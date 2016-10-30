30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий в России. Этот день памяти был учрежден в нашей стране Постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 1991 года.

Вопрос: «Нужен ли в России День памяти жертв политических репрессий?»

Александр Коржаков, руководитель Службы безопасности президента РФ (1991-1996 гг.), депутат Госдумы (1997-2011 гг.), генерал-лейтенант запаса, кандидат экономических наук:

«Я тоже могу себя отнести к жертвам политических репрессий!»

- Я столько лет проработал в Думе, и за это время учредили столько памятных дат, что, помню, тогда просто путаться стал.

Каждый день открываю календарь, а там что-то памятное... Может, это и хорошо, но за каждым днем не уследишь.

А вот Первомай как ни обзывали, а все равно его отмечают как День весны, труда и солидарности трудящихся.

Кстати, я тоже могу себя отнести к жертвам политических репрессий, потому что моего деда репрессировали и он в 1943 году умер в тюрьме!

Но моя матушка никогда не относила себя к жертвам репрессий, не брала никаких справок и все равно любила Сталина.

Не сам же Сталин лично в тюрьмы сажал, - оговорили мужика! Такая у нас была история, и все так жили...

Роман Виктюк, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России, народный артист Украины:

«Такие дни напоминают о том, что в стране была беда»

- Да, такой день нужен! Ведь если не было всеобщего покаяния, то такие дни напоминают о том, что в стране была беда.

Покаяние – это вопрос веры, а страна у нас, к сожалению, атеистическая. Но ведь вопрос веры – это вопрос свободного принятия того, что есть Абсолют, которому всё и подчиняется.

Есть служение и священнодействие, а таких понятий у нас пока нет...

Олег Малышкин, кандидат в президенты России-2004, депутат Госдумы IV созыва:

«Не знаю, кто тогда погибал – виновный или безвинный...»

- Знаете, это история, и не нам судить об этом. Пусть все идет естественным путем. У всех нас есть какие-то потери, и каждый у себя в семье кого-то может помянуть.

Я не знаю, кто тогда погибал – виновный или безвинный, и на ком лежит вина за это. Вот кто-то говорит, дескать, сохранились архивы... Но ведь и архивы можно подправить, а историю - исказить.

Всё это дело видит только Всевышний, а мы судить не вправе…

Даниил Гранин, писатель, сценарист, народный депутат СССР (1989-1991 гг.), Герой Социалистического Труда:

«Без памяти не может быть и совести»

- Да, такой день, думаю, нужен, потому что без памяти не может быть и совести. Если мы не помним или стараемся не помнить зла, то мы стараемся выключить совесть из своей жизни.

К сожалению, многие уже не знают, что такое 1937-й год или «Ленинградское дело», и мы сейчас, по сути, живем без истории и российской, и советской жизни!

Так что такой день - это не только напоминание, но и понимание всего того, что случилось тогда у нас в стране.

Ведь и мы сами перестали ощущать необходимость в своей истории и подчас стараемся забыть о том, что неприятно помнить. Но нет никаких причин забывать это или как-то отстранять от себя.

Я считаю, что прежде всего это ответственность нашей власти! Я имею в виду и народное образование, и школьные программы, и нашу Церковь, и историю как науку, и, конечно, наши СМИ...