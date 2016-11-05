Собчак земную жизнь прошла до половины (а может, на две трети... ну или на одну треть, ведь все под богом ходим), оглянулась, а сзади, перекрывая всё и вся, возвышается некий дом под номером два.

Вопрос: «Если в доме долго живут животные, они становятся похожи на людей?»

Лев Новоженов, телеведущий, публицист:

«Что-то про Собчак давно ничего не слышно...»

- Да, это общеизвестный факт, что если животные долго живут с людьми, то становятся похожи на них. Так и музыкант тоже становится похож на свой инструмент...

Всё зависит от хозяина. Если хозяин хороший, то и питбуль, если его правильно дрессировать, может быть хорошим и вполне вменяемым.То есть животных надо воспитывать, как, впрочем, и детей...

Сколько лет исполнилось Собчак? 35, понятно. Что-то про нее давно ничего не слышно...

Может, после того, как она вышла замуж, просто целиком и полностью погрузилась в семейную жизнь?..

Ах, она, оказывается, беременна!.. Ну тогда счастья и удачи ей.

У нее же всё есть - и родословная, и известность, и лицом и фигурой бог, казалось бы, не обидел... То есть живи себе и получай удовольствие, а она все хочет кому-то что-то доказать, все куда-то рвется, все какая-то политика...

Не знаю, может, так и надо... Вот у Клинтон, как у Собчак, тоже всё есть, а поди ж ты, в президенты захотела! Знаете, подобное для меня всегда было просто удивительно!

Нередко мы ругаем власть за то, что, дескать, туда попадают только плохие люди. Но ведь хорошие-то люди все время чем-то заняты: пьют, курят, ухаживают за женщинами, то есть получают удовольствие от жизни.

А вот у плохих людей столько свободного времени, что они имеют возможность заниматься политикой...

Владимир Соловьев, теле- и радиоведущий:

«Человек беременный, поэтому не хочется его обижать»

- Знаете, человек беременный, поэтому не хочется его обижать и как-то дергать. Тем более она на большом сроке, а беременность - это серьезная тема...

Герман Стерлигов, русский крестьянин:

«Я желаю ей очнуться»

- Если в доме долго живут, скажем, собаки, то дом становится конурой, и люди вместе с собаками живут в конуре. Это факт.

Но я в утешение Ксении Собчак могу сказать, что сам в своей жизни до 35 лет еще не поумнел, то есть тогда занимался бизнесом и всякими глупостями.

И только потом я пришел в тебя, стал христианином, и у меня изменилась жизнь.

Так что я от всего сердца желаю Собчак, чтобы она вспоминала свою прошлую жизнь как страшный сон!

Я тоже вспоминаю свою прошлую жизнь как страшный и безбожный сон идиота, буйного и пьяного безбожного дебила!

Так что я желаю ей очнуться. Да, сначала будет довольно тяжелое похмелье, как это было и у меня, а потом - счастливая и радостная жизнь.

А если она, как говорят, беременна, то - да дарует Господь другую жизнь ее малышу, лучшую, чем у мамы и чем была у меня (я имею в виду ту, прошлую, жизнь)!

Пусть у наших детей будет значительно более светлая, радостная и богоугодная жизнь!

Юрий Лоза, певец, композитор, поэт:

«Животные остаются животными»

- Нет, не становятся. Животные все равно остаются животными. Да, конечно, они привыкают к хозяину и сами ведут себя в соответствии с его поведением.

Например, наш кот, который про нас знает буквально всё, в определенное время подходит, чтобы нас разбудить.

То есть он знает, что пора вставать. Но до этого времени он нас не будит, потому что привыкает к привычкам хозяина.

Но кот же абсолютно не похож на нас, и с его кошачьей природой вы абсолютно ничего не поделаете!

А вот научить его куда-то приходить и что-то делать все-таки можно. Опять же потому, что он перенимает привычки.

Иные владельцы собак рассказывали, что, дескать, еще чуть-чуть, и кажется, что их питомец заговорит. Ан нет!