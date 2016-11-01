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«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»

1 ноября 2016, 19:20 [ «АН-онлайн» ]

«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»
Фото: gtrk-saratov.ru

Апелляционный суд Нью-Йорка заслушал аргументы сторон относительно проведения нового процесса по делу гражданина России Виктора Бута, отбывающего тюремное заключение в США. Коллегия заявила, что примет решение позже.

Вопрос: «Россия и «за бугром» защищает своих граждан?»

 

Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор:

«... когда существует политическая составляющая»

- Конечно, Россия должна и за рубежом защищать своих граждан, тем более в тех случаях, когда существует некая политическая составляющая.

Более того, наше государство должно квалифицированно защищать своих граждан, и, соответственно, по возможности, всегда нужно очень серьезно вникать в каждое дело.

Думаю, очень хорошо, что Россия сейчас продолжает защиту Виктора бута, который является ее гражданином.

А вот, например, во времена СССР к тем нашим гражданам, которые за рубежом попали в трудную ситуацию, у государства было такое отношение, дескать, если сами что-то там натворили, то выкарабкивайтесь сама, это ваше частное дело.

Нет, это не частное дело, это - гражданин России и, соответственно, наша страна должна его защищать!  

Виктор Алкснис,  депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса:

«Торговля оружием, в чем его и обвиняют, тоже имела место...»

- В первую очередь наше государство должно оказывать Виктору Буту юридическую поддержку, ну и еще оно должно было контролировать ход следствия.

С точки зрения права, Виктора Бута, как гражданина Российской Федерации, МИД России тоже должен был защищать.

И все же надо внимательно разбираться с теми обвинениями, которые выдвинуты в его адрес. Как бы там ни было, но торговля оружием, в чем его и обвиняют, тоже имела место...

Вячеслав Никонов, председатель комитета Госдумы по образованию и науке, исполнительный директор правления фонда «Русский мир», президент фонда «Политика», доктор исторических наук:

«Россия должна защищать любого своего гражданина!»

- Россия должна защищать любого своего гражданина. Так что в этом смысле наше государство, конечно, должно защищать и Виктора Бута.

Да, это именно задача государства. И, насколько я понимаю, такая защита сегодня существует, потому что это рассматривается на уровне Министерства иностранных дел РФ...

 

 

 

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//LIVE

«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»

«Это гражданин России - и наша страна должна его защищать!»
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