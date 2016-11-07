«Вполне возможно, удары будут наноситься с подводных лодок ракетами «Калибр»

Как известно, в Восточное Средиземноморье практически с гуманитарной миссией пришли тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Знающие люди с любовью называют их Петя и Кузя.

Помимо них, в заданной акватории находится еще достаточное количество как надводных, так и подводных кораблей. Так что ни их, ни тем более «Петю» и «Кузю» лучше не злить.

Что касается режима прекращения операции российских ВКС в Алеппо, то, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он будет действовать, если находящиеся в городе боевики не станут предпринимать агрессивных действий.

О ситуации - главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер», бывший начальник группы 1 направления 1 управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ полковник запаса Михаил ХОДАРЕНОК:

«Такой отряд боевых кораблей гонять просто так не имеет смысла»

- В настоящее время корабельная ударная группа отечественного ВМФ развернута в восточной части Средиземного моря. Каковыми теперь могут быть наши действия...

На мой взгляд, такой отряд боевых кораблей просто так гонять взад-вперед, наверное, не имеет смысла, и за этим все-таки должны последовать какие-то практические действия.

Если по объектам террористов не будут нанесены ни ракетные, ни бомбовые удары, то что же получается в итоге – обогнули всю Европу, пришли, поманеврировали и ушли обратно?

Ну и в чем тогда замысел этого похода? Где логика? Зачем все это затевалось?

«Хотя бы по несколько изделий с каждого носителя запустить надо»

Поэтому вполне вероятно, что участие в нанесении ударов по объектам на территории Сирии примет и авиагруппа, и корабли, и подводные лодки.

Вполне возможно, что удары будут наноситься и ракетами «Калибр» с подводных лодок, и П-700 «Гранит» с тяжелого атомного крейсера «Петр Великий» и авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»...

Можно предположить, что массированных ударов не будет, но хотя бы по несколько изделий с каждого носителя запустить надо.

Если есть реальная возможность опробовать оружие в боевой обстановке, его надо применить. Ни один стенд, никакое моделирование боевых действий не заменит реальной войны.

«А если она там просто постоит...»

Так что эта группировка наших боевых кораблей все-таки как-то должна проявить себя в восточной части Средиземноморья.

А если она там просто постоит, поднимет якоря и уйдет, тогда, собственно говоря, зачем все это затевалось?

Долговременный вред от подобных действий будет более чем очевиден. Будет проявлена военно-политическая нерешительность.

«С Западом идет какой-то политический торг»

Да, сейчас раздаются голоса, дескать, зачем вообще было нужно это перемирие, оно привело к передислокации боевиков, которые вывезли раненых, перевооружились, пополнили боевые запасы и т. п.

Скорее всего, мы чего-то не знаем. Видимо, по этим вопросам с Западом идет какой-то политический торг, и этим многое объясняется.

Ну и вообще, известно, из того, о чем идут разговоры между лидерами государств и министрами иностранных дел, не более 3-5 процентов информации общеполитического характера.

Поэтому мы можем строить только гипотезы, некоторые из которых до определенной степени могут быть убедительными. Но не более того.

«У Турции там определенные цели»

Что касается каких-то возможных действий Реджепа Эрдогана, то в этом регионе, помимо России, США и возглавляемой ими коалиции, есть два мощных региональных игрока - это Турция и Иран.

Так вот если США хотят привлечь к решению тех или иных боевых задач, например, курдские формирования, то и у Турции там, конечно же, есть свои вполне определенные цели.

Турция категорически не хочет усиления какой-либо роли курдских формирований, поскольку в этом случае на ее внешних границах могут появиться притязания на создание некоего независимого Курдистана...

«Эрдоган будет проводить исключительно протурецкую линию»

То есть в этом плане в регионе между игроками имеются очень существенные противоречия. Турция преследует свои интересы и при любых раскладах не может допустить создания независимого Курдистана, особенно на своих южных границах.

Что ж, этим сейчас и объясняется большая часть поступков турецкого руководства, а также действия их вооруженных сил.

Так что Эрдоган, естественно, будет проводить исключительно протурецкую линию, которая отвечает его собственным интересам.

«Войну можно только закончить одним способом...»

По моему глубокому мнению, войну можно только закончить одним способом – решительным применением всех имеющихся сил, средств, боевых и оперативных возможностей.

То есть решить вопрос военным путем в короткие сроки, а не растягивать этот конфликт до протяженности Столетней войны.

Нужно меньше оглядываться на мнение других стран и проводить политику, прежде всего отвечающую национальным интересам собственного государства!

Надо обращать меньше внимания на Запад, на их общественное мнение и просто делать свое дело.

«Если через двое суток над Алеппо не будет развеваться наш флаг...»

То есть от руководства нашей страны должно последовать нечто похожее на то, когда Сталин каменным голосом говорил – «если через двое суток над Алеппо не будет развеваться наш флаг, то все виновные понесут заслуженное наказание, а ваш боевой дух я подкреплю штрафными ротами и заградбатальонами».

«Можно их принудить ракетно-бомбовыми и бомбо-штурмовыми ударами!»

Вот и Шойгу на днях сказал, что начало политического процесса в Сирии отодвигается на неопределенный срок.

Ведь у нас пока нет никакой базы для того, чтобы возник какой-то переговорный процесс о будущем Сирии, чтобы хоть как-то усадить за стол переговоров враждующие стороны.

А что касается тех, кто не хочет садиться за стол переговоров, то их надо хорошенько к этому принудить. Принудить же их можно только одним способом – ракетно-бомбовыми и бомбо-штурмовыми ударами!

«Существует одиозное отношение к предстоящим выбором в США»

К сожалению, в нашем информационном поле сейчас существует некое одиозное отношение к предстоящим выбором в США, дескать, после 8 ноября что-то сразу изменится.

По-моему, на эту «сакральную дату» никто не будет обращать какого-то особого внимания, потому что всё останется абсолютно так, как и было.

Да, вообще ничего не изменится, потому что политика США имеет исключительно институциональный характер.

Даже смена лидера на самом верху политического олимпа США не будет означать ровным счетом ничего в плане проведения долговременной политики по отношению к тем или иным мировым явлениям.

«Я не связываю никаких надежд ни с тем, ни с другим лидером Америки»

США - это не та страна, где в политическом плане всё может измениться за одну ночь. Как всё продолжалось без всяких изменений, так и будет продолжаться, ну разве что с ухудшениями для нашей страны.

Так что и Трамп абсолютно не выбивается из всей этой череды американских политиков. Все они преследуют только одну цель - интересы своего государства, и больше ничего!

Поэтому я не связываю никаких надежд ни с тем, ни с другим лидером Америки. Еще раз подчеркну, ни во внешней, ни во внутриполитической линии США не изменится абсолютно ничего!

«Никоим образом не связанные события»

Что касается версии о том, что тот, кто победит в Сирии, дескать, победит и на Украине, то, на мой взгляд, вооруженные конфликты в Сирии и на юго-востоке Украины – это никоим образом не связанные события.

Более того, их было бы ошибочно связывать потому, что это совершенно разного рода конфликты, которые не имеют друг с другом какой-то прямой связи.

Да, некоторые эксперты говорят, что и в Сирии, и на Украине столкнулись интересы США и России, – но это же очевидный факт.

«У нас нет права на военную неудачу в Сирии!»

Мне кажется, для того, чтобы связывать два этих конфликта, нужна большая доля воображения. Единственно, что на ход и исход противостояния на юго-востоке Украины могут оказать весьма негативное последствия гипотетические военные неудачи России в Сирии.

Это может в немалой степени взбодрить всех ненавистников России. Поэтому у нас нет права на военную неудачу в Сирии!

Так что нам надо по-прежнему, что называется, гнуть свою линию и помнить, что только наши армия, флот, а теперь еще и ВКС являются нашими союзниками.