то, конечно, очень повлияет.

А почему, собственно говоря, на Шойгу с Герасимовым как-то могут повлиять выборы в Америке? Разве они на них должны влиять?

«Если дипломаты начнут командовать войнами, то войны будут проиграны»

А если в Восточном Средиземноморье сейчас, как вы говорите, простаивают тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», то над этими вопросами должен работать Генштаб и Министерство обороны, а не дипломаты.

Дипломатическая служба есть служба вспомогательная, и если она таковой останется, то дай ей бог здоровья! А вот если дипломаты начнут командовать войнами, то войны будут проиграны.

«Зачем Трампу заниматься провальными инвестициями?»

Будут ли США при Трампе по-прежнему подпитывать Порошенко? Знаете, я и понятия не имею! Думаю, что и никто об этом не знает. Опять же: поживем - увидим.

Вообще-то, Трамп бизнесмен, ну и зачем ему заниматься заведомо провальными инвестициями?

Но сейчас в руководстве США сохраняется прежняя команда, и все равно до января они чего-то будут продолжать делать. А вот с января будет новый состав американского Госдепа, тогда и увидим...

«Там же еще подрастает Челси Клинтон...»

Что касается, как вы говорите, дальнейшей судьбы старой ведьмы и того, возможен ли суд над ней...

Ну, возможно, она разведется с мужем, возможно, ляжет на больничную койку, возможно, утонет в собственном яде...

Я же этого знать не могу, и, откровенно говоря, меня настолько не волнует судьба Хиллари Клинтон, насколько только одного человека может не волновать судьба другого!

Слава богу, она не заняла пост президента США, ну и пусть дальше его не занимает! Аминь и во веки веков!

Но там же еще подрастает Челси Клинтон, которая тоже имеет президентские амбиции и тоже куда-то хочет...

«Клинтон всегда была змеей ядовитой!»

А если на Хиллари Клинтон «столько кровищи», меня это тоже не интересует! Разве я являюсь прокурором Соединенных Штатов?

Или я директор ФБР, которого Обама обещает уволить за то, что он вскрыл безобразия Хиллари Клинтон не вовремя для нее?!

Почему вообще я должен разбираться, на ком сколько кровищи? Клинтон всегда была змеей ядовитой - таковой и осталась...

Ну и почему мы должны расстраиваться, что она проиграла? Я как раз этому очень рад. А что касается ее дальнейшей судьбы, то пусть ее муж, гуляка и саксофонист, об этом думает, если он, конечно, о ней вообще думает!..

Кстати, ее муж - тоже убийца, Югославию разбомбил. Ну, это не важно, они там все такие...

«ФБР работает только по наводке русских»

Что касается того, что экс-посол США Майкл Макфол обвинил Путина во вмешательстве в выборы в США...

Ну мы и так знаем, что Трамп - это наш человек, ведь нам же об этом откровенно сказала сама Хиллари Клинтон! Поведала, знаете ли...

Да, поведала о том, что Трамп просто озвучивает то, что ему с телесуфлера подсказывает Путин, что ФБР работает только по наводке русских и что во всех утечках документов (и у «демократов», и вообще) виноваты сплошь русские хакеры...

Знаете, даже во времена расцвета сверхдержавы под названием СССР мы не умели ставить президентов США, а теперь оказывается, что это мы поставили Трампа. Ну... я прям горжусь!

«Макфол так и остался мелкотравчатым сотрудником посольства»

Что до Макфола, то он и послом-то не был! Он был довольно бестолковым профессором, назначенным на место посла. Функции де-факто посла он не исполнял.

Он так и остался мелкотравчатым сотрудником посольства, не поднявшись ни на один сантиметр на должный уровень. То, что его назначили к нам послом, означало, что посла США у нас просто нет. Вот и все.

«Ничего не зависит ни от кого, кроме нас самих»

Есть ли у меня в связи с состоявшимися выборами в США ощущение, что называется, чистого неба?

Нет, у меня такого ощущения нет и никогда быть не может. Вот после того, как я помру, у меня, может, и появятся такие ощущения. Заходите, спросите, если появятся — скажу...

И вообще, что значит - чистого неба? Работать надо, а не ждать у моря погоды, когда кто-то придет и за вас сделает так, что всё сразу будет хорошо. То есть ничего не зависит ни от кого, кроме нас самих.

«Мы все время почему-то говорим про выборы в США...»

Мы все время почему-то говорим про выборы в США, - и это вместо того, чтобы говорить про свои проблемы...

Куда деваются деньги? Чем и с каким эффектом занимаются или не занимаются госкорпорации? Какие идиотские законы принимаются, и что за мутная плесень прошла, поднявшись с какого-то уж совсем глубокого дна, на выборах в Думу?

Мы не занимаемся тем, почему у нас внезапно возникает какая-то непонятная получерносотенная, полусумасшедшая хрень, которая вдруг становится держателями умов и толкователями того, что есть завтрашняя мораль!

Мы собой не занимаемся, и у нас, кто хочет, тот и ворует, а все остальные докапываются до государственных бюджетов для того, чтобы придумать какую-нибудь чепуху и доворовать их.

«Поздравляем Трампа с победой, молодец, мужик!»

А что касается выборов в США... Ну выборы - и выборы. Прошли - и прошли. То есть дальше будет Трамп, 45-й президент США.

Поздравляем Трампа с победой, молодец, мужик! Вперед - и с песней!