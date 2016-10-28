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«Список стран-участниц ОДКБ со временем вполне можно расширить»

28 октября 2016, 22:55 [ «АН-онлайн» ]

«Список стран-участниц ОДКБ со временем вполне можно расширить»
Фото: minval.az

Правительство России одобрило соглашение государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения.

Напоминаем, что ранее о подписании данного соглашения сообщил президент Армении Серж Саргсян по итогам саммита ОДКБ 15 сентября 2015 года.

Вопрос: «У ОДКБ есть перспектива расширения?»

 

Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, председатель комитета Госдумы по международным делам (2004-2011 гг.), кандидат юридических наук:

«Я бы не говорил категоричное «нет» по отношению к любому государству»

- Да, список стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности со временем вполне можно расширить, правда, это не является задачей сегодняшнего дня.

То есть нынешний состав Организации Договора о коллективной безопасности не обязательно должен быть конечным.

А что касается дальнейших перспектив, то всё будет зависеть от того, как будет развиваться ОДКБ и как к этому процессу будут относиться наши потенциальные партнеры.

В будущем я не исключал бы развития организации на Кавказ, скажем, в Азербайджан, а также на азиатское направление, включая Монголию и Китай.

И вообще, что касается пополнения ОДКБ, то я бы не говорил категоричное «нет» по отношению к любому государству...

Андрей Кокошин, депутат Госдумы III-V созывов, первый заместитель министра обороны (1992-1996 гг.), доктор исторических наук, профессор, академик РАН:

«Не обязательно республики бывшего СССР…» 

- Что ж, в Организацию Договора о коллективной безопасности вполне можно привлечь еще одну-две страны, у которых есть общие интересы в отношении безопасности в центрально-азиатском регионе, - и это могли бы быть не обязательно республики бывшего СССР… 

ОДКБ становится привлекательной организацией, и создание Коллективных сил оперативного реагирования особенно важно для центрально-азиатского региона.  

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник, член Союза писателей РФ:

«Главное, чтобы были четкие и жесткие обязательства!»

- Безусловно, нужно насыщать ОДКБ конкретными перспективами развития, потому что членов этой организации очень интересует в том числе и военно-политическая сторона.

То, что мы имеем сегодня в качестве объединенных вооруженных подразделений ОДКБ, конечно, формировалось еще под давлением событий в Афганистане.

То есть в то время, когда через северные районы Афганистана в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан прорывались бандформирования и бесчинствовали там. В то время для борьбы с этими бандами и создавалась эта группировка.

Да, создание в рамках ОДКБ сил быстрого реагирования, безусловно, было правильным решением, но теперь нужно защищать его и концептуальной теорией - как нам в целом развивать Содружество или военный союз государств в этой сфере.

Для расширения состава ОДКБ нужно работать с Китаем, Монголией, нужно серьезно разговаривать с Азербайджаном, Туркменистаном...

То есть нужно создать такую структуру, которая как единая организация вошла бы в военно-политические структуры ШОС.

А еще требуется некая концепция с развивающейся динамикой, но главное, чтобы были четкие и жесткие обязательства, а не такие, что, мол, в случае агрессии против одной страны, остальные только могут оказать возможную помощь, включая военную...

То есть обязательства должны быть более жесткими в том числе и для Белоруссии, которой пока Конституция не позволяет посылать в горячие точки свой воинский контингент, да и для Армении, и для других стран-участниц.

А то ведь все рассчитывают, что если случится беда, то Россия, как обычно, и будет одна участвовать в военных действиях, а остальные – по мере возможностей...

 

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«Список стран-участниц ОДКБ со временем вполне можно расширить»

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